'কেন বলা যাবে না জয় হিন্দ ?' রাজ্যসভার এই বিধি নিয়ে তোপ মমতার

'কেন বলা যাবে না জয় হিন্দ ?' রাজ্যসভার এই বিধি নিয়ে তোপ মমতার
রাজ্যসভার অন্দরে 'জয় হিন্দ' বা 'বন্দে মাতরম' স্লোগান নয় ৷ উচ্চকক্ষের সদস্যদের হ্যান্ডবুক'-এ উল্লিখিত এই পরামর্শটি 2024 সালে সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে জারি হয় ৷
Published : November 26, 2025 at 8:02 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর ঠিক আগেই রাজ্যসভার অন্দরে 'জয় হিন্দ' বা 'বন্দে মাতরম' বলতে না-দেওয়া নিয়ে সংবিধান দিবসে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
রাজ্যসভায় ‘জয় হিন্দ’, ‘বন্দেমাতরম’ স্লোগান দেওয়া যাবে না বলে গত বছর এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল ৷ যা ঘিরে তুঙ্গে উঠেছিল বিতর্ক । জানানো হয় সংসদের মর্যাদা রক্ষায় জন্য জারি এই আচরণবিধি । যেখানে সাফ জানানো হয় রাজ্যসভায় জয় হিন্দ’, ‘বন্দেমাতরম’-এর মতো একাধিক স্লোগান দেওয়া যাবে না । করা যাবে না চেয়ারম্যানের মন্তব্যের সমালোচনা । এ নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন ছিল, সংবিধানের আঁতুরঘর সংসদে কেন ‘জয় হিন্দ’, ‘বন্দেমাতরম’-এর মতো স্লোগান দেওয়া যাবে না ? 'রাজ্যসভার সদস্যদের জন্য হ্যান্ডবুক'-এ উল্লিখিত এই পরামর্শটি 2024 সালে সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে জারি করা হয়েছিল ।
এবার সেই বিতর্কই উস্কে দিলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নেতাজির স্লোগান ও স্বাধীনতার মন্ত্র রাজ্যসভার বলতে না-দেওয়া প্রসঙ্গে এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা জানান, এই স্লোগান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে । তাঁর কথায়, "কেন বলা যাবে না ? জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম—এগুলো আমাদের স্বাধীনতার স্লোগান । জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা কেন এগুলো বলব না ?"
তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, "বাংলায় আমরা ‘জয় বাংলা’ বলি । কিন্তু বন্দে মাতরম আমাদের স্বাধীনতার মন্ত্র । আর ‘জয় হিন্দ’ হল নেতাজির দেওয়া স্লোগা ন। যে স্লোগান নিয়ে আমরা লড়াই করেছি, এখনও লড়ছি । এটা আমাদের দেশের স্লোগান ।"
রাজ্যসভার এই নিয়মকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানান, এই সব আবেগের সঙ্গে সংঘাত বাঞ্ছনীয় নয় । কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখনও এটা আমাদের দেশের স্লোগান। এর সঙ্গে যে টক্কর নিতে আসবে, সে চুরমার হয়ে যাবে।"
তিনি আরও বলেন, "বাংলা ভারতের বাইরে নয় । এটি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ । এবং আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, বাংলা সর্বদা আমাদের দেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ঐক্য এবং বৈচিত্র্যের জন্য লড়াই করে ৷"
1870 সালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বন্দে মাতরম 1950 সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় গান হিসেবে গৃহীত হয় । কবিতাটি প্রথমবার 1882 সালে বাংলা উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ প্রকাশিত হয় ।