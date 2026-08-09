আবাস যোজনার ঘরের ছবি তোলার নামে যুবতীর শ্লীলতাহানি ! গ্রেফতার তৃণমূল ঘনিষ্ঠ অভিযুক্ত
বাড়িতে একা থাকার সুযোগে যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ৷ চিৎকার করলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত ৷ পরে গ্রেফতার ৷
Published : August 9, 2026 at 3:51 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 9 অগস্ট: আবাস যোজনা প্রকল্পে তৈরি বাড়ির ছবি তোলার নাম করে এক যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ উত্তর 24 পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকার ঘটনায় ধৃত ব্যক্তি তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে ৷ এমনকি একাধিক তৃণমূল নেতার সঙ্গে তাঁর ছবিও দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য এবং জনরোষ তৈরি হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি সামাজিক সুরক্ষার অন্তর্গত আবাস যোজনার ঘর পরিদর্শনের কথা বলে এলাকায় প্রবেশ করেন ৷ অভিযোগ, স্যান্ডেল বিল এলাকার ওই নির্দিষ্ট বাড়িতে পৌঁছানোর পর তিনি দেখেন সেখানে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি নেই ৷ বাড়িতে সেই সময় কেবল ওই যুবতী ছিলেন ৷ তিনি আবাসের বাড়ির ছবি তোলার নাম করে ভিতরে ঢোকেন ৷ এরপরেই ওই যুবতীর উপর হামলা চালান, তাঁর সঙ্গে জবরদস্তি করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ৷
নিজেকে বাঁচাতে সেই সময় যুবতী চিৎকার করতে শুরু করেন ৷ বাড়ির ভিতর থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন সেখানে ৷ তবে, প্রতিবেশীরা সেখানে আসার আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তি সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ ৷ এরপর স্থানীয়রাই পরিবারকে খবর দেয় এবং পরে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷
অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ৷ এ বিষয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল বলেন, "থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"
ঘটনা প্রসঙ্গে ওই যুবতী বলেন, "আবাস যোজনার ঘরের ছবি তোলার কথা বলে লোকটা আমাদের বাড়িতে আসে ৷ সেই সময় আমার মা বাড়িতে ছিলেন না ৷ সুযোগ বুঝে আমার সঙ্গে অসভ্যতামি করতে শুরু করে ৷ আমি তাঁকে সরে যেতে বললে, সে জোর করে আমার কোমরে হাত দেয়, আমাকে জড়িয়ে ধরতে যায় ৷ আমার সঙ্গে যা হয়েছে, অন্য কারও সঙ্গে যেন এমনটা না-ঘটে ৷ আমি অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি ও উপযুক্ত বিচার চাই ৷"
তবে, নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত ৷ তিনি বলেন, "আমাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হয়েছে ৷ আমি ফিল্ডে গিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভেরিফাই করার কাজ করি ৷ তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে ৷ ওই বাড়িতে প্রচুর কাদা ছিল বলে, আমি ছায়ায় বসে কাজ করছিলাম ৷ প্রায় 15 মিনিট আমি ওখানে ছিলাম ৷ কিন্তু, তখন কোনও ঘটনাই ঘটেনি ৷ কেন যে এই অভিযোগ আনা হল তা বুঝতে পারছি না, পুরোটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷"