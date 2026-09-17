শূকরের মতো দেখতে ভিনগ্রহের জন্তুর ছবি দেখে বৈদ্যনাথ গায়ে মাখলেন কেন, জানি না: কুণাল

শূকরের মতো দেখতে ভিনগ্রহের জন্তুর ছবি দেখে বৈদ্যনাথ গায়ে মাখলেন কেন, জানি না: কুণাল
TMC MLA Kunal Ghosh Summoned by Barasat Police: সোশাল মিডিয়া পোস্ট নিয়ে সাংসদ কাকলির ছেলের অভিযোগে কুণালকে তলব করে বারাসত পুলিশ ৷
Published : September 17, 2026 at 7:40 PM IST
বারাসাত, 17 সেপ্টেম্বর: তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে বেইমান বলায় তাঁকে থানায় ডাকা হয়েছে, সাংবাদিকদের জানালেন মমতা-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ বৃহস্পতিবার থানায় হাজিরা দেওয়ার পর তিনি বলেন, "অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় আমাকে থানায় আসতে হল ৷ আমি তার জন্য গর্বিত ৷" থানা থেকে বেরিয়ে তিনি ফের দলবদলু কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের বিরুদ্ধে সরব হন ৷
সোশাল মিডিয়ায় এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তিনি একটি ছবিও পোস্ট করেছিলেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় ওই পোস্টের বিরুদ্ধে সাংসদ কাকলির ছেলে চিকিৎসক বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার বারাসত থানায় কুণালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বুধবার বারাসত থানা থেকে কুণালকে সাত দিনের মধ্যে হাজিরার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ৷
সাত দিনের অপেক্ষা তিনি করেননি ৷ পরদিনই বারাসত থানায় তিনি হাজিরা দেন ৷ থানায় আসার সময় তিনটি বাংলা অভিধান সঙ্গে নিয়ে তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে দেখা করেন কুণাল । তদন্তকারী অফিসার সোশাল মিডিয়ায় কুণালের একটি পোস্ট করা ছবি দেখিয়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলেন ৷ পাশাপাশি, কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে তিনি কেন 'বেইমান' বলেছেন, তদন্তকারী অফিসার তা জানতে চান তাঁর কাছ থেকে ।
থানা থেকে বেরিয়ে কুণাল বারাসত প্রেস ক্লাবে পৌঁছন ৷ সেখানে সাংবাদিকদের সামনে বলেন, "ভিনগ্রহের জন্তুর মতো একটা ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলাম ৷ ওই ছবিটা অনেকটা শূকরের মতো দেখতে ৷ কিন্তু আমি কারও নাম উল্লেখ করিনি ৷ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলে কেন ওই ছবিটা তাঁর বলে দাবি করলেন, তা আমার মাথায় ঢুকল না ৷ আমি ছবিতে কারও নাম লিখিনি । তিনি অযথা কেন তা গায়ে টেনে নিলেন ! একটা শূকরের ছবি দেখে যদি কেউ নিজেকে অপমানিত মনে করেন, তাহলে কিছু বলার নেই ৷ আমি একজন লেখক, সাংবাদিক ৷ উপন্যাস লিখি ৷ তাই কিছুটা হেঁয়ালির ছলে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করি ৷ সেগুলি কেউ যদি গায়ে মেখে নেন, তাতে আমার কী করার আছে ?'
সোশাল মিডিয়ায় কাকলিকে কেন তিনি বেইমান বলেছেন সাংবাদিকদের সামনে এদিন কুণাল সে ব্যাখ্যাও করেছেন ৷ এদিন তিনি বলেন, "তদন্তকারী আধিকারিক আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে আমি কেন অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করে সোশাল মিডিয়ায় কুরুচিকর পোস্ট করেছি ? আমি বাংলা অভিধান খুলে তদন্তকারী আধিকারিককে দেখিয়েছি, বেইমান কোনও কুরুচিকর, অসাংবিধানিক শব্দ নয় ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে টিকিট নিয়ে ভোটে জিতে যাঁরা অন্য দলে চলে যান, তাঁরা বেইমান ছাড়া কী ? তাঁরা মীরজাফর ৷"
কুণাল এদিন দাবি করেন, "তদন্তকারী অফিসার আমার কাছে যা যা জানতে চেয়েছেন, আমি সব কিছুর ব্যাখ্যা দিয়েছি ৷ আমি বেইমানকে বেইমান বলেছি ৷ তার জন্য কাকলি ঘোষ দস্তিদার আমার বিরুদ্ধে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে কান্নাকাটি করেছেন ৷ পুলিশ দিয়ে আমাকে হেনস্তা করার চেষ্টা হয়েছে ৷ বেইমানকে বেইমান বলার জন্য যদি থানায় ডাকা হয়, তাহলে তার জন্য গর্বিত ৷ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি ৷"
বেলেঘাটার বিধায়কের এদিন সংযোজন, "কয়েক বছর আগে টেলিভিশন চ্যানেলের একটি বিতর্ক সভায় বিজেপির মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে 'নারদার চোর' বলেছিলেন ৷ সেদিন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম ৷ অগ্নিমিত্রার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলাম ৷ তার জন্য আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয়েছিল ৷ আর আজ কাকলি ঘোষ দস্তিদার তাঁদের কোলে আশ্রয় নিয়ে বিজেপির 'বি'-টিম হয়ে আমাকে পুলিশ দিয়ে হেনস্তা করার চেষ্টা করছেন ৷ আমি ওসব পরোয়া করি না ৷ বেইমানদের বেইমান বলেছি ৷ পরেও বলব ৷" পরিশেষে হুঁশিয়ারি দিয়ে তৃণমূল নেতা বলেন, "নারদার ঘুষ নেওয়ার ছবি দিয়ে ভিডিয়ো পোস্ট করব ৷ পারলে আমার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করুন৷"