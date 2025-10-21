উপোস করে ভোগ রান্না, বাড়ির কালীপুজো সেরে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
বাড়ির পুজো শেষে গভীর রাতে ফেসবুক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠনা ফুটে মন ৷"
Published : October 21, 2025 at 10:36 AM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: সকাল থেকেই ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গে ৷ বাড়ির কালীপুজোয় গৃহকর্ত্রীর মতো সবদিক সামলাতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিরাট কর্মকাণ্ডের পর পুজো শেষে গভীর রাতে সোশাল মিডিয়ায় সবাইকে শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন তিনি ৷ একইসঙ্গে তাঁর বাড়ির পুজোয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ পরিবারের অন্যান্যদের এবং আগত অতিথিদের ছবিও পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
মঙ্গলবার মাঝরাতে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে বাড়ির কালীপুজোর একাধিক ছবি তুলে ধরে মমতা লিখেছেন, "আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন ।" তিনি আরও লেখেন, "এই বছর আমার বাড়ির কালীপুজো 48তম বর্ষে পদার্পণ করেছে । আমার জীবনের আনন্দ-বেদনায়, সুদিনে-দুর্দিনে আমি বিশ্বাস এবং ভক্তির সাথে — ধৈর্যের জন্য আশ্রয় নিয়েছি মা কালীর রাতুল চরণে । বিগত বছরগুলির মতো এই বছরও, আমি উপবাসে থেকে মা ভবতারিণীর জন্য ভোগ প্রস্তুত করেছি ।"
কালীপুজোয় তিনি কী প্রার্থনা করেছেন ? মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, "আমি ভক্তি-সহযোগে অন্তর থেকে সেই মা দিগম্বরীকে আহ্বান জানিয়েছি, যিনি আমাদের সবার বল ও শক্তি প্রদান করেন । শুভ দীপাবলির এই পুণ্যলগ্নে বাংলার আপামর জনতার উপর বর্ষিত হোক মায়ের অপার স্নেহ - মায়ের কাছে এই প্রার্থনা আমার । তিনি যেন সবার জীবনে সুখ, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করেন । মা কালীর করুণাধারায় মুছে যাক সব অন্ধকার, সব হিংসা-বিদ্বেষ । দীপের আলোয় আলোকিত হোক বঙ্গবাসীর জীবন, প্রদীপ-শিখার পরশে জেগে উঠুক ভালোবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন ।"
মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর বার্তায় আরও জানান, কালীঘাটে তাঁর টালির বাড়িতে প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হয়েছে পরিবারের ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো । সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীরা । তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "যাঁরা আজ কালীঘাটে আমার বাড়িতে, মায়ের আরাধনায় মিলিত হয়েছেন সেই সকল বন্ধু, সহকর্মী ও নানা শুভানুধ্যায়ী যাঁরা আমার পরিবারের মতো - তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ।"
সবশেষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মমতা লেখেন, "সবাইকে কালীপুজো ও শুভ দীপাবলির শুভনন্দন !" এছাড়াও এক্স হ্যান্ডেলে বাড়ির কালীপুজোর একটি ভিডিয়ো তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Faith, to me, has always been a source of quiet strength, a guiding light that nurtures courage in moments of doubt and compassion in times of hardship.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 20, 2025
This year marks another blessed celebration of Kali Pujo at my residence, a tradition that has been part of my life for… pic.twitter.com/ymlFNceDtS
কালীপুজোর দিন সকাল সকাল লেক কালীবাড়িতে পুজো দিয়েই কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । কালো পাঞ্জাবি-পাজামা পরা অভিষেককে পুজোর যজ্ঞ থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে ৷ প্রতি বছরের মতোই এবারও ভোগ ও অন্যান্য প্রসাদের আয়োজন থেকে শুরু করে পুজোর সব কাজের তদারকি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ রাতে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হয় ৷