দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কা, SIR শুনানিতে নথি দেখাতে না-পেরে আতঙ্কে মৃত্যু প্রৌঢ়ের !

দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কা, SIR শুনানিতে নথি দেখাতে না-পেরে আতঙ্কে মৃত্যু প্রৌঢ়ের !
এই মৃত্যুকে ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপির জোর তরজায় সরগরম স্বরূপনগর । এজন্য নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত SIR ও বিজেপির চক্রান্তকেই দায়ী করেছেন শাসক শিবির ।
Published : January 1, 2026 at 4:34 PM IST
স্বরূপনগর, 1 জানুয়ারি: হৃদরোগে মৃত্যু প্রৌঢ়ের । অভিযোগ, এসআইআর শুনানিতে পর্যাপ্ত নথি দেখাতে না-পারায় দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কা গ্রাস করেছিল বছর 60-র সুলতান সর্দারের মনে । তার জেরেই আতঙ্কিত হয়ে হৃদরোগে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন বলে দাবি পরিবারের । এই ঘটনা ঘিরে বছরের প্রথম দিনেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরে ।
প্রৌঢ়ের মৃত্যুর নেপথ্যে নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত SIR ও বিজেপির চক্রান্তকেই সরাসরি দায়ী করেছেন শাসক শিবির । পালটা SIR নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অযথা আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগ এনে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির । আর এই অভিযোগ, পালটা অভিযোগ ঘিরে এসআইআর আবহে সরগরম হয়ে উঠেছে স্বরূপনগরের স্বরূপদা গ্রাম ।
জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধ ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন । পরিবারে তাঁর স্ত্রী ছাড়াও ছেলে এবং পুত্রবধূ রয়েছেন । কাজের সূত্রে বছরের বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে ভিন রাজ্যে থাকতে হয় । সম্প্রতি তিনি জানতে পারেন, 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম না-থাকায় শুনানি-নোটিশ এসেছে তাঁর বাড়িতে । বিষয়টি জানতে পেরেই ভিন রাজ্য থেকে তড়িঘড়ি তিনি পাড়ি দেন গ্রামের বাড়িতে ।
গত 27 ডিসেম্বর প্রৌঢ়কে এসআইআরের শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল স্বরূপনগরের এফপি স্কুলে । কমিশনের নির্দেশ মতো সেদিন শুনানিতেও হাজির হয়েছিলেন তিনি । অভিযোগ, সেখানে তিনি পর্যাপ্ত নথি দেখাতে পারেননি । এর পরেই বাড়ি ফিরে অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন । চিকিৎসাও চলছিল । কিন্তু, বৃহস্পতিবার ভোরে হঠাৎই বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ওই প্রৌঢ় । আর সেই মৃত্যুর কথা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় গ্রামে ।
পরিবারের দাবি, 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম না-থাকলেও দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ভোট দিয়ে আসছেন স্বরূপদা গ্রামের 98 নম্বর বুথ থেকে । তাছাড়া 50 বছর ধরে তাঁর পূর্ব পুরুষরা বসবাস করছেন এখানে । মৃত প্রৌঢ়ও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা । SIR-এর নোটিশ হাতে পাওয়ার পর থেকেই তিনি আতঙ্কে ভুগছিলেন ।
এদিকে, পর্যাপ্ত নথি না-থাকায় দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হবে না তো, সেই প্রশ্নও ঘুরপাক খাচ্ছিল প্রৌঢ়ের মনে । পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীরা বারবার বোঝালেও কোনও লাভ হয়নি । আতঙ্ক ও আশঙ্কা এতটাই গ্রাস করেছিল, তার জেরে প্রৌঢ়ের প্রাণ-ই চলে গেল বলে অভিযোগ করছেন পরিবারের সদস্যরা ।
এই বিষয়ে মৃতের স্ত্রী দিলুয়ারা বিবি বলেন, "এসআইআরের নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই তিনি সবসময় টেনশন করতেন । বলতেন, 'স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে এই বয়সে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হবে না তো !' আমি ওঁকে সাহস জোগাতাম । বলতাম, এসব কিছু হবে না । অযথা টেনশন করছো । তোমার কিচ্ছু হবে না । শুনানি হওয়ার পর থেকে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন । টেনশনে হাই-প্রেসারের জেরেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর । আমরা এর বিচার চাই ।"
মৃতের ছেলে ওসমান সর্দার বলেন, "চার-পাঁচ দিন আগে বাবা এসআইআরের শুনানিতে গিয়েছিল । সেখান থেকে ফিরে আসার পর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে । তার পর তো এই ঘটনা । বাবার মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর আতঙ্কই দায়ী । এ নিয়ে সকলের মধ্যেই আতঙ্ক রয়েছে । এই আতঙ্ক দূর করা দরকার । তা না-হলে এই ধরনের ঘটনা বাড়তেই থাকবে । প্রশাসনকে বলব, বিষয়টি দেখার জন্য ।"
অন্যদিকে, হৃদরোগে মৃত্যুর খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে প্রৌঢ়ের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানিয়ে আসেন তৃণমূল নেতৃত্ব । সেই সঙ্গে এই মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে একযোগে নিশানা করেছেন তাঁরা ।
যদিও এসআইআর নিয়ে পালটা শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে আতঙ্ক ছড়ানো এবং মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ এনেছেন পদ্ম শিবির ।