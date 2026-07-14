ঠিক যেন 'হেরাফেরি'! মুহূর্তে টাকা প্রায় 3 গুণ করার চক্করে খোয়া গেল দেড় লাখ

ঠিক যেন 'হেরাফেরি'! মুহূর্তে টাকা প্রায় 3 গুণ করার চক্করে খোয়া গেল দেড় লাখ
অভিযোগকারীর দাবি, প্রতারকদের তরফে দেওয়া ব্যাগটা খুলে তিনি দেখেন তাতে শুধুই কাগজ । তিনি বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন ৷
Published : July 14, 2026 at 2:07 PM IST
পুরুলিয়া, 14 জুলাই: তিন লাখ নগদ অর্থ একবারে দিলেই মিলবে আট লক্ষ টাকা (100 টাকার নোট) ৷ সেই লোভে পড়ে প্রতারকদের ফাঁদে পা দেন ব্যক্তি ৷ অভিযোগ, তিনি দেড় লক্ষাধিক টাকা খুইয়েছেন ৷ অদ্ভুত কায়দায় এই প্রতারণার ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ায় ।
দিন দিন নিত্য নতুন কায়দায় সাইবার প্রতারণার ঘটনা আকছার ঘটছে । তবে এবার যে অভিযোগ সামনে এসেছে সেই ফন্দিতে তাজ্জব বনে গিয়েছেন খোদ পুলিশ কর্মীরাও । এ যেন একেবারে হিন্দি সিনেমা 'ফির হেরাফেরি'র দৃশ্য । ওই সিনেমায় 21 দিনে টাকা ডাবল করতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে ফেলেছিলেন নায়ক অক্ষয় কুমার । এক্ষেত্রে আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তিন গুণ বেশি পাওয়ার প্রলোভনে পা দিয়ে প্রতারিত হলেন এক ব্যক্তি ৷
প্রতারিত ব্যক্তি পুরুলিয়ার আদ্রা থানা এলাকার বাসিন্দা ৷ তিনি টাকা প্রতারণা নিয়ে টামনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন ৷ তাতে তিনি দাবি করেছেন, শুক্রবার সকালে তাঁর কাছে একটি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ফোন আসে । ওই ব্যক্তি ফোনে তাঁকে বলেন, একজনের কাছে আট লক্ষ টাকা রয়েছে, যার সবই 100 টাকার নোট । তিনি একবারে তিন লক্ষ টাকা পেলেই ওই অর্থ দিয়ে দেবেন । প্রতারিত ব্যক্তি তাঁর কথায় বিশ্বাস করেন এবং কোথায় যেতে হবে তা জানতে চান ।
অভিযোগকারীর দাবি, প্রথমে তাঁকে পুরুলিয়ার মফস্বল থানার চাষ মোড়ে যেতে বলা হয় ৷ যদিও পরে সেই জায়গা পরিবর্তন করা হয় এবং টামনা মোড়ে অভিযোগকারীকে যেতে বলা হয় । সেই অনুযায়ী অভিযোগকারী সেখানে যান ৷ ওখান থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে স্টেশন রোডের দিকে নিয়ে যান । সেখানে আরও দু'জন দাঁড়িয়ে ছিলেন । তারা তাঁকে তাড়াহুড়ো করে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান, টাকা এনেছেন কি না । কথামতো তাঁদের হাতে এক লক্ষ 70 হাজার টাকা তিনি দিয়ে দেন বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারী ।
ওই ব্যক্তির দাবি, তখন তাঁরা তাঁকে কাপড়ে মোড়া ব্যাগ জাতীয় একটি জিনিস দেয় । তাতে টাকা আছে মনে করে অভিযোগকারী সেটা নিয়ে কিছুটা এগিয়ে যান । এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা খুলে দেখেন, তাতে শুধুই কাগজ । তিনি বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন ৷ এরপরে প্রতারিত ব্যক্তি থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ।
অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । পুরুলিয়া জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মানুষ নিজে সচেতন না-হলে, লোভে পড়ে অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির পাতা ফাঁদে পা দিলে তো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবেই । তাই এক্ষেত্রে দরকার বাড়তি সতর্কতা । লোভে পড়ে এই ধরনের প্রলোভনে পা না-দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ।"