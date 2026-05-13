দলের ফাটল ক্রমেই বাড়ছে, হারের কারণ খুঁজতে শুক্রে বৈঠক মমতার
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করছেন, এই নির্বাচনে তাঁদের হার হয়নি। তাঁর অভিযোগ, চক্রান্ত করে তাঁদের 100টি আসন লুট করা হয়েছে ৷
Published : May 13, 2026 at 1:36 PM IST
কলকাতা, 13 মে: ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের শাসক দলের অন্দরে ক্রমশ চওড়া হচ্ছে ফাটল ৷ একদিকে যখন হারের কারণ ও দলের ভিতরের অন্তর্ঘাত খুঁজতে আগামী শুক্রবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকের ডাক দিয়েছেন ৷ ঠিক তখন প্রায় নিয়ম করেই নেতাদের একাংশের মধ্যে দেখা যাচ্ছে চরম অসন্তোষ।
সূত্রের খবর, খোদ কলকাতায় গোপনে বৈঠক করেছেন তৃণমূলের বেশ কয়েকজন বিক্ষুব্ধ নেতা ৷ আর সেই বৈঠক থেকেই এমন কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যা শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। সূত্র বলছে, তারা এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, আগামিদিনে নিজেদের এলাকার পরিস্থিতি বুঝে নিজস্ব পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ সব মিলিয়ে, নির্বাচনী ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই দলের অন্দরের এই বিদ্রোহে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ঘাসফুল শিবির।
সূত্রের খবর, কলকাতায় তৃণমূলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতার এই গোপন বৈঠক দলের অন্দরের ফাটল একেবারে প্রকাশ্যে এসেছে ৷ বৈঠকে উপস্থিত এক প্রাক্তন বিধায়কের দাবি, "বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের বক্তব্য এবং রাজনৈতিক অভিমুখ একেবারেই স্পষ্ট নয় ৷ কর্পোরেট সংস্থার হাতে দল তুলে দেওয়ার কারণে সংগঠনের যে ক্ষতি হয়েছে তা মানতে চাইছে না শীর্ষ নেতৃত্ব। অতিমাত্রায় কর্পোরেট সংস্থার উপর নির্ভরতা আদতে ক্ষতি করেছে দলের। এমনকী ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনও বার্তা নেই। এই অবস্থায় কি করতে হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি বাড়ছে ৷ দলীয় নেতৃত্ব, আমাদের অসুবিধা বা বক্তব্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না ৷ তাই সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, বরং নিজেদের বিধানসভা এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ বিচার করেই এবার থেকে নিজস্ব পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"
তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, তৃণমূলের প্রথম সারির এক দাপুটে বিধায়ক এই বৈঠকে সশরীরে উপস্থিত না-থাকলেও, বিক্ষুব্ধ এই গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে বার্তা দিয়েছেন। তা থেকেই প্রশ্ন উঠছে এবার কি দলনেত্রী তাঁর নিজস্ব বৃত্তে থাকা মানুষদের বিশ্বাস হারাচ্ছেন। এই বিদ্রোহের আগুনে কার্যত ঘি ঢেলেছে আগামী শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা মেগা বৈঠক । জানা গিয়েছে, জেলা নেতাদের নিয়ে আয়োজিত এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দলের একাধিক বিধায়ককে ডাকা হয়নি ৷ কেন তাঁদের ব্রাত্য রাখা হল, তা নিয়ে দলের অন্দরে চরম ধোঁয়াশা এবং ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ৷
দলীয় সূত্রে খবর, শুক্রবারের এই মেগা বৈঠকের মূল লক্ষ্যই হল হারের কারণ চুলচেরা বিশ্লেষণ করা। ভোটে পরাজয়ের নেপথ্যে দলেরই একাংশের কোনও অন্তর্ঘাত রয়েছে কি না, কারা দলের হয়ে কাজ করেননি, বা তলায় তলায় কারা বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন, মূলত সেই বিষয়টি চিহ্নিত করতেই এই বিশেষ বৈঠক ডেকেছেন তৃণমূল নেত্রী।
তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই দাবি করে আসছেন যে, এই নির্বাচনে তাঁদের হার হয়নি। তাঁর অভিযোগ, চক্রান্ত করে তাঁদের 100টি আসন জোর করে লুট করা হয়েছে ৷ দলনেত্রীর দাবি, দিল্লির ইশারায় গণনার দিন প্রথম থেকেই কারচুপি করা হয়েছে ৷ পরিকল্পনামাফিক বিজেপির শক্তিশালী এলাকাগুলির ভোট প্রথম কয়েক রাউন্ডে গোনা হয়েছে, যাতে শুরুতেই তৃণমূল কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যায় এবং বিরোধীরা এলাকায় অশান্তি করার সুযোগ পায় ৷ এই অভিযোগকে সামনে রেখেই এবার বিধানসভার অন্দরে ও রাস্তায় নেমে বড়সড় আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে চাইছে তৃণমূল। আগামী দিনে কলকাতা কর্পোরেশন-সহ অন্যান্য পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর কৌশল খুঁজছে শাসকদল।
অন্যদিকে, তৃণমূলের এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং হারের পর্যালোচনা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার এই প্রসঙ্গে জানান, তৃণমূল কংগ্রেস এখন বাংলার রাজনীতিতে একটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক শক্তি। তাঁর দাবি, মানুষ আইপ্যাক ও প্রশাসনের একাংশকে নিয়ে তৈরি তৃণমূলের অদ্ভুত তন্ত্রের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন এবং বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন। তিনি আরও যোগ করেন যে, তৃণমূলের অন্দরে কী হচ্ছে বা কোন নেতা কী বললেন, তা নিয়ে বাংলার সাধারণ মানুষ আর বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। সব মিলিয়ে, ভোটের ফল প্রকাশের পর শাসকদলের অন্দরের এই চরম চাপানউতোর এবং আগামী শুক্রবারের মেগা বৈঠক ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে এখন টানটান উত্তেজনা। বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের মানভঞ্জন করে শীর্ষ নেতৃত্ব কীভাবে দলকে ফের ঐক্যবদ্ধ করেন, রাজনৈতিক মহলের নজর এখন সেদিকেই।