রাজ্যে ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যু ! ফুলবাড়িতে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

রাজ্যে ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যু ! ফুলবাড়িতে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ
এই নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় এসআইআর আতঙ্কে পাঁচজনের মৃত্যু হল বলে অভিযোগ ৷
Published : January 6, 2026 at 2:29 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 জানুয়ারি: রাজ্যে ফের এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ । অভিযোগ, গত চব্বিশ ঘণ্টায় এসআইআর আতঙ্কে এই নিয়ে দু'জনের মৃত্যু হল । বুধবার মৃত্যু হয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার শালকুমারের বাসিন্দা নৃপেন ঘোষ নামে এক ব্যক্তির । আর এবার প্রাণ গেল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি এলাকার চুনাভাটির বাসিন্দা মহম্মদ খাতিমের ।
মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পরিত্যক্ত জমিতে ঝুলন্ত অবস্থায় 57 বছর বয়সি মহম্মদ খাতিমের দেহ উদ্ধার হয় । আর তার পরেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । পরিবারের অভিযোগ, এসআইআরে নাম না-থাকায় আতঙ্কে ভুগছিলেন মহম্মদ খাতিম । সেই কারণেই তিনি চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷
এই নিয়ে গোটা রাজ্যে মোট 71 জনের মৃত্যু হল এসআইআর আতঙ্কে । তার মধ্যে শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে । খাতিমের মৃত্যুর খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়-সহ অন্যান্যরা ।
মহম্মদ খাতিম পেশায় গাড়ির চালক ছিলেন । নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে গাড়ি চালাতেন তিনি । 1998 সাল থেকে তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্সও ছিল । 2002 সালে ভোটার তালিকায় নাম না-থাকায় এসআইআরের খসড়া তালিকায় তাঁর নাম আসেনি । সেইমতো 31 ডিসেম্বর এসআইআরের শুনানিতেও গিয়েছিলেন । কিন্তু শুনানি থেকে আসার পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেন তিনি । এমনকি কাজেও যাচ্ছিলেন না ।
মহম্মদ খাতিমের ছেলে মহম্মদ সাহিদের অভিযোগ, "এসআইআর-এর আতঙ্কে বাবার ঘুম উড়ে গিয়েছিল । বাবার নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় না থাকলেও আমাদের নথিপত্র দীর্ঘদিন আগের । দীর্ঘদিন ধরেই আমরা এই এলাকায় বাস করছি । আমার ঠাকুরদা, জেঠুর নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় ছিল । বাবাকে অনেক বোঝানো হয়েছিল । কাল রাত থেকে বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না । এরপর সকালে বাবার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় । এসআইআরের জন্য বাবাকে হারালাম । এর জন্য বিজেপি দায়ী ।"
ঘটনার খবর পেয়ে এদিন মৃতের বাড়িতে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব । কথা বলেন পরিবারের লোকের সঙ্গে । পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি । তিনি সাংবাদিকদের জানান, "এই নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় এসআইআর-এর কারণে মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে । এর দায় সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে । আমরা সবরকমভাবে পরিবারের পাশে রয়েছি । এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও জানাব ।"
এবিষয়ে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এসব তৃণমূল কংগ্রেসের কারসাজি । একটা অস্বাভাবিক মৃত্যকে এসআইআরের নামে সাজানোর চেষ্টা করছে ।"