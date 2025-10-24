ভাঙড়ে ফল ব্যবসায়ীর মাথায় ধারাল অস্ত্রের কোপ, গ্রেফতার 'বন্ধু'

ভাঙড়ে ফল ব্যবসায়ীর মাথায় ধারাল অস্ত্রের কোপ, গ্রেফতার 'বন্ধু'
ফল বিক্রেতার মাথায় ধারাল অস্ত্রের কোপ ৷ ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে খুনের চেষ্টা বলে অনুমান পুলিশের ৷
Published : October 24, 2025 at 2:18 PM IST
ভাঙড়, 24 অক্টোবর: ফল বিক্রেতা 'বন্ধু'র মাথায় ধারাল অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়ের ঘটকপুকুর বাজারে ৷ অভিযোগ, দোকানেই বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলেন অভিযুক্ত ৷ তখনই পাশে থাকা ধারাল অস্ত্র নিয়ে বন্ধুর মাথায় কোপ মারেন তিনি ৷ ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ভাঙড় থানার পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ভাঙড়ের ঘটকপুকুর বাজারে ফলের দোকান রয়েছে প্রবীর মণ্ডলের (43) ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা দোকানেই বসেছিলেন ৷ সঙ্গে ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুব্রত নস্কর ৷ তিনি দোকানে প্রবীরের পিছনে বসেছিলেন ৷ অভিযোগ, সুব্রত হঠাৎই একটি হাঁসুয়া নিয়ে প্রবীরের মাথায় কোপ মারেন ৷ ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন প্রবীর ৷ তখন চারদিক রক্তে ভেসে যায় ৷
প্রবীরের চিৎকারে আশেপাশের ব্যবসায়ীরা সেখানে ছুটে আসেন ৷ কাছেই ঘটকপুকুর চার মাথার মোড়ে দু’জন ট্রাফিক গার্ড কর্তব্যরত ছিলেন ৷ চিৎকার ও হট্টগোল শুনে তাঁরাও ঘটনাস্থলে আসেন ৷ দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছটফট করছেন প্রবীর ৷ আর সেখানেই ধারাল অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুব্রত ৷
তাঁরা দ্রুত সুব্রতর হাত থেকে রক্ত মাখা অস্ত্রটি কেড়ে নেন এবং অভিযুক্তকে আটক করেন ৷ খবর দেওয়া হয় ভাঙড় থানায় ৷ আর স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রবীর মণ্ডলকে নলমুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি ৷ অন্যদিকে, ভাঙড় থানার পুলিশ প্রবীরকে গ্রেফতার করেছে ৷ কী কারণে সুব্রত নস্কর তাঁর বন্ধুর উপর হামলা চালালেন, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
এ নিয়ে ক্যানিংয়ের এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও কী কারণে প্রবীরকে খুনের চেষ্টা করা হল, তার তদন্ত করছে পুলিশ ৷ হামলার পিছনে পুরনো কোনও আক্রোশ, টাকার লেনদেন বা অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ ঘটকপুকুর ট্রাফিক পুলিশের কর্তব্যরত সার্জেন্ট নুরুল ইসলাম মোল্লা এবং দেবাশিস হালদার কাছেই ছিলেন ৷ তাঁরা গিয়ে প্রবীরকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ৷ অভিযুক্ত সুব্রত তখনও ঘটনাস্থলেই ছিলেন ৷ তাঁকে ভাঙড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন দুই ট্রাফিক সার্জেন্ট ৷ আহত প্রবীরকে পুলিশ নলমুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেছে ৷ অভিযুক্ত সুব্রতর কাছ থেকে অস্ত্রটিও পাওয়া গিয়েছে ৷"