বিদ্রোহী 10 বিধায়কের পদ খারিজ চেয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট তৃণমূল

বিদ্রোহী 10 বিধায়কের পদ খারিজ চেয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট তৃণমূল
10 Rebel TMC MLA Disqualification Case: বিদ্রোহ ঘোষণা করে পৃথক তৃণমূল গড়া 10 বিধায়কের সদস্য পদ খারিজের আবেদন নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট তৃণমূল ৷
Published : October 23, 2026 at 8:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: তৃণমূলের 10 জন বিদ্রোহী বিধায়কের বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন মমতা তৃণমূলের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ শুক্রবার বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে মামলা করেছেন তিনি ৷
এদিন মামলায় যুক্ত করা হয়েছে গণতান্ত্রিক তৃণমূলের নেতা-বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহা এবং ফিরহাদ হাকিম-সহ 10 জন বিধায়ককে ৷ আগামী সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
এর আগেও শীর্ষ আদালতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যদের বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানিয়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ কিন্তু সেই মামলায় হস্তক্ষেপ করেনি সুপ্রিম কোর্ট ৷ পাশাপাশি এই বিষয়ে অধ্যক্ষকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার তিন মাস সময় বেঁধে দেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ ৷
আদালত জানিয়েছিল, 2021 সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে বলা হয়েছে, কোনও বিধায়কের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন বা বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাংবিধানিক ক্ষমতা স্পিকারের হাতে রয়েছে ৷ তবে এর জন্য স্পিকারকে যথোপযুক্ত সময় দেওয়া হয় ৷ সাধারণত তিন মাসের মধ্যে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ৷ তাই এই মামলায় নতুন করে কোনও নির্দেশ দেয়নি আদালত ৷
এরপরই বিধানসভার স্পিকার শোভনদেবের আবেদনে ত্রুটি রয়েছে উল্লেখ করে তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন ৷ আবেদনের প্রক্রিয়াগত ত্রুটি, নিয়ম অনুযায়ী আবেদনের সঙ্গে জমা দেওয়া নথিতে স্বাক্ষর-সহ নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলা হয়নি বলে জানান অধ্যক্ষ । পাশাপাশি অধ্যক্ষ সঠিক পদ্ধতিতে ফের আবেদন করা যাবে বলেও জানান । এবার স্পিকারের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ফের সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন শোভনদেব ৷
গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয় ৷ বঙ্গে প্রথম বার সরকার গড়ে গেরুয়া শিবির ৷ এরপর এক মাসের মধ্যে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন ধরে ৷ উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহা প্রথম সাংবাদিক বৈঠক করে পৃথক তৃণমূল গড়ার কথা ঘোষণা করেন ৷ পরে তাঁদের সঙ্গে প্রায় 64 জন তৃণমূল বিধায়ক যোগ দেন ৷ এদিকে এর মধ্যে ঋতব্রত ও সন্দীপনকে দল থেকে বহিষ্কার করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ কিন্তু এসব সত্ত্বেও ঋতব্রতকেই বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ ৷ কালীঘাট তৃণমূল ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূলের 10 বিধায়কের সদস্য পদ খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷