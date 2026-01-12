নিজেদের 23 বছরের প্রক্রিয়াকেই অস্বীকার কমিশনের ! জ্ঞানেশকে ফের কড়া চিঠি মমতার

নিজেদের 23 বছরের প্রক্রিয়াকেই অস্বীকার কমিশনের ! জ্ঞানেশকে ফের কড়া চিঠি মমতার
এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের হয়রানির অভিযোগ তুলে ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
January 12, 2026
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের চরম হয়রানির অভিযোগ তুলে ফের দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার পাঠানো এই চিঠিতে তিনি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একগুচ্ছ বিস্ফোরক প্রশ্ন তুলেছেন । চিঠির মূল সুরটি বাঁধা হয়েছে গত দুই দশক ধরে চলা কমিশনের নিজস্ব আইনি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ।
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, গত 23 বছর ধরে হাজার হাজার ভোটার ফর্ম-8 জমা দিয়ে এবং সরকারি নথি দেখিয়ে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের নাম বর্তমান ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বা সংশোধন করেছেন । কমিশন এখন নিজেদের সেই বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়াকেই অস্বীকার করছে এবং ভোটারদের ফের তাঁদের পরিচয় ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে বাধ্য করছে । রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশন কি তাদের গত দুই দশকের কাজকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে চাইছে ? ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ নিবিড় কর্মসূচিতে (SIR) চলা ‘অহেতুক হয়রানি’ ও ‘গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ’-এর প্রতিবাদে এটি কমিশনের কাছে তাঁর পঞ্চম চিঠি ।
চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, গত 23 বছর ধরে ভোটাররা বৈধ সরকারি নথি জমা দেওয়ার পর এবং ইআরও (ERO) বা এইআরও (AERO)-দের দ্বারা ‘আধা-বিচারবিভাগীয়’ (quasi-judicial) শুনানির পরেই বর্তমান ভোটার তালিকায় (2025) স্থান পেয়েছিলেন । কিন্তু কমিশন এখন সেই সমস্ত প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করে অযৌক্তিকভাবে প্রক্রিয়াটিকে 2002 সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর মতে, কমিশনের এই পদক্ষেপ নিজেরই অতীত কর্মকাণ্ড এবং ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার সামিল, যা একইসঙ্গে অযৌক্তিক, খামখেয়ালি এবং ভারতের সংবিধানের বিরোধী ।
তিনি চিঠিতে প্রশ্ন রেখেছেন, "কেন প্রক্রিয়াটিকে আবার 2002 সালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ? এর অর্থ কি এটাই যে মধ্যবর্তী বছরগুলিতে করা সমস্ত সংশোধন অবৈধ ছিল ?" চিঠিতে দ্বিতীয় যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে, তা হল প্রযুক্তির ভুল প্রয়োগ ।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 2002 সালের ভোটার তালিকার কোনও ডিজিটাল ডেটাবেস না থাকায়, পুরনো ম্যানুয়াল তালিকা এবং আঞ্চলিক ভাষার তালিকাগুলিকে ‘এআই’ (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন টুলের মাধ্যমে স্ক্যান ও ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে । এই যান্ত্রিক অনুবাদের ফলে নাম, বয়স, লিঙ্গ, অভিভাবকের নাম এবং সম্পর্কের তথ্যে ব্যাপক ভুলভ্রান্তি হয়েছে । যেমন নামের বানানে সামান্য পার্থক্য বা বয়সের ছোটখাটো হেরফের । অথচ এই যান্ত্রিক ত্রুটিগুলোর দায় চাপানো হচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর । তাঁদের তথ্যে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ বা অসংগতি রয়েছে বলে দেগে দিয়ে ব্যাপক হারে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, শুনানির সময় ভোটাররা নিজেদের নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিলেও, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও প্রাপ্তিস্বীকার বা রসিদ (Acknowledgement) দেওয়া হচ্ছে না । ফলে পরবর্তী সময়ে যাচাইকরণের ধাপে সেই নথিগুলি ‘রেকর্ডে পাওয়া যাচ্ছে না’ বা ‘নিখোঁজ’ বলে দাবি করা হচ্ছে এবং সেই অজুহাতে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে । রসিদ না থাকায় ভোটারদের হাতে প্রমাণ থাকছে না যে তাঁরা নথি জমা দিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী এই প্রক্রিয়াকে ‘মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ’ বলে অভিহিত করেছেন ।
এছাড়াও, নামের বানানে সামান্য পার্থক্য (যেমন 'Kumar'-এর বদলে 'Kr' বা 'Shaik'-এর বদলে 'Sk') বা বয়সের ছোটখাটো হেরফেরের জন্যও ভোটারদের শুনানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন, এই ধরনের সাধারণ ভুলগুলি বিএলও বা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা দফতরে বসেই ‘টেবল-টপ এক্সারসাইজ’-এর মাধ্যমে সমাধান করতে পারেন । এর জন্য মানুষকে ডেকে পাঠিয়ে হয়রানি করার প্রয়োজন নেই ।
চিঠিতে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই অযৌক্তিক নোটিশ নিয়ে যখন মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, তখন তাঁরা সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন, যা কাম্য নয় । অবিলম্বে এই হয়রানি বন্ধ করে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন যে কমিশন দ্রুত এই বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করবে ।