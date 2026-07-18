একই ব্যক্তির কৃষক বন্ধুর দু'টি অ্যাকাউন্ট ! নোটিশ পাঠিয়ে টাকা ফেরতের নির্দেশ কৃষি দফতরের

একই ব্যক্তির কৃষক বন্ধুর দু'টি অ্যাকাউন্ট ! নোটিশ পাঠিয়ে টাকা ফেরতের নির্দেশ কৃষি দফতরের
বিজেপির অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি দুটি কৃষক বন্ধুর অ্যাকাউন্ট করিয়েছেন এবং তাতে তিনি ডাবল টাকা পাচ্ছেন ।
Published : July 18, 2026 at 7:30 PM IST
চন্দ্রকোনা, 18 জুলাই: ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং দুটো ফোন নম্বর দিয়ে দুটি কৃষক বন্ধুর টাকা নিচ্ছেন এক ব্যক্তি । এই অভিযোগ ওঠার পর অবিলম্বে টাকা ফেরত ও তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিজেপি । যদিও অভিযোগ স্বীকার করেছেন ওই ব্যক্তি ৷ তিনি দোষ চাপিয়েছেন উপর মহলের দিকে । অভিযুক্তকে নোটিশ পাঠিয়ে টাকা ফেরতের নির্দেশ দিয়েছে কৃষি দফতর ।
ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা 1 নম্বর ব্লকের মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেড়াবেড়িয়া গ্রামের । অভিযুক্তের নাম অসিত গড়াই । বিষয়টি জানাজানি হতেই তথ্য প্রমাণ-সহ কৃষি দফতরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এলাকার বিজেপি নেতা-কর্মীরা । অভিযোগ পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে কৃষি দফতর ।
কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, তথ্য যাচাইয়ের পর নোটিশ পাঠিয়ে সরকারি টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করা হয়েছে । যদিও এই বিষয়ে কৃষি দফতরের তরফে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । তবে অভিযুক্ত অসিত গড়াইয়ের দাবি, তিনি ডাবল সুবিধা পাচ্ছেন বুঝতে পেরে আগেই কয়েকবার কৃষি দফতরের কাছে গিয়েছিলেন সমস্যা সমাধানের জন্য । এই গোটা ঘটনায় এলাকায় ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।
বিজেপি নেতা শেখ মইদুল ইসলাম বলেন, "এই অসিত গড়াই নামে অভিযুক্ত ব্যক্তি দুটি কৃষক বন্ধুর অ্যাকাউন্ট করিয়েছেন এবং তাতে তিনি ডাবল টাকা পাচ্ছেন । গত 2019 সাল থেকে তৃণমূল সরকারের আমলে থেকেই তিনি এই টাকা পেয়ে আসছেন । আমাদের সরকার আসার পরেই আমরা তালিকা দেখতে গিয়ে জানতে পারি এবং অভিযোগ জানাই । অবিলম্বে এই অভিযুক্তকে তার বকেয়া টাকা ফেরত দিতে হবে ৷ সেই সঙ্গে তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে হবে এবং তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে ।"
যদিও অভিযুক্ত অসিত গড়াই বলেন, "আমার দুটো অ্যাকাউন্ট রয়েছে এটা ঠিক । আমি অ্যাকাউন্ট বন্ধের জন্য বহুবার অফিসে জানিয়েছিলাম ৷ কিন্তু কেউ আমার কথা শোনেনি । তখন অফিসাররা বলেছিলেন আপনি যা পাচ্ছেন সেটা পান, আপনার কোনও সমাধান হবে না । দুটো অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে আমি ছয় হাজার টাকা পাই।"
যদিও ঘাটালের এক কৃষি আধিকারিক বলেন, "ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি ৷ তদন্ত হচ্ছে এবং ওঁকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ।"