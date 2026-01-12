ETV Bharat / state

নিজেদের 23 বছরের প্রক্রিয়াকেই অস্বীকার কমিশনের ! জ্ঞানেশকে ফের কড়া চিঠি মমতার

এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের হয়রানির অভিযোগ তুলে ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

জ্ঞানেশকে ফের চিঠি মমতার (নিজস্ব চিত্র)
Published : January 12, 2026 at 3:37 PM IST

কলকাতা, 12 জানুয়ারি: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের চরম হয়রানির অভিযোগ তুলে ফের দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার পাঠানো এই চিঠিতে তিনি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একগুচ্ছ বিস্ফোরক প্রশ্ন তুলেছেন । চিঠির মূল সুরটি বাঁধা হয়েছে গত দুই দশক ধরে চলা কমিশনের নিজস্ব আইনি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, গত 23 বছর ধরে হাজার হাজার ভোটার ফর্ম-8 জমা দিয়ে এবং সরকারি নথি দেখিয়ে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের নাম বর্তমান ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বা সংশোধন করেছেন । কমিশন এখন নিজেদের সেই বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়াকেই অস্বীকার করছে এবং ভোটারদের ফের তাঁদের পরিচয় ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে বাধ্য করছে । রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশন কি তাদের গত দুই দশকের কাজকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে চাইছে ? ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ নিবিড় কর্মসূচিতে (SIR) চলা ‘অহেতুক হয়রানি’ ও ‘গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ’-এর প্রতিবাদে এটি কমিশনের কাছে তাঁর পঞ্চম চিঠি ।

জ্ঞানেশকে ফের চিঠি মমতার (নিজস্ব চিত্র)

চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, গত 23 বছর ধরে ভোটাররা বৈধ সরকারি নথি জমা দেওয়ার পর এবং ইআরও (ERO) বা এইআরও (AERO)-দের দ্বারা ‘আধা-বিচারবিভাগীয়’ (quasi-judicial) শুনানির পরেই বর্তমান ভোটার তালিকায় (2025) স্থান পেয়েছিলেন । কিন্তু কমিশন এখন সেই সমস্ত প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করে অযৌক্তিকভাবে প্রক্রিয়াটিকে 2002 সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর মতে, কমিশনের এই পদক্ষেপ নিজেরই অতীত কর্মকাণ্ড এবং ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার সামিল, যা একইসঙ্গে অযৌক্তিক, খামখেয়ালি এবং ভারতের সংবিধানের বিরোধী ।

তিনি চিঠিতে প্রশ্ন রেখেছেন, "কেন প্রক্রিয়াটিকে আবার 2002 সালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ? এর অর্থ কি এটাই যে মধ্যবর্তী বছরগুলিতে করা সমস্ত সংশোধন অবৈধ ছিল ?" চিঠিতে দ্বিতীয় যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে, তা হল প্রযুক্তির ভুল প্রয়োগ ।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ফের কড়া চিঠি মমতার (নিজস্ব চিত্র)

মুখ্যমন্ত্রী জানান, 2002 সালের ভোটার তালিকার কোনও ডিজিটাল ডেটাবেস না থাকায়, পুরনো ম্যানুয়াল তালিকা এবং আঞ্চলিক ভাষার তালিকাগুলিকে ‘এআই’ (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন টুলের মাধ্যমে স্ক্যান ও ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে । এই যান্ত্রিক অনুবাদের ফলে নাম, বয়স, লিঙ্গ, অভিভাবকের নাম এবং সম্পর্কের তথ্যে ব্যাপক ভুলভ্রান্তি হয়েছে । যেমন নামের বানানে সামান্য পার্থক্য বা বয়সের ছোটখাটো হেরফের । অথচ এই যান্ত্রিক ত্রুটিগুলোর দায় চাপানো হচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর । তাঁদের তথ্যে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ বা অসংগতি রয়েছে বলে দেগে দিয়ে ব্যাপক হারে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে ।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, শুনানির সময় ভোটাররা নিজেদের নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিলেও, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও প্রাপ্তিস্বীকার বা রসিদ (Acknowledgement) দেওয়া হচ্ছে না । ফলে পরবর্তী সময়ে যাচাইকরণের ধাপে সেই নথিগুলি ‘রেকর্ডে পাওয়া যাচ্ছে না’ বা ‘নিখোঁজ’ বলে দাবি করা হচ্ছে এবং সেই অজুহাতে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে । রসিদ না থাকায় ভোটারদের হাতে প্রমাণ থাকছে না যে তাঁরা নথি জমা দিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী এই প্রক্রিয়াকে ‘মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ’ বলে অভিহিত করেছেন ।

মুখ্যমন্ত্রীর লেখা চিঠি (নিজস্ব চিত্র)

এছাড়াও, নামের বানানে সামান্য পার্থক্য (যেমন 'Kumar'-এর বদলে 'Kr' বা 'Shaik'-এর বদলে 'Sk') বা বয়সের ছোটখাটো হেরফেরের জন্যও ভোটারদের শুনানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন, এই ধরনের সাধারণ ভুলগুলি বিএলও বা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা দফতরে বসেই ‘টেবল-টপ এক্সারসাইজ’-এর মাধ্যমে সমাধান করতে পারেন । এর জন্য মানুষকে ডেকে পাঠিয়ে হয়রানি করার প্রয়োজন নেই ।

চিঠিতে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই অযৌক্তিক নোটিশ নিয়ে যখন মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, তখন তাঁরা সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন, যা কাম্য নয় । অবিলম্বে এই হয়রানি বন্ধ করে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন যে কমিশন দ্রুত এই বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করবে ।

