ঝালমুড়ি খাচ্ছেন, একটু মাছ খেয়ে দেখবেন নাকি ! মোদিকে কটাক্ষ মমতার

বীরভূমের সভা থেকে ঝালমুড়ি খাওয়া নিয়ে মমতার দাবি, দোকানে ক্যামেরা ফিট করে দোকানে এসপিজিকে দিয়ে ঝালমুড়ি বানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

একটু মাছ খেয়ে দেখবেন নাকি ! মোদিকে প্রস্তাব মমতার
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 20, 2026 at 8:23 PM IST

মুরারই/খড়দা, 20 এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঝালমুড়ি খাওয়াকে কটাক্ষ করতে গিয়ে এবার মাছ, মাংসের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ সোমবার খড়দার তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে গিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, "আগে বলত চা-ওয়ালা, এখন বলছেন একটু ঝালমুড়ি খেয়ে দেখি ৷ আমি বলছি একটু মাছ খেয়ে দেখবেন নাকি ?" এর আগে বীরভূমের সভা থেকে ঝালমুড়ি খাওয়া নিয়ে মমতা দাবি করেন, দোকানে ক্যামেরা ফিট করে দোকানে এসপিজি-কে দিয়ে ঝালমুড়ি বানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

এদিন বীরভূমের মুরারই বিধানসভার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সভা করেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় ছিলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল, হাঁসন বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কাজল শেখ, রামপুরহাট বিধানসভার প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারই বিধানসভার প্রার্থী মুশারফ হোসেন, নলহাটি বিধানসভার প্রার্থী রাজু সিং-সহ জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব। আর সেখান থেকেই ঝাড়গ্রামে জনসভা শেষে ফেরার পথে প্রধানমন্ত্রী মোদির ঝালমুড়ি খাওয়াকে তীব্র কটাক্ষ করেন ৷

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোজাসুজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে বলেন, "কালকে মাইক ফিট করে দোকানে এসপিজি-কে দিয়ে ঝালমুড়ি বানিয়েছেন ৷ 10টাকা কখনও পকেটে থাকে ওনার ? কত নাটক নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন ৷ ঝালমুড়িটাও নিজেদের তৈরি করা ৷ না-হলে আগে থেকে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগে থেকে ছিল কী করে ? সব নাটক, মানুষ বোঝে না ?"

পরে খড়দায় সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখান থেকেও ঝালমুড়ি নিয়ে মোদিকে কটাক্ষ করতে গিয়ে মাছ-মাংস প্রসঙ্গ তুলে আনেন তিনি ৷ মমতা বলেন, "আগে বলত চা-ওয়ালা, এখন বলছেন একটু ঝালমুড়ি খেয়ে দেখি ৷ আমি বলছি একটু মাছ খেয়ে দেখবেন নাকি ?" মমতা আরও জানান, বিজেপির রাজ্যে মাছ, মাংস, ডিম সব বন্ধ ৷ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে এখানেও একই কাজ করবে বলে দাবি করেন তৃণমূল নেত্রী ৷

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কোনওরকম ইভিএম মেশিন যাতে লোড করতে না পারে। পোলিং স্টেশন থেকে শুরু করে একদম পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনাদের ইভিএম মেশিন লুট করার। ভোটের দিন আর গণনার দিন দরকার হলে রান্না হবে না। আগের দিন রান্না করে ভাতে জল দিয়ে রাখুন। পান্তা ভাত খাবেন ভোটের দিন ৷ আমি যদি যোদ্ধা হই, বোনেরা আমার সহযোদ্ধা।"

নারী সংরক্ষণ বিল পাশ করা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, "এবার বাংলায় বিজেপিকে হারিয়ে দিল্লিতে আমি হারাতে চাই। দেখেছেন পরশুদিন লোকসভায় হারিয়ে দিয়েছি আমরা। মহিলা বিল পাশ হয়ে গিয়েছে 2023 সালে। মহিলাদের জন্য নোটিফিকেশন করেনি। সামনে রেখেছে মহিলা, পিছনে ছিল ময়লা। ডিলিমিটেশন নাম করে, বাংলা ভাগ করা, দেশ ভাগ করা। অত বোকা আমরা ? আমরা বুঝি। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এবার হেরেছ তোমাদের পতন শুরু হয়ে গিয়েছে। আজকে যারা বিজেপির কথায় চলছে, আগামী দিন যেখানেই থাকো খুঁজে বের করব। আর নারকেলের নাড়ুতো খাওয়াব।"

