পুলিশের পরিকাঠামো ব্যবহার করে ভুয়ো হলফনামা ! মমতা শিবিরের নিশানায় ঋতব্রত-অরূপ
Fake affidavit filed in collusion with police: শুভাশিসবাবুর দাবি, "নানুর থানার ওসি সঞ্জয় সরকারের নির্দেশেই এসআই গোলক ঘোষ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা এই কাজ করেছেন ।"
Published : November 22, 2026 at 6:32 PM IST
কলকাতা ও বীরভূম, 22 নভেম্বর: নির্বাচন কমিশনে ভুয়ো হলফনামা জমা দেওয়ার ছক কষার অভিযোগে কালীঘাট থানায় লিখিত নালিশ জানাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল । অভিযোগের তির দলেরই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরূপ রায়ের দিকে । একই সঙ্গে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে বীরভূমের নানুর থানার ওসি সঞ্জয় সরকার এবং সাব-ইন্সপেক্টর গোলক ঘোষকেও ।
গত 20 নভেম্বর কালীঘাট থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেছেন মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ তথা পেশায় আইনজীবী শুভাশিস চক্রবর্তী । পুলিশের রিসিভড কপি অনুযায়ী, ওই দিন রাত 9টা 10 মিনিটে অভিযোগপত্রটি জমা পড়ে । তবে তাতে 'বিষয়বস্তু যাচাই করা হয়নি' বলে উল্লেখ রেখেছে পুলিশ ।
অভিযোগের নেপথ্যে রয়েছে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী রাজনৈতিক সমীকরণ । রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গঠনের পর তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন ধরে । উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল বিধায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ছেড়ে বেরিয়ে যান । ওই বিদ্রোহী গোষ্ঠী নিজেদেরই আসল তৃণমূল বলে দাবি করে । এমনকী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর দলের সভানেত্রী নন, ওই পদে হাওড়া মধ্যের বিধায়ক অরূপ রায় রয়েছেন বলেও দাবি করা হয় । দলের প্রতীক ও সাংগঠনিক দখলদারি নিয়ে সেই বিবাদ বর্তমানে নির্বাচন কমিশন এবং সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন ।
কমিশনের কাছে নিজেদের জনসমর্থন প্রমাণ করতে দুই শিবিরই দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষের হলফনামা জমা দিয়েছে । শুভাশিসের অভিযোগ, সেই প্রক্রিয়ায় কারচুপি করতেই নানুর থানার সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে । পুলিশকে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ লিখেছেন, 'গত 23 অক্টোবর থেকে 27 অক্টোবরের মধ্যে নানুর থানার পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর হয়ে সাধারণ মানুষের নামে ভুয়ো হলফনামা তৈরি করেছেন ।'
কী ভাবে চলত এই জালিয়াতি ? অভিযোগ অনুযায়ী, আশপাশের গ্রামের ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম ও ঠিকানা নেওয়া হত । এর পর স্ট্যাম্প পেপারে আগে থেকে ছাপানো বয়ানে সেই নাম বসিয়ে দেওয়া হত । ওই হলফনামায় লেখা থাকত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অরূপ রায়কে নেতা মানেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসেবে স্বীকার করেন না । অভিযোগকারী জানান, ওই গ্রামবাসীরা সশরীরে হাজির হননি বা কাউকে সই করার অনুমতিও দেননি । তাঁদের সই জাল করা হয়েছে ।
অভিযোগপত্রে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, "পুলিশকর্মীরা আইন ও নাগরিকদের অধিকার রক্ষার বদলে নিজেদের পদমর্যাদা ও থানার পরিকাঠামো ব্যবহার করে জাল নথি তৈরি করেছেন ।" তাঁর মতে, সাংবিধানিক সংস্থা নির্বাচন কমিশনকে বিভ্রান্ত করতেই এই গভীর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 61(2), 198, 201, 229, 236, 336, 340 এবং 341 ধারায় এফআইআর দায়ের করে অবিলম্বে তদন্ত শুরুর দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
তবে এ ব্যাপারে ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় এবং অরূপ রায়ের সঙ্গে বারংবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও উভয়ের তরফ থেকে কোনও জবাব পাওয়া যায়নি । অন্যদিকে নানুর থানার ওসি সঞ্জয় সরকার বলেন, " এই বিষয়টি আমার জানা নেই ৷ কী অভিযোগ হয়েছে তাও জানি না ৷ তাই কিছুই বলতে পারব না ।" অন্যদিকে এই ঘটনায় সরাসরি বিজেপিকে আক্রমণ করে তৃণমূলের মুখপাত্র প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, "আইনের শাসনের নাম করে বিজেপি যা করছে মানুষ সব দেখছে । আর ঋতব্রতরা বিজেপির বি টিম । মানুষ সব দেখছেন, সময়েই মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন ।"