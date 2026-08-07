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মোদির সঙ্গে ব্রেকফাস্টের দিনে নবান্নে শুভেন্দুর বৈঠক ! কুণালের জোড়া 'সেটিং' তোপের কড়া জবাব ঋতব্রতর

একই দিনে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এনসিপিআই সাংসদদের প্রাতঃরাশ আর নবান্নে শুভেন্দুর সঙ্গে ঋতব্রতদের বৈঠক ৷ কুণালের আক্রমণে 'সবজান্তা' কটাক্ষ ঋতব্রতর ৷

Bengal Politics
বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 8:20 PM IST

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কলকাতা, 7 অগস্ট: একদিকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে এনডিএ শরিকদের সঙ্গে প্রাতঃরাশে হাজির ছিলেন তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া কাকলি-সুদীপ-শতাব্দী এনসিপিআই সাংসদরা ৷ একই দিনে বেলায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করলেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের প্রতিনিধি দল ৷

এই জোড়া বৈঠক নিয়ে দুই পক্ষকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন মমতা-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর অভিযোগ, বিরোধী রাজনীতিকে দুর্বল করতেই বিজেপি এবং তাদের সহযোগী বি-টিমগুলির মধ্যে এই রাজনৈতিক সমঝোতা বা 'সেটিং' চলছে ৷ কুণালের এই আক্রমণের কড়া এবং চাঁচাছোলা জবাব দিয়েছেন স্বীকৃত বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷

দিল্লিতে এনসিপিআই বৈঠক থেকে নবান্নে শুভেন্দুর বৈঠক নিয়ে কুণাল বনাম ঋতব্রত তরজা (ইটিভি ভারত)

শুক্রবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের 27 লক্ষ মানুষের এসআইআর ইস্যু নিয়ে দরবার করতে যায় ঋতব্রত শিবিরের 13 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৷ এই জোড়া ঘটনা প্রসঙ্গে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, "বিজেপির বি-টিম গদ্দার নম্বর 1 প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, আর বি-টিমের গদ্দার নম্বর 2 দালালরা গিয়েছিলেন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৷"

এনসিপিআই সম্পূর্ণ দিশেহারা বলে কটাক্ষ করেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর দাবি, বিজেপি-বিরোধী ভোটে জিতে এখন বিজেপি'র হয়ে কাজ করছেন তাঁরা ৷ এই অবস্থায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং রাজনৈতিক ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই ফাঁদে পড়ে একের পর এক এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যরা ।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সমস্ত নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে কুণাল স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "এঁদের সকলের রাজনৈতিক কেরিয়ার কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এঁরা এলাকার সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে ৷ আগামী দিনে বাংলার মানুষের কাছে যখন এঁরা ভোটের দরবারে হাজির হবেন, তখন মানুষ এঁদের উপযুক্ত জবাব দেবে ৷"

PM Modi Meets NCPI MPs who left TMC
প্রধানমন্ত্রী মোদির বাসভবনে ব্রেকফাস্টে এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার (ছবি: এনসিপিআই ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

সারদা বা অন্যান্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের সঙ্গে মোদি-শাহের ছবি তোলা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন কুণাল ৷ তাঁর বক্তব্য, "নরেন্দ্র মোদি ছবি তুলছেন জেলে খাটা আসামিদের সঙ্গে, অমিত শাহ কাদের সঙ্গে দেখা করছেন তাও স্পষ্ট ৷ তাই দল থেকে নিচুতলার ছোটখাটো নেতাদের সাসপেন্ড না-করে আগে তো শীর্ষ নেতৃত্বকে সাসপেন্ড করা উচিত ৷" তাঁর অভিযোগ, এ রাজ্যে বিজেপি এমন এক অনুগত বিরোধী দল তৈরি করতে চাইছে, যাদের শাসকের বিরুদ্ধে কামড় বা আক্রমণাত্মক লড়াই করার কোনও ক্ষমতাই থাকবে না ৷

কুণালের এই তীক্ষ্ণ আক্রমণের পর সাংবাদিক সম্মেলন করে পাল্টা কড়া জবাব দেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, মুখ্যমন্ত্রী একটি সাংবিধানিক পদ এবং তাঁর কাছে রাজ্যের মানুষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাটা গণতান্ত্রিক অধিকার ৷

কুণাল ঘোষকে পাল্টা তীব্র কটাক্ষ করে ঋতব্রত বলেন, "কুণালবাবু তো এখনও মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেননি ৷ যদি কখনও কোনও দিন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন, তখন এটা ঠিক করার অধিকার জন্মাবে ৷" কোথায় কাকে মুখ্যমন্ত্রী সময় দেবেন, সেটা মুখ্যমন্ত্রীই ঠিক করবেন বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি ৷

বিধানসভায় বলতে না-দেওয়ার অভিযোগ তুলে কুণাল ঘোষের করা মামলা আদালত খারিজ করে দেওয়ায় সেই প্রসঙ্গ টেনেও আক্রমণ শানান ঋতব্রত ৷ তিনি বলেন, "মহামান্য আদালতের মহামান্য বিচারপতি বলছেন, তাহলে এই যারা এসব মামলা করেন তাঁদেরও তো একটু জেনে বুঝে করা দরকার ৷ সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্যে কিছু বাধাধরা লোক আছে ৷ আদালত বলল, মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই ৷"

PM Modi Meets NCPI MPs who left TMC
প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে প্রাতঃরাশের আড্ডায় তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইতে যোগ দেওয়া সাংসদরা (ছবি: এনসিপিআই ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

সংসদীয় রীতিনীতি বিষয়ে কুণালের জ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কুণালের দীর্ঘ সময় জেলে থাকার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "মাঝে জেলে থাকার ফলে পার্লামেন্টে কী হয়, কী রুলস, তা তাঁর জানা নেই ৷ জেলে থাকার ফলে পার্লামেন্টে এটেন্ড করতে পারেননি, গুলিয়ে ফেলছেন সব ৷"

কুণালের রাজনীতিকে ফ্যাসিবাদী আখ্যা দিয়ে ঋতব্রত মন্তব্য করেন, "তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী নন ৷ উনি এই যে সবজান্তা একটা ব্যাপার এবং এটা হচ্ছে এটা একদম একটা ফ্যাসিস্ট ট্রেন্ড ৷" তিনি আরও জানান, কার অগ্রাধিকার কী হবে, সেটা কুণাল ঠিক করে দিতে পারেন না ৷ নির্দিষ্ট একটি জায়গায় যাতায়াতকারীদের অগ্রাধিকার মেনে তাঁরা কাজ করবেন না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ঋতব্রত ৷ নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা মেনেই তাঁর শিবির আগামী দিনে পথে নামবে বলে সাফ জানিয়েছেন তিনি ৷

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