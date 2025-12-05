'বাবার নৃত্যশৈলী অপভ্রংশ হচ্ছে', উদয় শঙ্করের 125তম জন্মদিনের প্রাক্কালে বিস্ফোরক মমতা

'বাবার নৃত্যশৈলী অপভ্রংশ হচ্ছে', উদয় শঙ্করের 125তম জন্মদিনের প্রাক্কালে বিস্ফোরক মমতা
নৃত্যাচার্য উদয় শঙ্করের 125তম জন্মদিনের আগে বিস্ফোরক মেয়ে মমতা শঙ্কর। 'উদয় শঙ্কর নৃত্য উৎসব'এ যোগ দিয়ে ইটিভি ভারতকে বললেন, বাবার নৃত্যশৈলী অপভ্রংশ হচ্ছে ৷
Published : December 5, 2025 at 9:00 PM IST
বোলপুর, 5 ডিসেম্বর: নৃত্যশিল্পী, নৃত্য পরিকল্পক, অভিনেতা সবেতেই নিপুণ। আক্ষরিক অর্থেই শিল্পীর নাম উদয়শঙ্কর। কিংবদন্তি এই নৃত্যশিল্পীর জন্মদিন 8 ডিসেম্বর। ঠিক তার আগেই অর্থাৎ 5 ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে আয়োজিত হল উদয়শঙ্কর নৃত্যোৎসব। সেখানে অংশ নেন নৃত্যশিল্পী তথা উদয় শঙ্কর কন্যা মমতা শঙ্কর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে, ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, বাবার নৃত্যশৈলী অপভ্রংশ হচ্ছে ৷
শীতের আমেজে শান্তিনিকেতনমুখী বহু পর্যটক। পর্যটকদের জন্য উপরি পাওনা, শান্তিনিকেতনে শুরু হয়েছে 'উদয় শঙ্কর নৃত্য উৎসব'। শিল্পী উদয় শঙ্করকে শ্রদ্ধা জানাতে পশ্চিমবঙ্গ ডান্স গ্রুপ ফেডারেশনের উদ্যোগে এদিন শান্তিনিকেতনের পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে 'উদয় শঙ্কর ডান্স ফেস্টিভ্যাল'-এর আয়োজন করা হয় ৷ শান্তিনিকেতনে পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (ইজেডসিসি)-র সৃজনী শিল্পগ্রামে এই উৎসবের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কন্যা মমতা শঙ্কর। বাবা উদয়শঙ্করের স্মৃতিকথা শোনানোর পাশাপাশি এক বিস্ফোরক মন্তব্যও করেন মমতা শঙ্কর। তাঁর দাবি, উদয় শঙ্করের নৃত্য ধারা নিয়ে ঠিক মতো চর্চা করছেন না অনেকেই ৷ তাঁরা ভ্রান্তি করছেন।
নৃত্যাচার্য উদয় শঙ্করের উপর একটি পত্রিকার আবরণও উন্মোচন হয় এদিন ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হন শিল্পী মমতা শঙ্কর। তিনি বলেন, "এই উদয় শঙ্কর নৃত্যশৈলী যেন আমরা সকলে বাঁচিয়ে রাখতে পারি ৷ কারণ এটা শুধুমাত্র একটা নৃত্যশৈলী নয়, এটা একটা জীবনবোধ। এটা একটা দর্শন। জীবনের সঙ্গে এক্কেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ৷ তাই এই শৈলী রাখতে পারলে নাচের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনকে একটা জায়গায় বাঁধতে পারব।
উদয় শঙ্করের নৃত্যশৈলীকে কি অপভ্রংশ করা হচ্ছে ? প্রশ্নের উত্তরে মমতা শঙ্কর বলেন, "সেটা তো হচ্ছে ৷ অস্বীকার করব না ৷ আমি এই বয়সে এসেও এখনও শিখছি ৷ বাবার নৃত্যশৈলী একটা খনির মতো ৷ সেটাকে যত খুঁড়ছি, গভীর থেকে আরও বেরোচ্ছে ৷ তাই যাঁরা এই নৃত্যটাকে নিয়ে সেইরকমভাবে চর্চা করেননি ৷ তাঁরা যদি এখন বলেন উদয় শঙ্করের নৃত্যটাকে একেবারে বুঝে গিয়েছেন, জেনে গিয়েছেন, সেটা মনে হয় বলাটা ভুল হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "যেমন এক জীবনে রবীন্দ্রনাথকে পড়ে শেষ করা যাবে না ৷ তাঁর সৃষ্টির গভীরতাকে বোঝা এক জীবনে সম্ভব নয় ৷ সেই রকমই উদয় শঙ্করের নৃত্যশৈলীকে চট করে বোঝাটা, কয়েক বছরে বোঝাটা ভীষণ মুশকিল। আমার বাবা সব সময় বলে গিয়েছেন, আমি যে কয়েকটা মুভমেন্ট করে গিয়েছি, সেটাকেই উদয় শঙ্করের স্টাইল বলে বেঁধে রাখিস না ৷ নতুন সৃষ্টি কর ৷"
ভারতীয় নৃত্য শিল্পের এক অধ্যায়ের নাম হল উদয় শঙ্কর ৷ 1900 সালের 8 ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর জন্ম ৷ সামনেই তাঁর 125তম জন্মদিন আসছে ৷ নৃত্য শিল্পে তাঁর অবদানের জন্য সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরষ্কার, সঙ্গীত নাটক একাদেমি ফেলোশিপ-সহ 1971 সালে তাঁকে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। 1975 সালে বিশ্বভারতী তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' প্রদান করেছিল ৷