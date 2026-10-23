মাজিদের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় কুণালের অবস্থান, বাইরে বিজেপির 'চোর' স্লোগান

মাজিদের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় কুণালের অবস্থান, বাইরে বিজেপির 'চোর' স্লোগান
Kunal Ghosh in Amherst Street Police Station: মাজিদ আনসারির গ্রেফতারির বিরুদ্ধে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় গিয়ে বিক্ষোভ কুণালের ৷ বিজেপি সমর্থকদের পাল্টা চোর স্লোগান ৷
Published : October 23, 2026 at 6:59 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: তিন বছরের পুরনো মামলায় মমতা-পন্থী তৃণমূল নেতা মাজিদ আনসারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁর গ্রেফতারির কিছুক্ষণ পরেই আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় পৌঁছে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ এদিকে তিনি যখন থানার ভিতরে ধর্না দিচ্ছেন, তখন বাইরে বিজেপি কর্মীরা জড়ো হয়ে 'চোর' স্লোগান দিতে থাকেন ৷
সব মিলিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকা ৷ বেলেঘাটার বিধায়ক কুণালের অভিযোগ, "17 অক্টোবর চোরবাগানের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় যাঁরা সরব হয়েছেন, তাঁদের পুরনো মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ একজন সহকর্মীকো জোড়াসাঁকো থানায় হেনস্তা করা হয়েছে ৷ একজন সহকর্মীকে গ্রেফতার করার পর তাঁর খোঁজ নিতে আসব না ? এর সঙ্গে বিজেপির কী সম্পর্ক ? ওরা চোরবাগান ধামাচাপা দিতে এসব করছে ৷"
কুণালের এই দাবি নিয়ে পাল্টা বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের অভিযোগ, বিরোধীরা একটা সাধারণ পুলিশি তদন্ত নিয়ে অহেতুক ইস্যু করে তুলছে ৷ তিনি বলেন, "তাঁকে যদি পুলিশ ভুল করে গ্রেফতার করে থাকে, তাহলে তিনি জামিন পেয়ে যাবেন ৷"
সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে 2023 সালের একটি মামলায় জোড়াসাঁকো এলাকার মমতা-পন্থী তৃণমূলের নেতা মাজিদ আনসারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মহিলাকে হেনস্তা ও তোলাবাজির অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ এদিকে মাজিদের দাবি, চোরবাগানের ঘটনা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি ৷ তাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এদিন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি নিজেকে নিরপরাধী বলে দাবি করতে থাকেন ৷ এই গ্রেফতারির বিরুদ্ধেই এদিন দুপুরে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অল ইন্ডিয়া তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ৷
যে তোলাবাজির ঘটনায় মাজিদকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তার মূল হোতাদের অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবিতে থানা ভবনের সিঁড়িতে বসে পড়েন তিনি ৷ তৃণমূল নেতার আকস্মিক থানা ঘেরাও কর্মসূচি এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় ৷
কুণাল থানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁকে ঘিরে বিজেপি সমর্থকরা 'কুণাল ঘোষ চোর' এবং 'বিশ্বাসঘাতক কুণাল ঘোষ ভারত ছাড়ো'— এই ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হয় ৷
মাজিদ-সহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এক তরুণীর মোবাইল ফোন থেকে অনৈতিক ও বেআইনিভাবে তাঁর ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিয়ো এবং মেসেজের স্ক্রিনশট চুরি করে তা ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে 20 লক্ষ টাকা ও ফ্ল্যাট দাবি করা হচ্ছিল ৷ এমনকী সোশাল মিডিয়ায় সেই গোপন ছবি পোস্ট করে ওই তরুণী ও তাঁর পরিবারকে মারাত্মকভাবে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে ৷
চুরির কৌশল ও বিশাল প্রতারণাচক্র
সূত্রের খবর, জোড়াসাঁকো থানার এমজি রোড এলাকার বাসিন্দা এক তরুণীর অজান্তেই তাঁর মোবাইল ফোন থেকে ব্যক্তিগত নানা তথ্য ও প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে কথোপকথনের গোপনীয় তথ্য চুরি বা কপি করে নেয় মূল অভিযুক্ত শাহ ফয়সাল রাজা ৷ তথ্য চুরির পর ফয়সাল রাজা ও তার সঙ্গী জুনেইদ আলম এবং মো. সোহেল ওই তরুণীকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে ৷
তথ্যগুলি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে তাঁর থেকে নগদ 20 লক্ষ টাকা এবং এমএম বর্মন স্ট্রিটের একটি ফ্ল্যাট হস্তান্তর করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় ৷ একই সঙ্গে তরুণীকে অশালীন প্রস্তাবও দেওয়া হয় বলে থানায় দায়ের করা অভিযোগে জানানো হয়েছে ৷
সোশাল মিডিয়ায় ছবি ফাঁস ও সম্মানহানির চেষ্টা
বেআইনি দাবি মানতে অস্বীকার করায় অভিযুক্তেরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে তরুণীর পরিবার ও তাঁর ব্যক্তিগত সম্মান ক্ষুণ্ণ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয় ৷ 2023 সালের 2 অক্টোবর জোড়াসাঁকো থানায় দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, শাহ ফয়সাল রাজা, মো. হুসেন, জুনাইদ আলম, হুসেন আলী, মো. ফারুক ওরফে আরজু, মো. শমশাদ, মো. আলমগীর ওরফে রাজু, খালিদ রাজা, মো. মাজিদ আনসারী, মো. সোহেল, অঙ্কিত শর্মা ও জুনেদ খান-সহ বেশ কয়েকজন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ৷
পরবর্তীতে মো. হুসেন, খালিদ রাজা, অঙ্কিত শর্মা এবং জুনেদ খানের নিজস্ব ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ওই তরুণীর কিছু গোপন ছবি, ভিডিয়ো ও অডিয়ো রেকর্ড অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য দিয়ে পোস্ট করে দেওয়া হয় ৷ এছাড়া তরুণীকে প্রতিনিয়ত হোয়াটসঅ্যাপ ও অজ্ঞাতপরিচয় একাধিক ফোন নম্বর থেকে লাগাতার হুমকি ও মানসিকভাবে হেনস্তা করা হতে থাকে ৷
জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের একাধিক কঠোর ধারায় মামলা রুজু করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে ৷ তদন্তকারী আধিকারিকরা ইতিমধ্যে অভিযোগকারী তরুণীর কাছ থেকে ফেসবুকের সেই বিতর্কিত ও কুরুচিকর পোস্টগুলির প্রমাণ এবং স্ক্রিনশট আইনি প্রক্রিয়ায় বাজেয়াপ্ত করেছেন ৷ পুলিশের অনুমান, এটি কেবল একক কোনও ঘটনার ফল নয়, এর পিছনে একটি বড় চক্র কাজ করছে ৷ অভিযোগপত্র নাম থাকা সমস্ত অভিযুক্ত ও তাদের সহযোগীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷