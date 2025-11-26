ETV Bharat / state

'কেন বলা যাবে না জয় হিন্দ ?' রাজ্যসভার এই বিধি নিয়ে তোপ মমতার

রাজ্যসভার অন্দরে 'জয় হিন্দ' বা 'বন্দে মাতরম' স্লোগান নয় ৷ উচ্চকক্ষের সদস্যদের হ্যান্ডবুক'-এ উল্লিখিত এই পরামর্শটি 2024 সালে সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে জারি হয় ৷

CM Mamata Banerjee
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 26, 2025 at 8:02 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 26 নভেম্বর: সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর ঠিক আগেই রাজ্যসভার অন্দরে 'জয় হিন্দ' বা 'বন্দে মাতরম' বলতে না-দেওয়া নিয়ে সংবিধান দিবসে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

রাজ্যসভায় ‘জয় হিন্দ’, ‘বন্দেমাতরম’ স্লোগান দেওয়া যাবে না বলে গত বছর এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল ৷ যা ঘিরে তুঙ্গে উঠেছিল বিতর্ক । জানানো হয় সংসদের মর্যাদা রক্ষায় জন্য জারি এই আচরণবিধি । যেখানে সাফ জানানো হয় রাজ্যসভায় জয় হিন্দ’, ‘বন্দেমাতরম’-এর মতো একাধিক স্লোগান দেওয়া যাবে না । করা যাবে না চেয়ারম্যানের মন্তব্যের সমালোচনা । এ নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন ছিল, সংবিধানের আঁতুরঘর সংসদে কেন ‘জয় হিন্দ’, ‘বন্দেমাতরম’-এর মতো স্লোগান দেওয়া যাবে না ? 'রাজ্যসভার সদস্যদের জন্য হ্যান্ডবুক'-এ উল্লিখিত এই পরামর্শটি 2024 সালে সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে জারি করা হয়েছিল ।

এবার সেই বিতর্কই উস্কে দিলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নেতাজির স্লোগান ও স্বাধীনতার মন্ত্র রাজ্যসভার বলতে না-দেওয়া প্রসঙ্গে এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা জানান, এই স্লোগান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে । তাঁর কথায়, "কেন বলা যাবে না ? জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম—এগুলো আমাদের স্বাধীনতার স্লোগান । জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা কেন এগুলো বলব না ?"

তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, "বাংলায় আমরা ‘জয় বাংলা’ বলি । কিন্তু বন্দে মাতরম আমাদের স্বাধীনতার মন্ত্র । আর ‘জয় হিন্দ’ হল নেতাজির দেওয়া স্লোগা ন। যে স্লোগান নিয়ে আমরা লড়াই করেছি, এখনও লড়ছি । এটা আমাদের দেশের স্লোগান ।"

রাজ্যসভার এই নিয়মকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানান, এই সব আবেগের সঙ্গে সংঘাত বাঞ্ছনীয় নয় । কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখনও এটা আমাদের দেশের স্লোগান। এর সঙ্গে যে টক্কর নিতে আসবে, সে চুরমার হয়ে যাবে।"

তিনি আরও বলেন, "বাংলা ভারতের বাইরে নয় । এটি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ । এবং আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, বাংলা সর্বদা আমাদের দেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ঐক্য এবং বৈচিত্র্যের জন্য লড়াই করে ৷"

1870 সালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বন্দে মাতরম 1950 সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় গান হিসেবে গৃহীত হয় । কবিতাটি প্রথমবার 1882 সালে বাংলা উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ প্রকাশিত হয় ।

