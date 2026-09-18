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মমতার 'খেলা হবে' স্লোগানেই সিলমোহর কমিশনের ! কী পেল ঋতব্রত শিবির ?

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে ঋতব্রত শিবিরের জন্য 'গণততান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং প্রতীক হিসেবে 'খাম' দেওয়া হয়েছে ৷

TMC SYMBOL ROW
মমতার খেলা হবেতেই সিলমোহর কমিশনের ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 2:30 PM IST

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নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: মমতার 'খেলা হবে'তেই সিলমোহর কমিশনের ! অন্যদিকে ঋতব্রত-শিবিরের জন্য বরাদ্দ হল খাম ৷ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীকে প্রতীক ও নাম দিল নির্বাচন কমিশন ৷ নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে ঋতব্রত শিবিরের জন্য 'গণততান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং প্রতীক হিসেবে 'খাম' দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে, মমতার নেতৃত্বাধীন তৃণমূল গোষ্ঠী দলের নাম হিসেবে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' এবং প্রতীক হিসেবে 'ফুটবল খেলোয়াড়'-এর স্বীকৃতি দিয়েছে কমিশন ৷

রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি হয় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। দলের নাম ও জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের বিরোধের জেরে আপাতত কোনও পক্ষই 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং দলের পরিচিত 'ফুল ও ঘাস' প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না বলে জানায় কমিশন। নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশে শুক্রবার সকাল 11টার মধ্যে দু'টি শিবিরকেই তিনটি করে বিকল্প নাম এবং প্রতীকের প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছিল ৷ সেই মোতাবেক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির আলাদা আলাদা নাম ও প্রতীক কমিশনে পাঠায় ৷ এরপরই নির্দেশিকা জারি করে দুই শিবিরের জন্য নাম ও প্রতীক চূড়ান্ত করেছে কমিশন।

নির্বাচন কমিশন তাদের বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভারতের সংবিধানের 324 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতের নির্বাচন কমিশন সংসদ এবং প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভার সমস্ত নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার অধিকারী ৷ যেহেতু, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে ৷ মনোনয়ন পত্র যাচাই-বাছাই চলতি মাসের 18 তারিখ শেষ ৷ 'নির্বাচনী প্রতীক (সংরক্ষণ ও বরাদ্দ) আদেশ, 1968'-এর 15 নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'-এর নাম ও প্রতীক নিয়ে কমিশনের কাছে দুই শিবির ফয়সলা চেয়েছিল ৷ সেই বিরোধের নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারী অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী কাউকেই 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' দলের নাম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না ৷

কোনও গোষ্ঠীকেই 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'-এর জন্য সংরক্ষিত 'জোড়াফুল ও ঘাস' প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না-বলেও কমিশন তাদের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানিয়েছে ৷ তবে যেহেতু, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 18 সেক্ষেত্রে উভয় গোষ্ঠীকে আরও নির্দেশ দিয়েছে যে তারা যেন তাদের গোষ্ঠীর তিনটি বিকল্প নাম ও প্রতীক জমা দেয় ৷ তার মধ্যে যেকোনও একটি কমিশন অনুমোদন করতে পারে ৷

কমিশন জানিয়েছে, উভয় গোষ্ঠীই তাদের পছন্দের নাম ও প্রতীক জমা দিয়েছে ৷ সেই অনুযায়ী কমিশন দুই গোষ্ঠীর জন্যই নাম ও প্রতীক বরাদ্দ করেছে ৷ সেক্ষেত্রে অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'খাম' প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তাদের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যে একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা হবে। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ তারাও পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা হবে ৷

তবে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত স্থায়ী নয়। আসন্ন উপনির্বাচনের কথা মাথায় রেখে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে নাম ও প্রতীক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে । দুই পক্ষের দাবিদাওয়া, সাংগঠনিক সমর্থন এবং সংশ্লিষ্ট নথি খতিয়ে দেখার পর দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন ।

TAGGED:

DEMOCRATIC TRINAMOOL CONGRESS
MAMATA ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS
মমতা প্রতীক ফুটবল
মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস
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