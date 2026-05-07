রাত 12টার পর প্রাক্তন হবেন মমতা ! বিধানসভা ভাঙার বিজ্ঞপ্তি জারি রাজ্যপালের
9 মে রাজ্যে নতুন সরকার গঠন করবে বিজেপি ৷
Published : May 7, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 7 মে: এক ঐতিহাসিক এবং অভূতপূর্ব অধ্যায়ের সাক্ষী হতে চলেছে বাংলার রাজনীতি । ভোটে পরাজয়ের পরও মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে অস্বীকার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিকে 7 মে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারই শেষ হচ্ছে বর্তমান সরকারের মেয়াদ ৷ সে ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার রাত 12টার পর থেকে নতুন সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত বাংলার দায়িত্বে কে, তা নিয়ে সব মহলে কৌতূহল তুঙ্গে ৷
সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে রাজভবনের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে এই সরকারের মেয়াদ রয়েছে 6 মে রাত্রি 12টা পর্যন্ত। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত বারোটার পর সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে । সেক্ষেত্রে রাজভবনের তরফে আগামিকাল শুক্রবার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে নতুন সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হবে । এরপর সংশ্লিষ্ট দল রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ জমা করবেন। এরপরই ঠিক হবে পরবর্তীতে নতুন সরকারের শপথ নেওয়ার আগে পর্যন্ত সরকার কার দায়িত্বে থাকবে । যেহেতু এখনও বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হয়নি, তাই পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে রাজভবন এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি ৷
রাজনৈতিক মহলের মতে, স্বাধীনতার পর বাংলার ইতিহাসে এমন পরিস্থিতি কার্যত নজিরবিহীন । সাধারণত নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে গিয়ে নিজের এবং মন্ত্রিসভার ইস্তফাপত্র জমা দেন । তারপর নতুন সরকার শপথ নেওয়া পর্যন্ত তিনি তত্ত্বাবধায়ক (কেয়ারটেকার) মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । কিন্তু এবার সেই চিরাচরিত প্রথা ভেঙে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই তাঁর অভিযোগ ছিল, গণতান্ত্রিকভাবে নয়, বরং 'চক্রান্ত করে' তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে । সেই কারণেই তিনি পদত্যাগ করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন । তাঁর এই অবস্থান ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র সাংবিধানিক বিতর্ক শুরু হয় । প্রশাসনিক মহলেও তৈরি হয় অনিশ্চয়তা ।
অবশেষে সেই অচলাবস্থার ইতি টানতেই রাজ্যপাল সরাসরি সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । ইতিমধ্যে সরকারের মেয়াদ শেষের বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে রাত 12টার পর বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার অর্থ, আগের সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তিই আর রইল না । ফলে মুখ্যমন্ত্রী পদেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর বহাল থাকা সম্ভব নয় ।
রাজভবনের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক চাপানউতোর নতুন মাত্রা পেয়েছে । পদ্ম শিবিরের অভিযোগ, নির্বাচনে হারের পরও ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার চেষ্টা ছিল 'অগণতান্ত্রিক' এবং 'সংবিধান বিরোধী' । রাজ্যপালের পদক্ষেপকে তারা 'সময়োপযোগী এবং প্রয়োজনীয়' বলে ব্যাখ্যা করেছে । তাঁদের মতে, এই সিদ্ধান্ত না হলে প্রশাসনিক কাঠামো কার্যত অচল হয়ে পড়ত ।
অন্যদিকে, তৃণমূল শিবিরে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা । দলের অন্দরেই এখন প্রশ্ন, পরবর্তী পদক্ষেপ কী ? আইনি লড়াইয়ে যাওয়া হবে, নাকি রাজনৈতিক কর্মসূচির পথে হাঁটবে দল ? যদিও এই বিষয়ে এখনও প্রকাশ্যে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ।
এখন নজর নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ এবং নতুন সরকার গঠনের দিকে । 9 মে রাজ্যে নতুন সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি ৷ তবে অষ্টাদশ বিধানসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব কীভাবে পরিচালিত হবে, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে । রাজভবনের পরবর্তী নির্দেশিকাই এখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে ।
