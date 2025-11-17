পাহাড়ে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ অবৈধ-একতরফা ! মোদিকে কড়া চিঠি মমতার

পাহাড়ে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ অবৈধ-একতরফা ! মোদিকে কড়া চিঠি মমতার
মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে লিখেছেন, এই আচরণ সত্যিই বিস্ময়কর, উদ্বেগজনক ও প্রশাসনিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী ।
Published : November 17, 2025 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: দার্জিলিং পাহাড়ে গোর্খা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ সম্পূর্ণ 'অবৈধ, অসাংবিধানিক ও একতরফা' ৷ এমনই অভিযোগ করে এবিষয়ে রাজ্যের তীব্র আপত্তির কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং অঞ্চলের সমস্যা ও দাবিদাওয়ার বিষয়টি দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে একজন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিককে ইন্টারলোকিউটর বা 'মধ্যস্থতাকারী' হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া ভাষায় চিঠি পাঠালেন মমতা ।
চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্যের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা বা মতামত না-নিয়েই কেন্দ্র একতরফাভাবে এই নিয়োগ করেছে । তিনি জানান, 18 অক্টোবর প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেছিলেন তিনি । প্রধানমন্ত্রীর দফতর সেই চিঠি গ্রহণ করে জানায় যে, বিষয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখবেন । কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া না-দিয়েই 10 নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইন্টারলোকিউটরের অফিস ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর মতে, "এই আচরণ সত্যিই বিস্ময়কর, উদ্বেগজনক এবং প্রশাসনিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী ।" চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ । গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) অ্যাক্ট, 2011 অনুযায়ী পাহাড়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্য সরকারের অধীনেই পড়ে । সেই আইনে 'government' বলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই বোঝায় । ফলে পাহাড় সম্পর্কিত বিষয়ে ইন্টারলোকিউটর নিয়োগ করার ক্ষমতা কেন্দ্রের নেই বলে চিঠিতে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত 'আইনবহির্ভূত, সংবিধানবিরোধী ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ।'
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ সংবিধানের সপ্তম তফসিলের স্পষ্ট লঙ্ঘন - যেখানে আইনশৃঙ্খলা, স্থানীয় প্রশাসন এবং আঞ্চলিক প্রশাসন রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা আছে । তিনি লিখেছেন, "রাজ্যের আইনগত অধিকার যেখানে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত, সেখানে কেন্দ্রের এমন হস্তক্ষেপ দেশের ফেডারেল কাঠামোর প্রতি সরাসরি আঘাত ।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশঙ্কা, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত পাহাড়ে দীর্ঘদিনের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে । তাঁর দাবি, 2011 সালের পর থেকে দার্জিলিং পাহাড় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শান্তিপূর্ণ - কিন্তু হঠাৎ এই ইন্টারলোকিউটর নিয়োগের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে ।
তিনি বলেন, "পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টাকে রাজনৈতিক স্বার্থে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।" চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন, "অবিলম্বে এই একতরফা, অসাংবিধানিক ও অযৌক্তিক পদক্ষেপ প্রত্যাহার করুন ।" মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠির পর দার্জিলিং ইস্যুতে কেন্দ্রের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কী হয়, এখন নজর সেদিকে ।
উল্লেখ্য, শৈলরানির রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দিনকয়েক আগেই মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার । গোর্খাল্যান্ড-সহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রাক্তন উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজ কুমার সিং-কে নিযুক্ত করা হয় ৷