রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন আরএন রবি, অভ্যর্থনা জানালেন মমতা
মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের প্রবীণ নেতা বিমান বসু ও বিজেপির অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ৷
Published : March 12, 2026 at 12:37 PM IST
কলকাতা, 12 মার্চ: জল্পনার অবসান ঘটিয়ে নির্ধারিত সূচি মেনেই লোকভবনে সম্পন্ন হল পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল আরএন রবির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান । বৃহস্পতিবার বেলা 11.30 টায় লোকভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তিনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন । কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান ।
এদিন নবনিযুক্ত রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নতুন রাজ্যপালকে রাজ্যে স্বাগত জানাতে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের পাশাপাশি রাজনৈতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও উপস্থিত ছিলেন । বামফ্রন্টের প্রবীণ নেতা বিমান বসু যেমন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন, তেমনই বিজেপির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় । রাজনৈতিক মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে এক সৌজন্যের আবহে নতুন রাজ্যপালকে বরণ করে নেওয়া হয় ।
মূল শপথ গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সপরিবারে রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন । মুখ্যমন্ত্রী নিজে রাজ্যপাল এবং তাঁর স্ত্রীকে উত্তরীয় ও শাল প্রদান করে অভ্যর্থনা জানান । দীর্ঘক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলাপচারিতা চলে এবং মুখ্যমন্ত্রী নতুন রাজ্যপালকে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য শুভকামনা জানান ।
তবে সৌজন্য বিনিময় ও শুভেচ্ছা প্রদান পর্ব সারলেও, পরবর্তী চা-চক্রে আর অংশ নেননি মুখ্যমন্ত্রী । প্রোটোকল মেনে সাক্ষাতের পর তিনি লোকভবন থেকে বেরিয়ে যান । লোকভবন সূত্রে খবর, অত্যন্ত ছিমছাম এবং ঘরোয়া পরিবেশেই এদিনের পুরো অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল । রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন রাজ্যপালের এই শপথ গ্রহণ এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর এই প্রাথমিক সৌজন্য সাক্ষাৎ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । প্রশাসনের আশা, আগামী দিনে রাজ্য ও রাজভবনের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখেই কাজ এগোবে ।