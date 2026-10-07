বিজেপি সরকারের প্রথম পাঁচ মাসে ধর্ষণ 2 হাজারেরও বেশি ! রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভায় আলোচনার দাবি কুণালের

বিজেপি সরকারের প্রথম পাঁচ মাসে ধর্ষণ 2 হাজারেরও বেশি ! রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভায় আলোচনার দাবি কুণালের
BJP Govt First Five Months Crimes in West Bengal: বিজেপি সরকারের প্রথম পাঁচ মাসে সংঘটিত যে অপরাধের রিপোর্ট তুলে ধরলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷
Published : October 7, 2026 at 8:51 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 8:56 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ রাজ, গুন্ডা রাজ, জঙ্গলের রাজত্ব চলছে ৷ বিজেপি সরকার বাংলায় জঙ্গলের রাজত্ব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তথ্য জানার অধিকার আইনে উঠে আসা 'স্টেট ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো'র পরিসংখ্যান সামনে রেখে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন তিনি ৷
মমতা শিবিরের বিধায়ক কুণাল এসসিআরবি-র রিপোর্ট উল্লেখ করে অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকারের প্রথম পাঁচ মাসে হাজার হাজার গুরুতর অপরাধের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে ৷ অথচ বহু ক্ষেত্রে অভিযোগই নেওয়া হচ্ছে না ৷ এই পরিস্থিতিতে বিধানসভার জরুরি অধিবেশন ডেকে অবিলম্বে আলোচনা এবং রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছে তৃণমূল ৷
তথ্য জানার অধিকার আইনে প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলের করা প্রশ্নের জবাবে স্টেট ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যকে হাতিয়ার করেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
স্টেট ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, 2026 সালের মে মাস থেকে 24 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে 2 হাজার 454টি ধর্ষণ, 600টি খুন, 13 হাজার 114টি খুনের চেষ্টা এবং 32 হাজার 341টি গুরুতর জখমের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এই পরিসংখ্যান সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
বুধবার বিধানসভার গেটের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, "পাঁচ মাসে 2 হাজার 454টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।" নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি অভিযোগ করে বলেন, "এত বিপুল সংখ্যক ঘটনা নথিভুক্ত হওয়ার পরও আরও বহু অভিযোগ থানায় পৌঁছচ্ছে না ৷" তাঁর আরও অভিযোগ, কোথাও অভিযোগ নিতে অস্বীকার করা হচ্ছে, কোথাও থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানোর সুযোগ মিলছে না ৷ ফলে সরকারি পরিসংখ্যানের বাইরেও প্রকৃত ঘটনার সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে ৷
শুধু ধর্ষণ নয়, খুন, খুনের চেষ্টা এবং গুরুতর জখমের পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন কুণাল ৷ তাঁর দাবি অনুযায়ী, মে মাসে 125টি খুন, জুনে 134টি, জুলাইয়ে 133টি, অগস্টে 111টি এবং সেপ্টেম্বরে 97টি খুনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে ৷ ধর্ষণের ক্ষেত্রেও মে মাসে 350টি, জুনে 389টি, জুলাইয়ে 686টি, অগস্টে 587টি এবং সেপ্টেম্বরে 441টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷
মাসভিত্তিক তথ্যের পাশাপাশি খুনের চেষ্টা ও গুরুতর জখমের সংখ্যাও সামনে এসেছে। মে মাসে 2 হাজার 947টি খুনের চেষ্টা এবং 7 হাজার 794 টি গুরুতর জখমের ঘটনা, জুনে যথাক্রমে 2 হাজার 562টি ও 6 হাজার 191টি এবং জুলাইয়ে 3 হাজার 96টি খুনের চেষ্টার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে বলে দেওয়া তথ্যে উল্লেখ রয়েছে ৷
এই পরিসংখ্যান সামনে রেখে রাজ্য সরকারকে নিশানা করে তোপ দাগেন কুণাল ঘোষ। তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে, বাংলায় এখন স্বাভাবিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নেই। পুলিশ রাজ, গুন্ডা রাজ এবং জঙ্গলের রাজত্ব চলছে বলেও তীব্র আক্রমণ করেন । তাঁর প্রশ্ন, এতগুলি গুরুতর অপরাধের পরেও রাজ্যপাল কী করছেন, কেন্দ্রের নজর কোথায় এবং এই পরিসংখ্যান কি তাঁদের কাছে পৌঁছেছে ?
একইসঙ্গে বিধানসভায় জরুরি অধিবেশন ডাকার দাবি তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এসসিআরবির এই রিপোর্টের উপর অবিলম্বে আলোচনা এবং রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে বিবৃতি দাবি করেছেন দলের বিধায়করা। কুণাল ঘোষ দাবি করেন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে এত গুরুতর তথ্য সামনে আসার পর বিধানসভায় তা নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।
তবে শুধু সরকারি পরিসংখ্যান নয়, অভিযোগ নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের হয়ে একাধিক মামলা লড়া আইনজীবী আরাক নাগ ৷ তাঁর অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ অভিযোগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চায় না ৷ কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ না করার অভিযোগও রয়েছে ৷ তাঁর মতে, সব অভিযোগ যদি যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হতো, তাহলে সরকারি পরিসংখ্যান আরও বাড়তে পারত ৷
আইনজীবী অর্ক নাগের আরও অভিযোগ, পুরনো ঘটনার ভিত্তিতে নতুন করে অভিযোগ দায়ের, এফআইআর রুজু এবং তার পর গ্রেফতারির ক্ষেত্রে একাধিক প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে ৷ দীর্ঘ সময় পরে কোনও অভিযোগ এলে তার ক্ষেত্রে প্রাথমিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন ৷ তাঁর অভিযোগ, একাধিক ঘটনায় অভিযোগের দিনই এফআইআর হচ্ছে এবং পরবর্তী সময়ে গ্রেফতারির পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে ৷ সেই কারণে অভিযুক্তদের হাইকোর্টে গিয়ে সুরক্ষা চাইতে হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি ৷
এফআইআর গ্রহণ, তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ এবং অভিযোগের বয়ান বা নথির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অর্ক নাগ ৷ তাঁর অভিযোগ, কোথাও অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না, কোথাও ই-মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানানোর পর শারীরিকভাবে তা জমা দিতে গেলে বয়ান পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে ৷ পাশাপাশি কয়েকটি মামলায় মেডিক্যাল রিপোর্টে হেরফের করে অভিযোগের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন ৷
কুণাল ঘোষকে ঘিরে একটি ঘটনার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন আইনজীবী ৷ তিনি বলেন, কোনও ঘটনায় কী ধারা প্রযোজ্য, তা পুলিশ জানে না—এমনটা নয় ৷ কিন্তু রাজনৈতিক চাপের কারণে সঠিক ধারা প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে ৷ তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক চাপ থাকলে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থায় ৷
অর্ক নাগ বলেন, "প্রতিটি অভিযোগের জন্য মানুষকে যদি বারবার হাইকোর্টে যেতে হয়, মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হতে হয়, তাহলে তা প্রশাসনিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। মানবাধিকার কমিশনের তলবের পরও সরকার যথাযথ জবাব না দিলে সেই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।"
সব মিলিয়ে, এসসিআরবির পরিসংখ্যানকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের রাজনৈতিক আক্রমণ আরও তীব্র হয়েছে। একদিকে কুণাল ঘোষের দাবি, এই পরিসংখ্যান বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ছবি তুলে ধরছে। অন্যদিকে আইনজীবী আরাক নাগের অভিযোগ, সরকারি পরিসংখ্যানের বাইরেও এমন বহু ঘটনা রয়েছে, যেখানে অভিযোগই নথিভুক্ত হচ্ছে না ৷ এই পরিস্থিতিতে বিধানসভায় জরুরি আলোচনা এবং সরকারের জবাবদিহির দাবিতে সরব হয়েছে তৃণমূল ৷