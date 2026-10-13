'এটা গণতন্ত্র নয়, প্রহসন !’ কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে মিছিল রোখার হুমকিতে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ মমতা তৃণমূলের

'এটা গণতন্ত্র নয়, প্রহসন !’ কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে মিছিল রোখার হুমকিতে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ মমতা তৃণমূলের
Mamata TMC Rally from Rajabazar to Park Circus: মমতাপন্থী তৃণমূলের মিছিল হতে দেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : October 13, 2026 at 2:29 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলে বাধা দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে তা দমনের হুমকির কড়া সমালোচনা করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপিকে সরাসরি আক্রমণ করেছে দল ৷ এই ইস্যুতে কড়া ভাষায় কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকারের বিরুদ্ধেও তোপ দাগা হয়েছে ৷
দেবীপক্ষের তৃতীয়ায় অর্থাৎ মঙ্গলবার রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল কর্মসূচি নিয়েছে মমতা-পন্থী তৃণমূল ৷ কেন্দ্রের মোদি সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এই মিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল ৷
এই বিষয়ে সোমবার প্রথমে সাংবাদিক বৈঠক এবং পরে চেতলা অগ্রণীর পুজো উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তোলেন, উৎসবের মধ্যে এমন কর্মসূচির যৌক্তিকতা কোথায় ? তিনি হুঁশিয়ারিও দেন, আইন অমান্য করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হলে তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না প্রশাসন ৷ তিনি বলেন, "সিপিকে নির্দেশ দিয়েছি, রাজাবাজার থেকে এক পা এগোতে দেব না ৷ বেরতে দেব না ৷ প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর নির্দেশ দিয়েছি ৷ "
এই আবহে এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের প্রশ্ন, "দেশে কি আদৌ কোনও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রয়েছে ?" এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সরাসরি ট্যাগ করে তৃণমূল লিখেছে, "শুভেন্দু অধিকারী এত আতঙ্কিত কেন ? প্রতিবাদী মিছিল করতে দেবেন না, এই কথার অর্থ কী ? শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর হুমকিরই বা কী অর্থ ? এটা কি গণতন্ত্র নাকি নিছকই এক প্রহসন ?"
রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ওই পোস্টে । মমতা তৃণমূলের বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গ খুব কমই এমন উদ্বেগজনক রাজনৈতিক পরিবেশ দেখেছে ৷ এমন এক পরিবেশ যেখানে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা, ক্ষমতার মাত্রাতিরিক্ত আস্ফালন এবং ভারতীয় সংবিধানের মূল ভাবনার চরম অবমাননা দেখা যাচ্ছে ৷"
নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছে তারা ৷ একটি সাংবিধানিক পদে থেকে এহেন মন্তব্য করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ৷ ওই পোস্টে লেখা হয়েছে, "একজন পদে থাকা মুখ্যমন্ত্রী যখন এমন হুমকি দেন, নাগরিকদের ভয় দেখান এবং তাঁদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার খর্ব করতে চায়, তখন তা কি গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেয় না ?"
এই রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও নিশানা করেছে তৃণমূল ৷ বিজেপির রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে, "নরেন্দ্র মোদির সরকার কি এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেই প্রশ্রয় দেয় ? যেখানে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা গুন্ডাদের মতো আচরণ করেন, হুমকি দেন এবং কে বাড়ির বাইরে পা রাখবেন আর কে রাখবেন না, তা ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করেন ?"
সবশেষে গোটা বিষয়টিকে গণতন্ত্রের পক্ষে অশনিসঙ্কেত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে ৷ পোস্টে স্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়েছে, "এটা গণতন্ত্র নয় ৷ এটা গণতন্ত্রের নামে এক চূড়ান্ত প্রহসন ! পদে থাকা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এমন মন্তব্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং একটি সাংবিধানিক পদের পক্ষে একেবারেই বেমানান ৷" এরপর সরাসরি সর্বভারতীয় বিজেপিকে ট্যাগ করে তৃণমূলের ছুড়ে দেওয়া প্রশ্ন, "বিজেপি, এটাই কি আপনাদের আদর্শ ?"