ভাষায় আক্রমণ হলে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা মমতার, ভিডিয়োয় বিজেপিকে 'বাংলা-বিরোধী' তকমা তৃণমূলের

ভাষায় আক্রমণ হলে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা মমতার, ভিডিয়োয় বিজেপিকে 'বাংলা-বিরোধী' তকমা তৃণমূলের
একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে শাসকদলের বার্তা, মাতৃভাষা রক্ষায় তাদের লড়াই চলবে ৷ তারা বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ চালানোর অভিযোগ এনেছে ৷
Published : February 21, 2026 at 1:45 PM IST
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: আজ 21 ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস । 1952 সালের এই দিনেই মাতৃভাষা বাংলার অধিকার রক্ষায় ঢাকার রাজপথে প্রাণ দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বাররা । ভাষা আন্দোলনের সেই শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই বিশেষ দিনে বিশ্বের সমস্ত ভাষা ও ভাষাভাষী মানুষকে সম্মান জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই বিশেষ দিনে তাঁর কথায় বাঙালি অস্মিতার দিকটি উঠে এলেও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের পোস্টে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে বিজেপিকে ৷ একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে শাসকদলের বার্তা, মাতৃভাষা রক্ষায় তাদের লড়াই চলবে ৷
মমতার কথায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত-জীবনানন্দ
শনিবার সকালে নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বিশ্বের সকল দেশের সকল ভাষা-শহিদ এবং ভাষা-সংগ্রামীদের তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাচ্ছেন । তিনি আরও লেখেন, বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য বা জীবনানন্দ দাশের বাংলা ভাষাকে তাঁরা যেমন ভালোবাসেন ও সম্মান করেন, তেমনই অন্য সব ভাষাকেও সমান মর্যাদা দেন ।
রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের অধিকার রক্ষায় রাজ্য প্রশাসন কী কী পদক্ষেপ করেছে, তার একটি সামগ্রিক খতিয়ানও এদিন তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানান, তাঁর সরকারের আমলেই রাজ্যে হিন্দি, সাঁওতালি, কুরুখ, কুড়মালি, নেপালি, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরী, পাঞ্জাবি এবং তেলুগু ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ।
সব ভাষাকে রক্ষার অঙ্গীকার
কেবল সরকারি স্বীকৃতি দেওয়াই নয়, বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষার চর্চা ও প্রসারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কথাও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । তিনি জানিয়েছেন, সাদরি ভাষার মানোন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের নিরন্তর সচেষ্ট রয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ যাতে নিজেদের মাতৃভাষায় পঠনপাঠনের সুযোগ পান, প্রশাসন তা সুনিশ্চিত করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন । এই প্রসঙ্গে তিনি হিন্দি আকাদেমি, রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, কামতাপুরী ভাষা আকাদেমি এবং সাঁওতালি আকাদেমির মতো একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন ।
মাতৃভাষা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তার শেষে একটি বিশেষ অঙ্গীকারও করেছেন । তিনি জানিয়েছেন, আগামী দিনে যে-কোনও ভাষার ওপর যদি কোনওরকম আক্রমণ নেমে আসে, তবে সকলে মিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন । তাঁর কথায়, "সকল ভাষা সমান ভাবে সম্মাননীয়।" ওয়াকিবহাল মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন নিশানায় রয়েছে কেন্দ্র । সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে জোর করে নির্দিষ্ট একটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে এ রাজ্যের শাসকদল ।
ভাষা দিবসে ভিডিয়ো বার্তা তৃণমূলের
এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের নিজের সোশাল হ্যান্ডেলে এই বিশেষ দিনেই ভাষার অধিকার এবং বাঙালি আবেগ উসকে দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে ৷ মাতৃভাষা দিবসে তৃণমূলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে একটি সাত মিনিটের ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে । সেই পোস্টের মাধ্যমেই বিজেপিকে সরাসরি 'বাংলা-বিরোধী' তকমা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে 'সাংস্কৃতিক গণহত্যার' মতো মারাত্মক অভিযোগ এনেছে ঘাসফুল শিবির ।
On #BhashaDibas, we reaffirm the unique identity of every language and the profound cultural pride it ignites. We celebrate the unyielding pride in our mother tongue, Bengali.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) February 21, 2026
Yet, we must confront the savage, unrelenting assault on it. Today, Bengalis are profiled, harassed,… pic.twitter.com/panBd5oxOL
তৃণমূলের ওই পোস্টে লেখা হয়েছে, প্রতিটি ভাষার নিজস্ব পরিচয় রয়েছে এবং তা যে সাংস্কৃতিক গর্বের জন্ম দেয়, ভাষা দিবসে তাকেই ফের একবার স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে । পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি প্রতিটি বাঙালির যে আবেগ ও অহংকার রয়েছে, তা আরও একবার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে শাসকদলের ওই দীর্ঘ বার্তায় ।
'অশুভ ষড়যন্ত্র বাংলা-বিরোধী বিজেপির'
এই উদযাপনের মাঝেই ভাষা নিয়ে রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে তৃণমূল । গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দেগে শাসকদলের অভিযোগ, বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার উপর এক 'বর্বর এবং নিরলস আক্রমণ' নেমে আসছে । এক্স হ্যান্ডেলের ওই বার্তায় দাবি করা হয়েছে, শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার অপরাধে আজ বাঙালিদের চিহ্নিত করা হচ্ছে, হেনস্তা ও অপমান করা হচ্ছে । এমনকী, বাঙালিদের আটক, নির্বাসিত এবং গণপিটুনির শিকার হতে হচ্ছে বলেও মারাত্মক অভিযোগ করা হয়েছে ।
তৃণমূলের কথায়, "বাংলা-বিরোধী বিজেপি আমাদের মাতৃভাষাকে মুছে ফেলার এক নির্মম খেলায় মেতেছে । আমরা যে ভাষায় কথা বলি, তার ভিত্তিতেই আমাদের 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা দেওয়ার এক অশুভ ষড়যন্ত্র চলছে ।" গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে বৈচিত্র্য নষ্ট করার অভিযোগও তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস । তাদের দাবি, বিজেপি জোরপূর্বক গোটা দেশের উপর একটি মাত্র অখণ্ড পরিচয় চাপিয়ে দিতে চাইছে । ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে সবার উপর একই সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার এই চেষ্টাকে 'ফ্যাসিবাদী স্বপ্ন' বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল । তাদের মতে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতের বহুত্ববাদ এবং বৈচিত্র্যকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে ।
ভাষা রক্ষায় লড়াই অটুট রাখার বার্তা
ঘাসফুল শিবিরের বক্তব্য, বাংলা ভাষা রক্ত এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত । বহু স্বৈরাচারী শক্তির পতন হলেও বাংলা ভাষা স্বমহিমায় টিকে রয়েছে । তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিচল নেতৃত্বে আমরা এই সাংস্কৃতিক গণহত্যার বিরুদ্ধে আমাদের ভাষা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অটুট রয়েছি ।"
পোস্টের শেষে বিজেপির উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে, বাংলার অদম্য চেতনার কাছে বিজেপির এই বিষাক্ত রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে ।