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একই ব্যক্তির কৃষক বন্ধুর দু'টি অ্যাকাউন্ট ! নোটিশ পাঠিয়ে টাকা ফেরতের নির্দেশ কৃষি দফতরের

বিজেপির অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি দুটি কৃষক বন্ধুর অ্যাকাউন্ট করিয়েছেন এবং তাতে তিনি ডাবল টাকা পাচ্ছেন ।

krishak bondhu
বিজেপির অভিযোগ, কৃষক বন্ধুর ডাবল সুবিধা পাচ্ছেন ব্যক্তি (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 18, 2026 at 7:30 PM IST

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চন্দ্রকোনা, 18 জুলাই: ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং দুটো ফোন নম্বর দিয়ে দুটি কৃষক বন্ধুর টাকা নিচ্ছেন এক ব্যক্তি । এই অভিযোগ ওঠার পর অবিলম্বে টাকা ফেরত ও তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিজেপি । যদিও অভিযোগ স্বীকার করেছেন ওই ব্যক্তি ৷ তিনি দোষ চাপিয়েছেন উপর মহলের দিকে । অভিযুক্তকে নোটিশ পাঠিয়ে টাকা ফেরতের নির্দেশ দিয়েছে কৃষি দফতর ।

ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা 1 নম্বর ব্লকের মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেড়াবেড়িয়া গ্রামের । অভিযুক্তের নাম অসিত গড়াই । বিষয়টি জানাজানি হতেই তথ্য প্রমাণ-সহ কৃষি দফতরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এলাকার বিজেপি নেতা-কর্মীরা । অভিযোগ পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে কৃষি দফতর ।

কৃষক বন্ধুর ডাবল সুবিধা পাচ্ছেন ব্যক্তি ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, তথ্য যাচাইয়ের পর নোটিশ পাঠিয়ে সরকারি টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করা হয়েছে । যদিও এই বিষয়ে কৃষি দফতরের তরফে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । তবে অভিযুক্ত অসিত গড়াইয়ের দাবি, তিনি ডাবল সুবিধা পাচ্ছেন বুঝতে পেরে আগেই কয়েকবার কৃষি দফতরের কাছে গিয়েছিলেন সমস্যা সমাধানের জন্য । এই গোটা ঘটনায় এলাকায় ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।

krishak bondhu
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিজেপি (নিজস্ব ছবি)

বিজেপি নেতা শেখ মইদুল ইসলাম বলেন, "এই অসিত গড়াই নামে অভিযুক্ত ব্যক্তি দুটি কৃষক বন্ধুর অ্যাকাউন্ট করিয়েছেন এবং তাতে তিনি ডাবল টাকা পাচ্ছেন । গত 2019 সাল থেকে তৃণমূল সরকারের আমলে থেকেই তিনি এই টাকা পেয়ে আসছেন । আমাদের সরকার আসার পরেই আমরা তালিকা দেখতে গিয়ে জানতে পারি এবং অভিযোগ জানাই । অবিলম্বে এই অভিযুক্তকে তার বকেয়া টাকা ফেরত দিতে হবে ৷ সেই সঙ্গে তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে হবে এবং তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে ।"

krishak bondhu
নোটিশ পাঠিয়ে টাকা ফেরতের নির্দেশ কৃষি দফতরের (নিজস্ব ছবি)

যদিও অভিযুক্ত অসিত গড়াই বলেন, "আমার দুটো অ্যাকাউন্ট রয়েছে এটা ঠিক । আমি অ্যাকাউন্ট বন্ধের জন্য বহুবার অফিসে জানিয়েছিলাম ৷ কিন্তু কেউ আমার কথা শোনেনি । তখন অফিসাররা বলেছিলেন আপনি যা পাচ্ছেন সেটা পান, আপনার কোনও সমাধান হবে না । দুটো অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে আমি ছয় হাজার টাকা পাই।"

krishak bondhu
ডাবল ফোন নাম্বার দিয়ে কৃষক বন্ধুর টাকা পাচ্ছেন (নিজস্ব ছবি)

যদিও ঘাটালের এক কৃষি আধিকারিক বলেন, "ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি ৷ তদন্ত হচ্ছে এবং ওঁকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ।"

TAGGED:

KRISHAK BONDHU SCAM
FARMER SCHEME
কৃষক বন্ধু
কৃষি দফতর
KRISHAK BONDHU

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