কলকাতা পুরসভা থেকে সরল মমতার ছবি ! ক্রমশ 'অতীত' তৃণমূল যুগের চিহ্ন
মেয়র বোর্ড ভেঙে প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণের পর পুরভবনে শুরু নতুন অধ্যায়, সংস্কারের তোড়জোড়ও জোরকদমে
Published : June 13, 2026 at 4:25 PM IST
কলকাতা, 13 জুন: পুর বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর এবার কলকাতা পুরসভার অন্দরমহলে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে প্রশাসনিক পালাবদলের ছাপ । মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং মেয়র পারিষদদের ঘর থেকে খুলে ফেলা হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি । সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘরের বাইরে থাকা নাম ও পদবির ফলকও । পুরভবনের করিডর জুড়ে যা এতদিন ছিল তৃণমূল আমলের প্রশাসনিক উপস্থিতির প্রতীক, তা এখন অতীতের স্মৃতি ।
চলতি মাসের 5 জুন কলকাতার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ হাকিম । তার আগেই একের পর এক বরো চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন । পরে মেয়র পারিষদ সদস্য (নিকাশি) তারক সিংহও পদ ছাড়েন । ধারাবাহিক সেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের জেরে কার্যত ভেঙে যায় পুর বোর্ড । এরপর কলকাতা পুরসভার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে ।
বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পরও কয়েক দিন ধরে পুরভবনের বিভিন্ন ঘরে আগের প্রশাসনের চিহ্ন রয়ে গিয়েছিল । মেয়রের দফতর থেকে শুরু করে মেয়র পারিষদদের কক্ষ- সর্বত্রই ঝুলছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় বড় প্রতিকৃতি । ঘরের বাইরে শোভা পাচ্ছিল সংশ্লিষ্ট মেয়র পারিষদদের নাম ও পদমর্যাদার ফলক । কিন্তু গত কয়েক দিনে সেই ছবিগুলি একে একে খুলে নেওয়া হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রের খবর । কেয়ারটেকার বিভাগের কর্মীরা এই কাজ সম্পন্ন করেছেন ।
শুধু পুরনো ফলক সরানোই নয়, প্রশাসকের কার্যালয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দফতরের জন্য নতুন নামফলক বসানোর কাজও শুরু হয়েছে । পুরভবনের বিভিন্ন তলায় এখন চলছে পুনর্বিন্যাসের কাজ । প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যাচ্ছে পুরসভার অন্দরসজ্জাও । পুরসভার একাংশের মতে, এই পরিবর্তন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক নয়, বরং একটি রাজনৈতিক অধ্যায়ের অবসানের প্রতীকও বটে । দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক ধরে কলকাতা পুরসভায় তৃণমূলের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ । সেই সময়ের বহু চিহ্ন এখন সরিয়ে ফেলা হচ্ছে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই ।
অন্যদিকে, প্রশাসকের নেতৃত্বে পুরভবনের বিভিন্ন অংশ সংস্কারের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে বলে খবর । কাউন্সিলর ক্লাবরুম, লন এবং দীর্ঘদিন অবহেলিত কয়েকটি দফতরের সংস্কার দ্রুত শুরু হতে পারে । ফলে ঐতিহ্যবাহী পুরভবনের বেশ কিছু অংশ নতুন রূপ পেতে চলেছে । প্রশাসনিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে পুরভবনের চেহারায় যে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, তা এখন স্পষ্ট । পুরনো নামফলক ও প্রতিকৃতি সরিয়ে নতুন ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা পুরসভার সদর দফতর ।
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