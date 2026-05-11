গলা টিপে খুনের পর শ্বশুরের মুখে বিষ ঢালল জামাই ! বাদুড়িয়ায় চাঞ্চল্য

গলা টিপে খুনের পর শ্বশুরের মুখে বিষ ঢালল জামাই ! বাদুড়িয়ায় চাঞ্চল্য
শ্বশুরকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর প্রমাণ লোপাটে মুখে বিষ দিল জামাই ৷ অভিযোগ, নিজে বাঁচতে ঘটনাকে 'চরম পদক্ষেপ' রূপ দিতেই এমন পদক্ষেপ অভিযুক্তের ৷
Published : May 11, 2026 at 9:50 AM IST
বাদুড়িয়া (উত্তর 24 পরগনা), 11 মে: পারিবারিক বিবাদের জেরে শ্বশুরকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল জামাইয়ের বিরুদ্ধে । রবিবার রাতে বাদুড়িয়া থানার তেঁতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন ভাটার রাস্তা থেকে কাজি মোজাফফার আহমেদ (49) নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় । খুনের পর ঘটনাটিকে 'চরম পদক্ষেপ' বলে চালিয়ে দিতে মৃতের মুখে বিষ ঢেলে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে ।
এই ঘটনায় পুলিশ নিহতের জামাই শামীম গাজী-সহ দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে । যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ বা খুনের নেপথ্যে সুপারি কিলারের ভূমিকা নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি ।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হুমায়ুন কবীরের বয়ান অনুযায়ী, মাগরিবের নমাজের সময় তিনি খবর পান যে একটি ইকো গাড়িতে করে আসা ক'য়েকজন যুবক একজনকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে । আশপাশের নিরাপত্তারক্ষীদের চিৎকার শুনে তিনি ও স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ কিন্তু তার আগেই দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয় । এদিকে মাটির দিকে তাকাতেই চোখ কপালে ওঠে ৷ তাঁরা সকলে দেখেন, মোজাফফার আহমেদের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে । পাশেই ছিল তাঁর বাইক এবং ঘাতকদের চার চাকার গাড়িটি ।
হুমায়ুনের দাবি, নিহতের গলায় শ্বাসরোধ করে খুন করার স্পষ্ট দাগ দেখা গিয়েছে এবং পাশে একটি ঘাস মারা বিষের বোতল পড়ে ছিল । স্থানীয়দের অভিযোগ, খুনের মোটিভ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই মুখে বিষ ঢেলে চরম পদক্ষেপ বলে নাটক সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বরূপনগর থানার বাঁকড়া এলাকার বাসিন্দা শামীম গাজীর সঙ্গে মোজাফফার আহমেদের মেয়ের দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তি চলছিল । সেই কারণে মেয়ে বর্তমানে বাবার বাড়িতেই ছিলেন । এই বিবাদকে কেন্দ্র করে জামাই ও শ্বশুরের মধ্যে একাধিকবার বচসা হয় । মৃতের মেয়ে আরিফা খাতুন কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, "বাবা সকালে কাজে বেরিয়েছিলেন । যাওয়ার সময় আমার কাছ থেকে বাবা 100 টাকা চাইলেন ৷ আমি দিলামও ৷ তেঁতুলিয়া যাওয়ার কথা বলেছিলেন ।"
আরিফা খাতুনের আরও সংযোজন, "বাবা বলে গিয়েছিলেন আজ সন্ধ্যায় যেন নাতনিকে নিয়ে নমাজ পড়তে বসি ৷ বাড়ি থেকে বেরনোর সময় তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন বলেও জানান ৷ কিন্তু আর ফিরলেন না ।" আরিফা আরও দাবি করেন, তাঁর স্বামী শামীম আগে বেশ কয়েকবার তাঁর বাবাকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছিল ।
বাদুড়িয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের বাইক ও ঘাতকদের ব্যবহৃত চার চাকা গাড়িটি উদ্ধার করেছে । পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে । পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের পর পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে । তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক আক্রোশ থেকেই এই পরিকল্পিত খুন । এই নৃশংস ঘটনায় পুরো এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া । দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।