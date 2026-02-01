ETV Bharat / state

হাম্পটি ডাম্পটি বাজেট, কটাক্ষ মমতার ! ফেসলেস-বেসলেস, রাজ্যকে ভাতে মারার চেষ্টা: অভিষেক

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেট ভাষণকে 'জনসংযোগকারী দলের লেখা প্রশংসাপত্র' বা পিআর টিমের রিপোর্ট বলে কটাক্ষ করেন অভিষেক।

কেন্দ্রীয় বাজেটকে কটাক্ষ মমতা-অভিষেকের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 1, 2026 at 2:37 PM IST

8 Min Read
কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে তিনি এই বাজেটকে দিশাহীন ও লক্ষ্যহীন বাজেট বলে আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ এদিকে, 2026-27 অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটকে রাজ্যের প্রতি বিমাতৃসুলভ বাজেট বলে তোপ দেগেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে হারের জ্বালা মেটাতে রাজ্যকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে কেন্দ্র ৷

রবিবার দিল্লি পাড়ি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর রাজধানী উড়ে যাওয়ার ঠিক আগেই দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে সদ্য পেশ হওয়া কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে চাঁচাছোলা ভাষায় কেন্দ্রকে একহাত নিলেন তিনি । 2026-27 অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটকে 'হাম্পটি ডাম্পটি বাজেট' বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর মতে, এই বাজেটে সাধারণ মানুষের প্রাপ্তির ঝুলি শূন্য । তিনি বলেন, কেন্দ্রের এই আর্থিক দলিলটি আসলে 'শব্দ এবং গর্জনে পরিপূর্ণ কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণ দিশাহীন, লক্ষ্যহীন এবং কর্মহীন ।'

'হিমালয়সম ব্যর্থতা'

রবিবার দুপুরে দিল্লি যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই বাজেট নিয়ে তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন । তিনি বলেন, "এই বাজেট মিথ্যার আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয় । দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ লাইনচ্যুত । প্রমাণ হিসেবে শেয়ার বাজারের দিকে তাকালেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে । সেনসেক্স 1100 পয়েন্ট পড়েছে, নিফটি নেমে গিয়েছে 25 হাজারের নীচে । এটা হিমালয়সম ব্যর্থতা ।"

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এই বাজেট বাদের খাতায় নাম লিখিয়েছে - নারী-বিরোধী, গরিব-বিরোধী, কৃষক-বিরোধী এবং যুবসমাজ-বিরোধী । শিক্ষা ও সারে ভর্তুকি কমানো থেকে শুরু করে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ হ্রাস ৷ সব মিলিয়ে এই বাজেট সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ।

'বাংলার প্রতি বঞ্চনা'

বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়েও এদিন সরব হন মমতা । তাঁর কথায়, "বাংলার জন্য ওরা কিচ্ছু দেয়নি । শুধু বড় বড় কথা । বাংলায় একটা প্রবাদ আছে - 'চোরের মায়ের বড় গলা'। এদের অবস্থাও তাই ।" বাজেটে ঘোষিত ফ্রেট করিডর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 2009 সালে তিনি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখনই ডানকুনি থেকে অমৃতসর পর্যন্ত এই করিডরের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন । গত পনেরো বছরে সেই কাজ সম্পূর্ণ না-করে এখন নতুন মোড়কে পুরনো প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছে ।

এর পালটা হিসেবে রাজ্য সরকারের নিজস্ব উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র তিনটি করিডরের গল্প শোনাচ্ছে, অথচ রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ছ'টি ইকোনমিক করিডর ঘোষণা করে কাজ শুরু করে দিয়েছে । ডানকুনি থেকে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া কিংবা কল্যাণী থেকে উত্তরবঙ্গ - সারা রাজ্যজুড়েই অর্থনৈতিক করিডরের কাজ চলছে । পুরুলিয়ায় 'জঙ্গল সুন্দরী' প্রকল্পে 72 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি । বাংলা আজ সিমেন্ট, কয়লা, চামড়া এবং স্কিল হাব হিসেবে উঠে আসছে বলে দাবি করেন মমতা ।

মমতার 'জিএসটি' তোপ

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধের অভিযোগ তুলে জিএসটি ইস্যুতেও এদিন সুর চড়ান তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখন একটাই ট্যাক্স, জিএসটি । ওরা আমাদের টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য অংশ দিচ্ছে না । কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের 2 লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা পাওনা রয়েছে । টাকা না-দিয়ে বড় বড় ভাষণ দেওয়ার কোনও নৈতিক অধিকার ওদের নেই ।"

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বর্তমান সরকার দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং সমস্ত স্বাধীন সংস্থাকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে ।

বাংলার মানুষকে ভাতে মারার চেষ্টা:অভিষেক

এদিকে, রবিবার দুপুরে বাজেট অধিবেশন শেষ হতেই এই বাজেটকে 'দিশাহীন' ও 'ভিত্তিহীন' বলে তোপ দাগেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে হারের জ্বালা মেটাতে এবং বাংলা দখল করতে না-পারার আক্রোশে রাজ্যের মানুষকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে কেন্দ্র । শুধু মৌখিক অভিযোগেই থেমে থাকেননি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা ৷ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ প্রমাণ করতে সরাসরি চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছেন তিনি ।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেট ভাষণকে এদিন 'জনসংযোগকারী দলের লেখা প্রশংসাপত্র' বা পিআর টিমের রিপোর্ট বলে কটাক্ষ করেন অভিষেক । তাঁর কথায়, দীর্ঘ 5100 সেকেন্ডের বা প্রায় 85 মিনিটের বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী একবারের জন্যও 'বাংলা' শব্দটি উচ্চারণ করেননি । এই ঘটনাকে তিনি বাংলার মানুষের প্রতি চরম অবজ্ঞা হিসেবেই দেখছেন ।

'ফেসলেস, বেসলেস, ভিশনলেস'

অভিষেকের দাবি, এই বাজেট আসলে 'ফেসলেস, বেসলেস এবং ভিশনলেস' (মুখহীন, ভিত্তিহীন ও দিশাহীন)। যে বাজেটে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের নামই থাকে না, তাকে দেশের বাজেট না-বলে বিজেপির রাজনৈতিক ইস্তেহার বলাই শ্রেয় বলে মত তাঁর ৷

অভিষেকের মতে, স্কিল ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স - বড় বড় বুলি আউড়েই সরকার নিজেদের দায়িত্ব সেরেছে, কিন্তু যুব সমাজের কর্মসংস্থান বা কৃষকদের আয় বৃদ্ধির কোনও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা এই বাজেটে নেই ।

অভিষেকের চ্যালেঞ্জ

এদিন অভিষেকের আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কেন্দ্রের প্রতি তাঁর খোলা চ্যালেঞ্জ । 100 দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার বকেয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সংঘাত দীর্ঘদিনের । এদিন সেই ইস্যুতেই কার্যত মোদি সরকারকে শ্বেতপত্র প্রকাশের চ্যালেঞ্জ জানান অভিষেক । তিনি বলেন, "আমি গত পাঁচ বছর ধরে যে কথা বলে আসছি, আজও তাই বলছি । কেন্দ্র সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ করে প্রমাণ করুক যে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর 100 দিনের কাজে বাংলার একজন জব কার্ড হোল্ডারও সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পেয়েছেন । যদি বিজেপি সরকার এটা প্রমাণ করতে পারে, তবে আমি রাজনীতি থেকে চিরবিদায় নেব ।"

বাজেটকে দিশাহীন বললেন অভিষেক (নিজস্ব চিত্র)

একই চ্যালেঞ্জ তিনি আবাস যোজনা এবং গ্রামীণ সড়ক যোজনা নিয়েও দেন । তাঁর দাবি, আবাস যোজনায় কেন্দ্র 60 শতাংশ টাকা বহন করে, কিন্তু গত চার বছরে বাংলার একজন মানুষও সেই টাকা পাননি । গ্রামীণ সড়ক যোজনায় 2021-এর পর 10 পয়সাও বরাদ্দ করা হয়নি । অভিষেকের বার্তা, নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কারণেই বিজেপি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে এই 'বিমাতৃসুলভ আচরণ' করছে ।

'পুরনো প্রতিশ্রুতির রিমিক্স'

বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রেও বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তৃণমূল সাংসদ । তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নিমহ্যান্সের (NIMHANS) ধাঁচে নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির ঘোষণা করেছেন । বেঙ্গালুরুতে এমন প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই রয়েছে । নতুন করে ঝাড়খণ্ড এবং অসমে আরও দুটি তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছে, কিন্তু বাংলার নাম সেখানে নেই ।

অভিষেকের যুক্তি, এর অর্থ হল বাংলার কোনও মানুষের উন্নত মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তাঁকে প্রতিবেশী রাজ্য অসম বা ঝাড়খণ্ডে ছুটতে হবে । নিজের রাজ্যে সেই পরিষেবা মিলবে না । এভাবে বাংলার মানুষকে পরিকল্পিতভাবে হয়রানির শিকার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ অভিষেকের । পাশাপাশি ডানকুনি করিডর নিয়েও কেন্দ্রের সমালোচনা করেন তিনি । তাঁর দাবি, ডানকুনি করিডরের প্রতিশ্রুতি অনেক আগেই দেওয়া হয়েছিল । এই বাজেটে নতুন কিছু না-বলে সেই পুরনো প্রতিশ্রুতিরই পুনরাবৃত্তি বা 'রিমিক্স' করা হয়েছে মাত্র । জল জীবন মিশনে আগে 2500 কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলা হলেও, সেই প্রতিশ্রুতিও সরকার রাখেনি বলে অভিযোগ তাঁর ।

'এখানে গোহারা হারবে'

কেন্দ্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এদিন আগাগোড়াই আক্রমণাত্মক ছিলেন অভিষেক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথায় কথায় বাংলার 10 কোটি মানুষকে 'বাংলাদেশি' বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন, যা রাজ্যের মানুষের আত্মসম্মানে আঘাত । তাঁর মতে, বিজেপি খুব ভালো করেই জানে যে বাংলায় তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই এবং আগামী দিনেও তারা এখানে 'গোহারা' হারবে ।

সেই নিশ্চিত পরাজয় জেনেই তারা ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যের বরাদ্দ আটকে রেখেছে । তবে গণতন্ত্রে এই ধরনের প্রতিহিংসার রাজনীতি যে ব্যুমেরাং হতে পারে, সেকথাও মনে করিয়ে দেন তিনি । তাঁর হুঁশিয়ারি, বিজেপি যতই বঞ্চনা করুক বা অর্থনৈতিক অবরোধ তৈরি করুক, বাংলার মানুষ আসন্ন নির্বাচনে ব্যালটেই এর যোগ্য জবাব দেবে ।

'বাংলায় তৃণমূল, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে, কেরলে বামেরা জিতবে'

এদিকে, বাজেট সমালোচনার সময় একই কথা শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখেও ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন এবং রাজ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সির 'অতিসক্রিয়তা' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ওরা জানে বাংলায় ওরা হারবে । তাই এসআইআর চাপিয়ে দিচ্ছে বা এজেন্সির ভয় দেখাচ্ছে । সাহস থাকলে রাজনৈতিকভাবে, গণতান্ত্রিক পথে লড়াই করুক ।" হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে তিনি চ্যালেঞ্জ জানান, বাংলায় তৃণমূল, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে এবং কেরলে বামেরাই জিতবে । বিজেপি অসমেও হারবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি ।

দিল্লি সফরের এজেন্ডা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দীর্ঘ দিন পর তিনি দিল্লি যাচ্ছেন । সেখানে তিনি নিজের দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং তৃণমূলের সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন । পাশাপাশি, বারাণসীতে কাশী বিশ্বনাথ করিডর নিয়েও এদিন তীব্র কটাক্ষ করেন মমতা । তাঁর অভিযোগ, বারাণসীতে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে 'ডিজনিল্যান্ড' বানানো হচ্ছে । স্থানীয়দের কাজ না-দিয়ে বাইরের ঠিকাদার দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি । সবমিলিয়ে, দিল্লি পৌঁছনোর আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

