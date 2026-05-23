বুলডোজার অভিযান থেকে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারি, 'দখল' নিয়ে কবিতা লিখলেন মমতা

বুলডোজার অভিযান থেকে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারি, 'দখল' নিয়ে কবিতা লিখলেন মমতা
বিজেপি সরকারে আসার পর হকার উচ্ছেদ থেকে তৃণমূল নেতা-কাউন্সিলরদের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কবিতা লিখে প্রতিবাদ জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : May 23, 2026 at 8:33 PM IST
কলকাতা, 23 মে: একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়তেই ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷ বুলডোজার দিয়ে হকার উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে নয়া সরকার ৷ প্রায় প্রতিদিন তৃণমূল নেতা থেকে শুরু করে কাউন্সিলরদের অনেকেই গ্রেফতার হচ্ছেন হয় দুর্নীতি না হয় তোলাবাজির অভিযোগে ৷ এর প্রতিবাদে কবিতা লিখলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
শনিবার সন্ধ্যায় ফেসবুকে 'দখল' নামের একটি কবিতা পোস্ট করেন মমতা ৷ কবিতাটির প্রথম দু'টি পঙক্তিতে তৃণমূল নেত্রী লিখেছেন, "দখল মুক্ত করতে হবে, অসহায় দুর্বল মানুষদের ৷" এরপরই তিনি লিখেছেন, "আর কতো বুলডোজার, আর কতো অত্যাচার ?" এই পঙক্তি থেকেই বোঝা যায় তিনি হকার উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ৷ সম্প্রতি নিউমার্কেট, হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশন-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হকার উচ্ছেদ করেছে বিজেপি সরকার ৷
তৃণমূল জমানায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল ৷ গত 4মে বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরপরই ইডির হাতে গ্রেফতার হন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধাননগর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক সুজিত বসু ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পুর-নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সী, তাঁর স্বামী তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দুর্নীতি, আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ উঠেছে ৷ পুলিশ দেবরাজ চক্রবর্তীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ৷ রক্ষাকবচ পেতে এই দম্পতি আদালতের দ্বারস্থ হন ৷ তাঁদের হয়ে আইনি লড়াই লড়েছেন প্রবীণ সিপিএম নেতা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ৷
রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক তৃণমূল নেতা-বিধায়কদের গ্রেফতারির ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে মমতা লিখেছেন, "শতশত গ্রেপ্তার কেন ? কত পুরস্কার পাচ্ছো ? মানুষের তিরস্কার ?" এর মধ্যে শনিবার সকালে বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে দক্ষিণ দমদম পুরসভার কাউন্সিলরের দেহ। মৃত কাউন্সিলরের নাম সঞ্জয় দাস ৷ তিনি পুরসভার জনস্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যান পরিষদের সদস্য ছিলেন ৷ দেবরাজ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলেও জানা গিয়েছে ৷ কাউন্সিলরের রহস্যমৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷
কবিতার অন্য একটি অংশে তৃণমূল নেত্রী লিখেছেন, "জঞ্জালে ঢেকেছে তোমাদের শরীর, নিজেদের মনের জঞ্জালকে আগে দখল মুক্ত করো ৷" বিজেপি সরকার গড়ার পর 'আতঙ্কিত' তৃণমূল কাউন্সিলররা ইস্তফা দিচ্ছেন ৷ কেউ বা ঘরছাড়া ৷ এই পরিস্থিতিতে বিজেপিকে কটাক্ষ করে মমতা লেখেন, "জিতলেই যদি ? তবে মানুষ কেন আতঙ্কিত ? কেনই বা সন্ধেতে নামছে মধ্যরাত ? ভেবেছো কি একবার ?"