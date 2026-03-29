কসবায় ছোট্ট কন্যার সামনেই ঘুমন্ত স্ত্রী’কে কুপিয়ে খুন করল মদ্যপ স্বামী !

কসবায় ছোট্ট কন্যার সামনেই ঘুমন্ত স্ত্রী’কে কুপিয়ে খুন করল মদ্যপ স্বামী !
খুনের পর পালানোর চেষ্টা করলে ধরে ফেলেন প্রতিবেশীরা ৷ দীর্ঘদিন ধরে মত্ত অবস্থায় স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ ধৃত স্বামীর বিরুদ্ধে ৷
Published : March 29, 2026 at 12:54 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: পারিবারিক অশান্তির জেরে নৃশংস হত্যার ঘটনা দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকায় ! অভিযোগ, ছোট্ট মেয়ের সামনেই স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছেন স্বামী ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কসবা বোসপুকুর এলাকায় ৷ খুনের পর পালানোর চেষ্টা করছিলেন অভিযুক্ত স্বামী ৷ সেই সময় তাঁকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় বাসিন্দারাই ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোররাতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ৷ ধৃতের নাম বিনোদ সিংহ ৷ মৃত মহিলার নাম স্বপ্না সিংহ ৷ স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই দাম্পত্য কলহ চলছিল তাঁদের মধ্যে ৷ অভিযোগ, প্রায়ই মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরতেন বিনোদ এবং স্ত্রীর কাছে টাকা চাইতেন বলে অভিযোগ ৷ আর টাকা না-পেলেই শুরু হত অশান্তি ৷ এমনকি স্ত্রীকে মারধরও করতেন বিনোদ ৷ ঘটনা সম্পর্কে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "তদন্ত চলছে ৷ এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না ৷"
প্রতিবেশীদের বক্তব্য অনুযায়ী, শনিবার রাত প্রায় 10টা নাগাদ বাড়ি ফেরেন বিনোদ ৷ বাড়িতে ঢুকেই স্ত্রী স্বপ্নার কাছে চার হাজার টাকা দাবি করেন তিনি ৷ কিন্তু স্বপ্না টাকা দিতে অস্বীকার করায়, দু’জনের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয় ৷ কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বিনোদ ৷
এরপর ভোরের দিকে ফের বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি ৷ অভিযোগ, দরজায় বারবার ধাক্কা দেওয়ায় তাঁদের মেয়ে দরজা খুলে দেয় ৷ সেই সময় ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলেন স্বপ্না ৷ অভিযোগ, আচমকাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন বিনোদ ৷ ধারালো অস্ত্র দিয়ে পেটে পরপর আঘাত করতে থাকেন ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন স্বপ্না ৷ মহিলার আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরাও ৷ তখন পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত ৷ তবে, স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ধরে ফেলে আটকে রাখেন ৷
এরপর প্রতিবেশীরাই গুরুতর জখম অবস্থায় স্বপ্নাকে হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ তাঁকে ভর্তি করা হয় চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷ কিন্তু, চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ এরপর সকাল সাড়ে 6টা নাগাদ কসবা থানায় খবর পৌঁছায় ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায় এবং পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ মৃত স্বপ্নার মেয়ের বয়ানের ভিত্তিতেই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন তদন্তকারীরা ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তিই এই খুনের মূল কারণ ৷ তবে, ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ মৃতের পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷
প্রতিবেশীদের দাবি, বিনোদ কোনও স্থায়ী কাজ করতেন না ৷ অন্যদিকে স্বপ্নাই একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে সংসার চালাতেন ৷ কিন্তু, বারবার স্ত্রী’র কাছ থেকে টাকা চাওয়া এবং অশান্তি করার জেরে স্বপ্নাকে কর্মস্থলেও বহুবার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এমনকি স্বামীর আচরণের জন্য চাকরিও হারাতে হয়েছিল তাঁকে ৷ এই সব বিষয় খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ৷