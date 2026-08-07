মোদির সঙ্গে ব্রেকফাস্টের দিনে নবান্নে শুভেন্দুর বৈঠক ! কুণালের জোড়া 'সেটিং' তোপের কড়া জবাব ঋতব্রতর
একই দিনে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এনসিপিআই সাংসদদের প্রাতঃরাশ আর নবান্নে শুভেন্দুর সঙ্গে ঋতব্রতদের বৈঠক ৷ কুণালের আক্রমণে 'সবজান্তা' কটাক্ষ ঋতব্রতর ৷
Published : August 7, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: একদিকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে এনডিএ শরিকদের সঙ্গে প্রাতঃরাশে হাজির ছিলেন তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া কাকলি-সুদীপ-শতাব্দী এনসিপিআই সাংসদরা ৷ একই দিনে বেলায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করলেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের প্রতিনিধি দল ৷
এই জোড়া বৈঠক নিয়ে দুই পক্ষকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন মমতা-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর অভিযোগ, বিরোধী রাজনীতিকে দুর্বল করতেই বিজেপি এবং তাদের সহযোগী বি-টিমগুলির মধ্যে এই রাজনৈতিক সমঝোতা বা 'সেটিং' চলছে ৷ কুণালের এই আক্রমণের কড়া এবং চাঁচাছোলা জবাব দিয়েছেন স্বীকৃত বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷
শুক্রবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের 27 লক্ষ মানুষের এসআইআর ইস্যু নিয়ে দরবার করতে যায় ঋতব্রত শিবিরের 13 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৷ এই জোড়া ঘটনা প্রসঙ্গে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, "বিজেপির বি-টিম গদ্দার নম্বর 1 প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, আর বি-টিমের গদ্দার নম্বর 2 দালালরা গিয়েছিলেন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৷"
এনসিপিআই সম্পূর্ণ দিশেহারা বলে কটাক্ষ করেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর দাবি, বিজেপি-বিরোধী ভোটে জিতে এখন বিজেপি'র হয়ে কাজ করছেন তাঁরা ৷ এই অবস্থায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং রাজনৈতিক ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই ফাঁদে পড়ে একের পর এক এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যরা ।
বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সমস্ত নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে কুণাল স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "এঁদের সকলের রাজনৈতিক কেরিয়ার কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এঁরা এলাকার সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে ৷ আগামী দিনে বাংলার মানুষের কাছে যখন এঁরা ভোটের দরবারে হাজির হবেন, তখন মানুষ এঁদের উপযুক্ত জবাব দেবে ৷"
সারদা বা অন্যান্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের সঙ্গে মোদি-শাহের ছবি তোলা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন কুণাল ৷ তাঁর বক্তব্য, "নরেন্দ্র মোদি ছবি তুলছেন জেলে খাটা আসামিদের সঙ্গে, অমিত শাহ কাদের সঙ্গে দেখা করছেন তাও স্পষ্ট ৷ তাই দল থেকে নিচুতলার ছোটখাটো নেতাদের সাসপেন্ড না-করে আগে তো শীর্ষ নেতৃত্বকে সাসপেন্ড করা উচিত ৷" তাঁর অভিযোগ, এ রাজ্যে বিজেপি এমন এক অনুগত বিরোধী দল তৈরি করতে চাইছে, যাদের শাসকের বিরুদ্ধে কামড় বা আক্রমণাত্মক লড়াই করার কোনও ক্ষমতাই থাকবে না ৷
কুণালের এই তীক্ষ্ণ আক্রমণের পর সাংবাদিক সম্মেলন করে পাল্টা কড়া জবাব দেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, মুখ্যমন্ত্রী একটি সাংবিধানিক পদ এবং তাঁর কাছে রাজ্যের মানুষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাটা গণতান্ত্রিক অধিকার ৷
কুণাল ঘোষকে পাল্টা তীব্র কটাক্ষ করে ঋতব্রত বলেন, "কুণালবাবু তো এখনও মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেননি ৷ যদি কখনও কোনও দিন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন, তখন এটা ঠিক করার অধিকার জন্মাবে ৷" কোথায় কাকে মুখ্যমন্ত্রী সময় দেবেন, সেটা মুখ্যমন্ত্রীই ঠিক করবেন বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি ৷
বিধানসভায় বলতে না-দেওয়ার অভিযোগ তুলে কুণাল ঘোষের করা মামলা আদালত খারিজ করে দেওয়ায় সেই প্রসঙ্গ টেনেও আক্রমণ শানান ঋতব্রত ৷ তিনি বলেন, "মহামান্য আদালতের মহামান্য বিচারপতি বলছেন, তাহলে এই যারা এসব মামলা করেন তাঁদেরও তো একটু জেনে বুঝে করা দরকার ৷ সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্যে কিছু বাধাধরা লোক আছে ৷ আদালত বলল, মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই ৷"
সংসদীয় রীতিনীতি বিষয়ে কুণালের জ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কুণালের দীর্ঘ সময় জেলে থাকার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "মাঝে জেলে থাকার ফলে পার্লামেন্টে কী হয়, কী রুলস, তা তাঁর জানা নেই ৷ জেলে থাকার ফলে পার্লামেন্টে এটেন্ড করতে পারেননি, গুলিয়ে ফেলছেন সব ৷"
কুণালের রাজনীতিকে ফ্যাসিবাদী আখ্যা দিয়ে ঋতব্রত মন্তব্য করেন, "তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী নন ৷ উনি এই যে সবজান্তা একটা ব্যাপার এবং এটা হচ্ছে এটা একদম একটা ফ্যাসিস্ট ট্রেন্ড ৷" তিনি আরও জানান, কার অগ্রাধিকার কী হবে, সেটা কুণাল ঠিক করে দিতে পারেন না ৷ নির্দিষ্ট একটি জায়গায় যাতায়াতকারীদের অগ্রাধিকার মেনে তাঁরা কাজ করবেন না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ঋতব্রত ৷ নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা মেনেই তাঁর শিবির আগামী দিনে পথে নামবে বলে সাফ জানিয়েছেন তিনি ৷