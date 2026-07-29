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ঋতব্রতদের আর বাড়তি সময় নয়, অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মমতার

চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি উষ্মা প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। কমিশনের কাছে মমতার বার্তা, 2 জুলাইয়ের চিঠি অনুযায়ী তদন্তের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অবিলম্বে করা হোক।

Mamata urges EC to conclude inquiry
অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মমতার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 9:20 PM IST

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কলকাতা, 29 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের বিবাদ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে চলছে টানাপোড়েন। এই পরিস্থিতিতে তদন্তপ্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার আর্জি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ফের কড়া চিঠি দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের তথাকথিত 'বিদ্রোহী' নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর শিবিরকে আর বাড়তি সময় দিতে নারাজ তিনি।

চিঠিতে মমতার দাবি, গত 25 জুলাই পেরিয়ে গেলেও ঋতব্রতর শিবির কমিশনে কোনও উত্তর জমা দিয়েছে কি না, তা তৃণমূলকে জানানো হয়নি। যদি তারা উত্তর দিয়েও থাকে, তার কোনও প্রতিলিপি তৃণমূলের হাতে আসেনি ৷ তাই বারবার সময়সীমা বাড়ানোর তীব্র বিরোধিতা করেছেন তৃণমূল নেত্রী।

চলতি মাসের শুরুতে ঘটনার সূত্রপাত। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহী শিবির নির্বাচন কমিশনে একটি আবেদন জমা দিয়েছিল। দলের অন্দরের একটি সাধারণ বিষয়ে কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে জোড়াফুল শিবির। দলের অভিযোগ, অন্যান্য বিষয়ে কমিশন এতটা তৎপরতা না-দেখালেও এক্ষেত্রে মাত্র চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে নজিরবিহীন সক্রিয়তা দেখায় তারা। দু'পক্ষকেই নোটিস পাঠিয়ে জবাব দেওয়ার জন্য 6 জুলাই পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

কমিশনের নির্দেশ মেনে নির্ধারিত দিনেই তৃণমূলের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে যায়। লোকসভায় দলের চিফ হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং সাগরিকা ঘোষ সশরীরে দিল্লির নির্বাচন সদনে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা দলের প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং জবাব জমা দিয়ে আসেন। কিন্তু তৃণমূলের দাবি, অপরপক্ষ অর্থাৎ ঋতব্রত শিবির নির্দিষ্ট সময়ে জবাব দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এরপরেই তাদের জন্য দু'বার সময়সীমা বাড়ায় কমিশন। যার শেষ সময়সীমা ছিল 25 জুলাই ৷ এই বাড়তি সময় দেওয়া নিয়েই চরম ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি উষ্মা প্রকাশ করেছেন তিনি। তৃণমূল নেত্রী চিঠিতে লিখেছেন, "কমিশন থেকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে 6 জুলাইয়ের মধ্যে উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে দু'বার সময়সীমা বাড়ানো সত্ত্বেও 25 জুলাইয়ের পর কোনও জবাব দেওয়া হয়নি।" তাঁর মতে, বারবার সময়সীমা বাড়িয়ে আসলে বিরোধী শিবিরকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ এর আগেও কমিশনের সচিবকে একটি কড়া চিঠি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই চিঠিতেও তিনি অভিযোগ করেছিলেন, দল ভাঙানোর খেলায় মত্ত বিদ্রোহী শিবিরকে পিছনের দরজা দিয়ে সাহায্য করছে কমিশন। বুধবার একই ইস্যুতে ফের চিঠি দিলেন তিনি।

আগের প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি লিখেছেন, "বারবার সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নিয়ে বিরোধী পক্ষ ভুয়ো প্রমাণ ও ভিত্তিহীন দাবি তৈরি করার চেষ্টা করছে।" তৃণমূল নেত্রীর যুক্তি, 6 জুলাইয়ের পর ঋতব্রত শিবির যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও জবাব দিতে পারেনি, তাই নতুন করে তাদের কোনও অভিযোগ বা বক্তব্য খাড়া করার অধিকার আর থাকতে পারে না।

দীর্ঘদিন ধরে চলা এই তদন্তপ্রক্রিয়ার অবিলম্বে নিষ্পত্তি চাইছে তৃণমূল। নেত্রীর সাফ কথা, অপর পক্ষের সমস্ত অভিযোগ এবং দাবি ভিত্তিহীন। তাই সেই দাবিগুলিকে কোনওভাবেই গ্রহণ করা উচিত নয়। পুরনো চিঠির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছেন, "যেহেতু অপর পক্ষ নির্দিষ্ট ডেডলাইন মানতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তাদের আর বাড়তি সময় না-দিয়ে কেবল মাত্র 6 জুলাই জমা পড়া তৃণমূলের নথির ভিত্তিতেই যেন কমিশন তদন্তের নিষ্পত্তি করে ৷"

নির্বাচন কমিশনের কাছে মমতার স্পষ্ট বার্তা, 2 জুলাইয়ের চিঠি অনুযায়ী এই তদন্তের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অবিলম্বে করা হোক। নতুন করে আর কোনও সময়সীমা যেন বাড়ানো না হয়। দলের মধ্যেকার এই বিবাদকে কেন্দ্র করে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে যে প্রশ্ন তৃণমূল তুলেছে, মমতার এই চিঠিতে তা আরও জোরালো হল। এখন দেখার, তৃণমূল নেত্রীর এই কড়া চিঠির পর নির্বাচন কমিশন দ্রুত কোনও পদক্ষেপ করে কি না।

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