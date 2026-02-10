CBI অফিসার পরিচয়ে প্রেমের ফাঁদ, নাবালিকাকে অপহরণ-যৌন নির্যাতন ঠাকুরপুকুরে !

CBI অফিসার পরিচয়ে প্রেমের ফাঁদ, নাবালিকাকে অপহরণ-যৌন নির্যাতন ঠাকুরপুকুরে !
অপহরণ করে 4 মাস ধরে যৌন নির্যাতন ও পরিবারকে নাবালিকার প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ ৷ নির্যাতিতার নাবালিকার গোপন জবানবন্দি ৷
Published : February 10, 2026 at 8:08 PM IST
বারুইপুর, 10 ফেব্রুয়ারি: প্রথমে সিবিআই আধিকারিক পরিচয় দিয়ে নাবালিকাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলা ও তারপর অপহরণ করে 4 মাস ধরে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের ঘটনায় রবিবার ঠাকুরপুকুর এলাকা থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ সেই ঘটনায় বিএনএস-এর 164 ধারায় বারুইপুর মহকুমা আদালতে নির্যাতিতা নাবালিকার গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে ৷
ঘটনায় অভিযুক্ত ভুয়ো সিবিআই আধিকারিকের পরিচয় দেওয়া যুবককে সোমবার গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ ৷ এ দিন তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় ছয় মাস আগে সিবিআই-এর সাব ইন্সপেক্টর হিসাবে পরিচয় দিয়ে বছর চোদ্দোর ওই নাবালিকাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেন অভিযুক্ত ৷ এরপর দু’মাস ধরে তাঁকে নানাভাবে প্রলোভন ও উস্কানি দিতে থাকে ৷ এরপর অক্টোবর মাসে ওই নাবালিকাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায় অভিযুক্ত ৷ তারপর থেকেই নাবালিকার কোনও খোঁজ পায়নি পরিবার ৷
জানা গিয়েছে, নাবালিকাকে আটকে রেখে তার বাড়ির লোককে ফোন করে ভয় দেখাতে থাকে অভিযুক্ত যুবক ৷ অভিযোগ, পুলিশে খবর দিলে নাবালিকাকে মেরে ফেলা হবে বলে ভয় দেখানো হয় ৷ এভাবে প্রায় সাড়ে তিনমাস ধরে নাবালিকার পরিবারকে ভয় দেখাতে থাকে অভিযুক্ত ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, এই সময়ের মধ্যে একাধিকবার নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে পরিবারের সদস্যরা গত 22 জানুয়ারি বারুইপুর থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ বিভিন্ন সূত্র ধরে বেহালা ঠাকুরপুকুরের একটি ঠিকানা পায় ৷ গত রবিবার বারুইপুর পুলিশের একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে আটক করা হয় ৷ নাবালিকাকেও উদ্ধার করে পুলিশ ৷
জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্তকে সোমবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে, ঠাকুরপুকুরের ওই বাড়িটি ভাড়া নিয়ে নাবালিকাকে আটকে রেখেছিল অভিযুক্ত ৷ তার নিজের বাড়ি বালিগঞ্জ এলাকায় ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে সিবিআই-এর একটি ভুয়ো পরিচয়পত্র উদ্ধার করেছে ৷ সেই সঙ্গে অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি আধার কার্ড উদ্ধার হয় ৷ সিবিআই-এর ভুয়ো পরিচয়পত্র কোথা থেকে বানিয়েছে অভিযুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর জেরায় অভিযুক্ত জানিয়েছে, বারুইপুরের মল্লিকপুরে সিবিআই পরিচয়ে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিল ৷ সেখান থেকেই নাবালিকাকে নিজের প্রেমের ফাঁদে ফেলে সে ৷ এরপর নাবালিকাকে অপহরণের আগে ঠাকুরপুকুরের বাড়িটি ভাড়া নেয় ৷ এর আগেও অনেক মেয়েকে এভাবেই প্রেমের ফাঁদে ফেলেছে সে ৷ ফলে পুলিশের সন্দেহ এর আগেও কোনও নাবালিকাকে ধৃত যুবক প্রেমের ফাঁদে ফেলে অপহরণ করে থাকতে পারে ৷ তবে, তা নিশ্চিত হতে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা ৷
এ নিয়ে বারুইপুরের এসডিপিও অভিষেক রঞ্জন বলেন, "22 জানুয়ারি এক নাবালিকার অপহরণের ঘটনার তদন্তে নেমে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে ৷ অভিযুক্ত নিজেকে ভুয়ো সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে এবং পরবর্তী সময়ে অপহরণ করে ৷ নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"
সোমবার নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করানোর পর, বারুইপুর মহকুমা আদালতে নাবালিকার গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে ৷ এ দিন অভিযুক্তকে সাতদিনের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ ৷ তাকে জেরা করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷