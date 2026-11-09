ফের এনকাউন্টার ! রায়গঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত নিহত পুলিশের গুলিতে

ফের এনকাউন্টার ! রায়গঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত নিহত পুলিশের গুলিতে
police encounter: রবিবার গভীর রাতে দিলীপকে গ্রেফতার করতে রায়গঞ্জের গ্রামে হানা দিয়েছিল পুলিশ, সেই সময়ে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে ৷
By PTI
Published : November 9, 2026 at 10:06 AM IST
রায়গঞ্জ, 9 নভেম্বর: বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জের পর ফের এনকাউন্টার রাজ্যে ! উত্তর দিনাজপুরে নাবালিকা ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত নিহত হল পুলিশি এনকাউন্টারে ৷ অভিযুক্ত দিলীপ রায় পুলিশের টিমকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে দাবি ৷
রবিবার গভীর রাতে দিলীপকে গ্রেফতার করতে রায়গঞ্জের গ্রামে হানা দিয়েছিল পুলিশ, সেই সময়ে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে ৷ প্রথমে গুলি চালায় দিলীপ ৷ পাল্টা পুলিশ গুলি করলে জখম হয় সে ৷ পরে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর গত শুক্রবার কুলিক নদীর কাছে একটি জঙ্গলে নাবালিকার বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার হয় ৷ তারপর গত চার দিন ধরেই নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং খুনে অভিযুক্ত দিলীপকে খুঁজছিল পুলিশ ৷ তারা সূত্র মারফত খবর পায় গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লুকিয়ে আছে অভিযুক্ত ৷ তারপরেই সেখানে হানা দেয় পুলিশ ৷ পুলিশ বাহিনীর দিকে গুলি চালানোর অভিযোগ রয়েছে দিলীপের বিরুদ্ধে ৷ পুলিশের দাবি, রায়গঞ্জ ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত দিলীপ তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ গুলি এসে লাগে পুলিশের গাড়ির টায়ারে ৷ অভিযুক্ত বিহার সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ছক কষেছিল ৷
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