'মানুষ জবাব চায়' ! আদানির সঙ্গে রাজ্যের বিদ্যুৎ চুক্তির 'স্বচ্ছতা' নিয়ে প্রশ্ন মমতা তৃণমূলের
Power agreement with Adani Group: তৃণমূলের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ চুক্তিতে স্বচ্ছতা থাকা উচিত, বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া নয় ।
Published : November 22, 2026 at 12:42 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: রাজ্যের বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর একটি শাখা সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তির 'স্বচ্ছতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (মমতাপন্থী/কালীঘাটপন্থী) ।
এ ব্যাপারে আদানি এনার্জি সলিউশনস লিমিটেড (এইএসএল)-এর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি যুক্ত করে সমাজমাধ্যম 'এক্স'-এ পোস্ট করেছে মমতা তৃণমূল । পোস্টে দলের তরফে লেখা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ চুক্তিতে স্বচ্ছতা থাকা উচিত, বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়'।
আদানিদের শাখা সংস্থার 25 বছরের জন্য 1 হাজার 750 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের বরাত পাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে ওই পোস্টে লেখা হয়েছে, 'পক্ষপাতিত্ব এবং জবাবদিহির প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া প্রয়োজন ।'
কী লেখা রয়েছে আদানিদের ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ?
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তাদের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন শাখা সংস্থা পাওয়ারপালস ট্রেডিং সলিউশনস লিমিটেড (পিটিএসএল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা (ডব্লিউবিএসইডিসিএল)-এর কাছ থেকে একটি 'লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড' (এলওএ) পেয়েছে । এর মাধ্যমে আগামী 25 বছর ধরে 1 হাজার 750 মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ (রিনিউয়েবল এনার্জি রাউন্ড-দ্য-ক্লক) সরবরাহ করা হবে ।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই চুক্তিতে অতিরিক্ত 750 মেগাওয়াটের 'গ্রিন শু অপশন' রাখা হয়েছে, যা কার্যকর হলে মোট চুক্তিবদ্ধ বিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়াবে 2500 মেগাওয়াটে । ই-রিভার্স অকশন বা প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পিটিএসএল এই বরাত পেয়েছে বলে সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে ।
West Bengal’s resources and long-term power contracts deserve transparency, not preferential access for corporate giants. Adani’s subsidiary has received an LoA from West Bengal State Electricity Distribution Co. Ltd (WBSEDCL) for supply of 1,750 MW of renewable power for 25 years. Questions of favouritism and accountability deserve answers. As our national GS Shri @abhishekaitc had pointed out, while some appear to receive out-of-turn favours, ordinary people are still forced to run from pillar to post for basic services. Who is this government really accountable to and why this favouritism? People need answers!— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) November 22, 2026
সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী, 1750 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হবে 2028 সালের 1 জুলাই থেকে এবং গ্রিনশু অপশন কার্যকর হলে বাকি 750 মেগাওয়াট সরবরাহ শুরু হবে 2029 সালের 1 এপ্রিল থেকে । এই চুক্তির বিষয়টি সামনে আসতেই এক্স হ্যান্ডেলে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে মমতা তৃণমূল ।
এ ব্যাপারে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী একটি বক্তব্যের প্রসঙ্গও ওই পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে । রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদলের তরফে লেখা হয়েছে, "আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমনটা উল্লেখ করেছিলেন, একদিকে যখন কিছু মানুষ নিয়ম বহির্ভূত সুবিধা পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষকে এখনও মৌলিক পরিষেবাগুলির জন্য দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে ।"
এরপরই পোস্টের শেষে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, "এই সরকার আসলে কার কাছে দায়বদ্ধ এবং কেন এই পক্ষপাতিত্ব ? মানুষ এর উত্তর চায় !"
যদিও আদানি এনার্জি সলিউশনস লিমিটেডের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই চুক্তিকে ভারতের জ্বালানি রূপান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করা হয়েছে । সংস্থার সিইও কন্দর্প প্যাটেল ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, 'ভারতের জ্বালানি রূপান্তরের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, যা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির স্থায়িত্বের সঙ্গে সঞ্চালন ব্যবস্থার ব্যবহারকে সর্বোত্তম করে তুলবে । এই গুরুত্বপূর্ণ বরাত আমাদের সম্প্রসারণযোগ্য জ্বালানি সমাধান দেওয়ার অঙ্গীকারকে আরও মজবুত করল এবং পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘমেয়াদী সুস্থায়ী বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের সুযোগ করে দিল ।"
তিনি আরও দাবি করেন, পিটিএসএল দ্রুত বড় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পছন্দের অংশীদার হয়ে উঠছে এবং তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে সক্ষম ।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পিটিএসএল ইতিমধ্যেই প্রায় 4.6 গিগাওয়াট সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ এবং প্রায় 3.5 গিগাওয়াট-আওয়ার ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (বিইএসএস) সক্ষমতা যুক্ত করেছে । শিল্পক্ষেত্র, ডেটা সেন্টার, বাণিজ্যিক সংস্থা এবং বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে তারা নিজেদের সরবরাহের দিকটি ক্রমশ শক্তিশালী করছে ।
তবে, ই-রিভার্স অকশনের মাধ্যমে বরাত পাওয়ার কথা আদানি গোষ্ঠী জানালেও তৃণমূলের ওই পোস্টে সরাসরি সরকারি দায়বদ্ধতা এবং কর্পোরেট সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে । এখন দেখার এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার বা আদানি গোষ্ঠীর তরফে পালটা কোনও বিবৃতি আসে কিনা ।