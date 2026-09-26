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'পুলিশি সন্ত্রাস চলছে', শ্রীরামপুরে মমতার সভার আগে গুরুতর অভিযোগ কালীঘাট তৃণমূলের

Srirampur Mamata Banerjee Rally: বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে হুগলির শ্রীরামপুরের কোর্ট ময়দানে সভা করতে চলেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ কিন্তু তার আগে গ্রেফতার দলের নেতা-কর্মীরা ৷

Hooghly Mamata Banerjee Public rally
শ্রীরামপুরের কোর্ট ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার দায়িত্বে অসিত মজুমদার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 2:13 PM IST

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শ্রীরামপুর, 26 সেপ্টেম্বর: বিস্তর জটিলতা কাটিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে আজ, শনিবার শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠে জনসভা করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই সভার আগে তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য টুম্পা মেটে-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ এই আবহে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুললেন হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কনভেনার (মমতা তৃণমূল) অসিত মজুমদার ৷

তিনি বলেন, "হাইকোর্ট 26 সেপ্টেম্বর কোর্টের মাঠ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে ৷ শ্রীরামপুর থানার আইসি কোনও অনুমতি দেননি ৷ অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সভা করতে হচ্ছে ৷ মাইক থেকে মঞ্চ-সব ব্যবস্থা একদিনে করতে হচ্ছে ৷ বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের আস্থা রয়েছে ৷ বিচারব্যবস্থা যেভাবে সাহায্য করেছে, তার জন্য ধন্যবাদ ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 4টের মধ্যে মাঠে আসবেন ৷ আদালতের নির্দেশ মেনে 6টার মধ্যেই সভা শেষ করে দেব ৷ হাইকোর্ট এক হাজার লোকের কথা বলেছে ৷ ততজনই আনা হবে ৷ এখন আরও লোক যদি দিদিকে দেখতে আসে, সেটা আলাদা ব্যাপার ৷"

হুগলির শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার প্রস্তুতি চলছে (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, টুম্পা মেটেকে গ্রেফতার প্রসঙ্গে অসিত বলেন, "মমতা বন্দোপাধ্যায় মিটিং হবে জানার পর থেকেই বেঙ্গল পুলিশ কমিশনারের অধীনে থানাগুলিতে পুলিশি সন্ত্রাস চলছে ৷ আমাদের নেতৃত্ব বা যারা লোক আনতে পারে, তারা কেউ ঘরে নেই ৷ হয় জেলে, না হয় বাইরে ৷"

বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ ফলাফল ঘোষণার এক মাসের মধ্যে দলে ভাঙন ধরেছে ৷ তার জেরে আসন্ন নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে 'ঘাসফুল' প্রতীক ফ্রিজ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ মমতা-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য পায়ে ফুটবল প্রতীক দিয়েই নির্বাচনে লড়ছে ৷ কিন্তু নন্দীগ্রামে মমতা শিবিরের তৃণমূল প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান মনোনয়ন জমা দিয়েও তা প্রত্যাহার করেছেন ৷ রেজিনগরের দলের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী ৷

এই চাপানউতোর পরিস্থিতিতে উপ-নির্বাচনের আগে হুগলিতে জনসভা করছেন মমতা ৷ গত 11 সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর মাহেশ স্নান পিঁড়ির মাঠে এই সভা হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু জনসভার আগের মুহূর্তে জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টি কমিটির তরফে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সভা বন্ধ করে দেয় ৷ ফের হাইকোর্টের নির্দেশে 26 সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠে জনসভা করার অনুমতি পায় মমতা-পন্থী তৃণমূল ৷ সেই মতো শনিবার সকাল থেকেই মাঠে মঞ্চ তৈরি করা শুরু হয় ৷ হুগলি সাংগঠনিক জেলা কনভেনার অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে এই সভা হচ্ছে শ্রীরামপুরে ৷

এর মধ্যে তৃণমূলের বিধায়ক, নেতা থেকে নিচুতলার কর্মীদের অনেকেই নেত্রী মমতার পাশে নেই বলে স্থানীয় সূত্রে খবর ৷ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বিকেল 4টে থেকে 6টা পর্যন্ত সভা হবে। এক হাজার লোক নিয়ে সভা করার অনুমতি দিয়েছে আদালত ৷

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভা নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি চাঁপদানির বিজেপি বিধায়ক দিলীপ সিং ৷ অসিত মজুমদারকে 'চোর' বলে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "উনি চোর, জেল খেটে এসেছেন ৷ উনি কী করে অভিযোগ করছেন ? যে মমতার কথা আপনারা বলছেন, তাঁর কোনও দল নেই, সিম্বল নেই ৷ যাঁকে দল থেকে বার করে দিয়েছে, সেই মমতার কথা আপনারা বলছেন ? উনি সভা করছেন তো কী হয়েছে ? আমরা মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে সারাক্ষণ কাজ করে যাচ্ছি ৷ রাজনীতি শুধু দু'মাস হবে, বাদবাকি দিন বিজেপি সরকারের বিকাশ হবে ৷"

হুগলির এই জনসভার আয়োজন ঘিরে প্রথম থেকেই বেগ পেতে হচ্ছে মমতা-পন্থী তৃণমূল নেতা কর্মীদের ৷ আগামী দিনে তৃণমূলের কী রণকৌশল হবে ? এদিন শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠ থেকে মমতা হুগলির তৃণমূল কর্মীদের কী বার্তা দেন সেটাই দেখার ৷

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MAMATA BANERJEE RALLY IN SRIRAMPUR
শ্রীরামপুরে তৃণমূল নেত্রী মমতার সভা
SERAMPUR COURT MAIDAN TMC RALLY
শ্রীরামপুরে তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার
MAMATA BANERJEE SRIRAMPUR RALLY

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