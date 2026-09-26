'পুলিশি সন্ত্রাস চলছে', শ্রীরামপুরে মমতার সভার আগে গুরুতর অভিযোগ কালীঘাট তৃণমূলের
Srirampur Mamata Banerjee Rally: বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে হুগলির শ্রীরামপুরের কোর্ট ময়দানে সভা করতে চলেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ কিন্তু তার আগে গ্রেফতার দলের নেতা-কর্মীরা ৷
Published : September 26, 2026 at 2:13 PM IST
শ্রীরামপুর, 26 সেপ্টেম্বর: বিস্তর জটিলতা কাটিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে আজ, শনিবার শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠে জনসভা করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই সভার আগে তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য টুম্পা মেটে-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ এই আবহে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুললেন হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কনভেনার (মমতা তৃণমূল) অসিত মজুমদার ৷
তিনি বলেন, "হাইকোর্ট 26 সেপ্টেম্বর কোর্টের মাঠ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে ৷ শ্রীরামপুর থানার আইসি কোনও অনুমতি দেননি ৷ অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সভা করতে হচ্ছে ৷ মাইক থেকে মঞ্চ-সব ব্যবস্থা একদিনে করতে হচ্ছে ৷ বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের আস্থা রয়েছে ৷ বিচারব্যবস্থা যেভাবে সাহায্য করেছে, তার জন্য ধন্যবাদ ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 4টের মধ্যে মাঠে আসবেন ৷ আদালতের নির্দেশ মেনে 6টার মধ্যেই সভা শেষ করে দেব ৷ হাইকোর্ট এক হাজার লোকের কথা বলেছে ৷ ততজনই আনা হবে ৷ এখন আরও লোক যদি দিদিকে দেখতে আসে, সেটা আলাদা ব্যাপার ৷"
অন্যদিকে, টুম্পা মেটেকে গ্রেফতার প্রসঙ্গে অসিত বলেন, "মমতা বন্দোপাধ্যায় মিটিং হবে জানার পর থেকেই বেঙ্গল পুলিশ কমিশনারের অধীনে থানাগুলিতে পুলিশি সন্ত্রাস চলছে ৷ আমাদের নেতৃত্ব বা যারা লোক আনতে পারে, তারা কেউ ঘরে নেই ৷ হয় জেলে, না হয় বাইরে ৷"
বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ ফলাফল ঘোষণার এক মাসের মধ্যে দলে ভাঙন ধরেছে ৷ তার জেরে আসন্ন নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে 'ঘাসফুল' প্রতীক ফ্রিজ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ মমতা-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য পায়ে ফুটবল প্রতীক দিয়েই নির্বাচনে লড়ছে ৷ কিন্তু নন্দীগ্রামে মমতা শিবিরের তৃণমূল প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান মনোনয়ন জমা দিয়েও তা প্রত্যাহার করেছেন ৷ রেজিনগরের দলের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী ৷
এই চাপানউতোর পরিস্থিতিতে উপ-নির্বাচনের আগে হুগলিতে জনসভা করছেন মমতা ৷ গত 11 সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর মাহেশ স্নান পিঁড়ির মাঠে এই সভা হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু জনসভার আগের মুহূর্তে জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টি কমিটির তরফে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সভা বন্ধ করে দেয় ৷ ফের হাইকোর্টের নির্দেশে 26 সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠে জনসভা করার অনুমতি পায় মমতা-পন্থী তৃণমূল ৷ সেই মতো শনিবার সকাল থেকেই মাঠে মঞ্চ তৈরি করা শুরু হয় ৷ হুগলি সাংগঠনিক জেলা কনভেনার অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে এই সভা হচ্ছে শ্রীরামপুরে ৷
এর মধ্যে তৃণমূলের বিধায়ক, নেতা থেকে নিচুতলার কর্মীদের অনেকেই নেত্রী মমতার পাশে নেই বলে স্থানীয় সূত্রে খবর ৷ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বিকেল 4টে থেকে 6টা পর্যন্ত সভা হবে। এক হাজার লোক নিয়ে সভা করার অনুমতি দিয়েছে আদালত ৷
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভা নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি চাঁপদানির বিজেপি বিধায়ক দিলীপ সিং ৷ অসিত মজুমদারকে 'চোর' বলে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "উনি চোর, জেল খেটে এসেছেন ৷ উনি কী করে অভিযোগ করছেন ? যে মমতার কথা আপনারা বলছেন, তাঁর কোনও দল নেই, সিম্বল নেই ৷ যাঁকে দল থেকে বার করে দিয়েছে, সেই মমতার কথা আপনারা বলছেন ? উনি সভা করছেন তো কী হয়েছে ? আমরা মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে সারাক্ষণ কাজ করে যাচ্ছি ৷ রাজনীতি শুধু দু'মাস হবে, বাদবাকি দিন বিজেপি সরকারের বিকাশ হবে ৷"
হুগলির এই জনসভার আয়োজন ঘিরে প্রথম থেকেই বেগ পেতে হচ্ছে মমতা-পন্থী তৃণমূল নেতা কর্মীদের ৷ আগামী দিনে তৃণমূলের কী রণকৌশল হবে ? এদিন শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠ থেকে মমতা হুগলির তৃণমূল কর্মীদের কী বার্তা দেন সেটাই দেখার ৷