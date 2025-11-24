'জরুরি' 2 প্রশ্ন তুলে ধরে কমিশনকে ফের কড়া চিঠি মমতার
আরএফপি ও বেসরকারি আবাসনে ভোটকেন্দ্র - এই দুটি বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : November 24, 2025 at 5:09 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে চলতে থাকা নির্বাচন-সম্পর্কিত টানাপোড়েন আরও তীব্র হল । সোমবার আবারও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রধান জ্ঞানেশ কুমারকে দু'পাতার বিস্তৃত চিঠি পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । চিঠিতে তিনি দুইটি 'উদ্বেগজনক ও জরুরি' বিষয়ে কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ।
চিঠির শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর নজরে এসেছে, যা রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে । প্রথম বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO)–এর জারি করা একটি আরএফপি (Request for Proposal) নিয়ে । মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তাঁরা এসআইআর-সংক্রান্ত বা অন্য কোনও নির্বাচনী তথ্য ইনপুটের কাজে আর চুক্তিভিত্তিক কর্মী বা বাংলার সহায়তা কেন্দ্রের (BSK) কর্মীদের ব্যবহার না-করেন । এর বদলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর নিজেই এক হাজার ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও 50 জন সফ্টওয়্যার ডেভেলপার নিয়োগের একটি আরএফপি প্রকাশ করেছে ।
মমতা লিখেছেন, এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক রীতিনীতির পরিপন্থী । জেলা দফতরগুলিতে ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত দক্ষ কর্মী রয়েছেন ৷ তাহলে এক বছরের জন্য বাইরের কোনও সংস্থাকে নিয়োগের প্রয়োজন কী ? প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ডিইও-রাই নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করেন । তাঁর প্রশ্ন, "এই হঠাৎ কেন্দ্রীভূত নিয়োগ প্রক্রিয়ার নেপথ্যে কী উদ্দেশ্য ?" তিনি জানতে চেয়েছেন, ইতিমধ্যেই নিযুক্ত কর্মীদের সঙ্গে নতুন সংস্থার কর্মীদের মধ্যে পরিষেবা শর্তের পার্থক্য কী হবে এবং এই পদক্ষেপ কোনও রাজনৈতিক দলের স্বার্থে নেওয়া হচ্ছে কি না । আরএফপির সময় ও রীতিকে তিনি বলেছেন 'গুরুতর সন্দেহজনক'।
চিঠির দ্বিতীয় অংশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র আপত্তি জানান বেসরকারি আবাসন কমপ্লেক্সে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা নিয়ে । তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এমন প্রস্তাব বিবেচনা করছে এবং এ বিষয়ে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের মতামতও চাওয়া হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী জানান, এটি অত্যন্ত সমস্যার এবং ভোটের নিরপেক্ষতা, সমতা ও সহজপ্রাপ্যতা - সবকিছুকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় । সরকারি বা আধা-সরকারি ভবনে ভোটকেন্দ্র রাখার প্রচলিত নিয়মের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, বেসরকারি কমপ্লেক্সে ভোটকেন্দ্র করা হলে তা সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করবে । সাধারণ মানুষের তুলনায় সুবিধাভোগী আবাসনের বাসিন্দারা তখন বিশেষ সুবিধা পাবেন - ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী এমন সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
চিঠিতে তিনি বারবার প্রশ্ন তোলেন, "কেন? কেন? কেন?" - এই সিদ্ধান্ত কোনও রাজনৈতিক দলের চাপে নেওয়া হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও তুলে ধরেন তিনি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্ব, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করেছেন । তাঁর কথায়, কমিশনের মর্যাদা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যেন কোনও পরিস্থিতিতেই ক্ষুণ্ণ না-হয়, তা নিশ্চিত করাই জরুরি । রাজনৈতিক মহলে এই চিঠি ইতিমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে । নির্বাচনের আগে এতে পুনরায় রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাতের আভাস দেখছেন পর্যবেক্ষকরা । দিনকয়েক আগেও রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়ে, জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷