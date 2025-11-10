রিচাকে বড় উপহার মুখ্যমন্ত্রীর ! বিশ্বজয়ী বঙ্গতনয়ার নামে শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম

রিচাকে বড় উপহার মুখ্যমন্ত্রীর ! বিশ্বজয়ী বঙ্গতনয়ার নামে শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম
রাজ্য পুলিশে ডিএসপি পদে চাকরি দেওয়ার পর শিলিগুড়িতে রিচা ঘোষের নামে ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ার কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : November 10, 2025 at 5:43 PM IST
শিলিগুড়ি, 10 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গ সফরে এসেই বড় ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাংলার মেয়ের বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে রিচার নামে শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই ঘোষণার পরেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ ৷
দিনকয়েক আগে বিশ্বকাপ জয়ী রিচা ঘোষকে রাজ্য পুলিশে ডিএসপি পদে চাকরি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এছাড়াও ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) থেকে 34 লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার ও সোনার মেয়েকে সোনার জল করা ব্যাট-বল উপহার দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু এবারের উপহারটা একদমই আলাদা ৷
সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের আট জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বন্যা পরিস্থিতি, আবাস-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে রিভিউ মিটিং করেন ৷ মিটিংয়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রিচা ঘোষের নামে শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাল্লাগুড়ি এলাকায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের খুব কাছে চাঁদমনি চা বাগানে 27 একর জমিতে রিচার নামে অত্যাধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি কথা ঘোষণা করেন।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রিচা বিশ্বকাপে খুব ভালো খেলেছে ৷ রাজ্য সরকার ওকে উপহার দিয়েছে । সিএবিও দিয়েছে । মাত্র 22 বছর বয়সে দারুণ খেলেছে । শিলিগুড়ির মেয়র রিচাকে একটি নাগরিক সংবর্ধনা দিয়েছে । তাই এবার রিচার নামে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম করা হবে ৷ তার জন্য জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে ।"
মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ ৷ তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ফোনের অপর প্রান্তে কয়েক মুহূর্তের নিঃশব্দতা। নিজেকে সামনে ভাঙা গলায় তিনি বলেন, "আমি বলার কোন ভাষা পাচ্ছি না। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন তা বাস্তবে রূপান্তর হতে চলেছে ৷ শুধুমাত্র রিচা নয়, নতুন প্রজন্মের যারা খেলছে ও স্বপ্ন দেখছে তাদের জন্য এটা অনেক বড় পাওনা ৷ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্য সরকার বা যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের।"
প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ি বা শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় ফুটবল খেলার মাঠ রয়েছে । কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে একসময় ক্রিকেট লিগ হলেও ফুটবলের জন্য পরে তা বন্ধ হয়ে যায় । ফলে ক্রিকেট স্টেডিয়াম না-থাকায় জেলাস্তরের খেলাগুলো কখনও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আবার কখনও অন্য জায়গায় ম্যাট পেতে খেলা হত। যে কারণে অনেকদিন ধরেই শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দাবি উঠে আসছিল। আর এবার রিচার হাত ধরেই সেই স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে শিলিগুড়িবাসীর।
অন্যদিকে, শিলিগুড়িতে কার্শিয়াংয়ের পশুপতির মহাকাল মন্দিরের ন্যায় শিব ঠাকুরের মন্দির গড়ার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারজন্য 17.4 একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে । মন্দির গড়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মনোজ পন্থের নেতৃত্বে একটি ট্রাস্ট তৈরি করা হয়েছে । সেই ট্রাস্টে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের সম্পাদক, জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দিরের সম্পাদক, এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগগর, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন-সহ একাধিক ব্যবসায়ীদের ট্রাস্টের সদস্য রাখা হয়েছে । খুব দ্রুত সেই মন্দিরের কাজও শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।