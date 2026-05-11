ETV Bharat / state

গলা টিপে খুনের পর শ্বশুরের মুখে বিষ ঢালল জামাই ! বাদুড়িয়ায় চাঞ্চল্য

শ্বশুরকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর প্রমাণ লোপাটে মুখে বিষ দিল জামাই ৷ অভিযোগ, নিজে বাঁচতে ঘটনাকে 'চরম পদক্ষেপ' রূপ দিতেই এমন পদক্ষেপ অভিযুক্তের ৷

BADURIA MURDER CASE
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 9:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বাদুড়িয়া (উত্তর 24 পরগনা), 11 মে: পারিবারিক বিবাদের জেরে শ্বশুরকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল জামাইয়ের বিরুদ্ধে । রবিবার রাতে বাদুড়িয়া থানার তেঁতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন ভাটার রাস্তা থেকে কাজি মোজাফফার আহমেদ (49) নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় । খুনের পর ঘটনাটিকে 'চরম পদক্ষেপ' বলে চালিয়ে দিতে মৃতের মুখে বিষ ঢেলে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে ।

এই ঘটনায় পুলিশ নিহতের জামাই শামীম গাজী-সহ দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে । যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ বা খুনের নেপথ্যে সুপারি কিলারের ভূমিকা নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি ।

বাদুড়িয়ায় দেহ উদ্ধার (ইটিভি ভারত)

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হুমায়ুন কবীরের বয়ান অনুযায়ী, মাগরিবের নমাজের সময় তিনি খবর পান যে একটি ইকো গাড়িতে করে আসা ক'য়েকজন যুবক একজনকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে । আশপাশের নিরাপত্তারক্ষীদের চিৎকার শুনে তিনি ও স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ কিন্তু তার আগেই দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয় । এদিকে মাটির দিকে তাকাতেই চোখ কপালে ওঠে ৷ তাঁরা সকলে দেখেন, মোজাফফার আহমেদের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে । পাশেই ছিল তাঁর বাইক এবং ঘাতকদের চার চাকার গাড়িটি ।

হুমায়ুনের দাবি, নিহতের গলায় শ্বাসরোধ করে খুন করার স্পষ্ট দাগ দেখা গিয়েছে এবং পাশে একটি ঘাস মারা বিষের বোতল পড়ে ছিল । স্থানীয়দের অভিযোগ, খুনের মোটিভ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই মুখে বিষ ঢেলে চরম পদক্ষেপ বলে নাটক সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে ।

BADURIA MURDER CASE
কাজি মোজাফফার আহমেদ (ইটিভি ভারত)

​স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বরূপনগর থানার বাঁকড়া এলাকার বাসিন্দা শামীম গাজীর সঙ্গে মোজাফফার আহমেদের মেয়ের দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তি চলছিল । সেই কারণে মেয়ে বর্তমানে বাবার বাড়িতেই ছিলেন । এই বিবাদকে কেন্দ্র করে জামাই ও শ্বশুরের মধ্যে একাধিকবার বচসা হয় । মৃতের মেয়ে আরিফা খাতুন কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, "বাবা সকালে কাজে বেরিয়েছিলেন । যাওয়ার সময় আমার কাছ থেকে বাবা 100 টাকা চাইলেন ৷ আমি দিলামও ৷ তেঁতুলিয়া যাওয়ার কথা বলেছিলেন ।"

আরিফা খাতুনের আরও সংযোজন, "বাবা বলে গিয়েছিলেন আজ সন্ধ্যায় যেন নাতনিকে নিয়ে নমাজ পড়তে বসি ৷ বাড়ি থেকে বেরনোর সময় তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন বলেও জানান ৷ কিন্তু আর ফিরলেন না ।" আরিফা আরও দাবি করেন, তাঁর স্বামী শামীম আগে বেশ কয়েকবার তাঁর বাবাকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছিল ।

​বাদুড়িয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের বাইক ও ঘাতকদের ব্যবহৃত চার চাকা গাড়িটি উদ্ধার করেছে । পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে । পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের পর পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে । তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক আক্রোশ থেকেই এই পরিকল্পিত খুন । এই নৃশংস ঘটনায় পুরো এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া । দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।

TAGGED:

শ্বশুরকে খুন জামাইয়ের
SON IN LAW KILLS FATHER IN LAW
বাদুড়িয়ায় খুন
MURDER ON FAMILY CHAOS
BADURIA MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.