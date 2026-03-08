রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলেও বিজেপি জিতবে না বিজেপি, ধর্নামঞ্চ থেকে মোদিকে 'এপস্টিন' হুঁশিয়ারি মমতার

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলেও বিজেপি জিতবে না বিজেপি, ধর্নামঞ্চ থেকে মোদিকে 'এপস্টিন' হুঁশিয়ারি মমতার
রাজ্যপাল বদল থেকে এপস্টিন বিতর্ক নিয়ে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরাসরি নিশানা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।
কলকাতা, 8 মার্চ: 20 বছর পর ফের ঐতিহাসিক মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুক্রবার রাতভর ধর্নার পর শনিবারও দিনভর রণংদেহি মেজাজে ধরা দিলেন তৃণমূল নেত্রী । নিশানা করলেন বিজেপি, নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যপালকেও । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে সরব হওয়ার পাশাপাশি, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে 'এপস্টিন ফাইল' প্রকাশের নজিরবিহীন হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মমতা । স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলেও বাংলায় বিজেপি জিততে পারবে না ।
তাঁর অভিযোগ, "নির্লজ্জ বিজেপি ও তাদের দালাল নির্বাচন কমিশন । ওরা বাংলার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চায় ।" আনম্যাপড, বিচারাধীন এবং জীবিত ভোটারদের মৃত দেখিয়ে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেও দাবি করেন তিনি । হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আমার পাড়া কালীঘাটেও এমন প্রচুর মানুষ রয়েছেন, যাঁদের নাম কাটা গিয়েছে । তাঁদের আমি ধর্নামঞ্চে হাজির করব ।"
নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে এদিন সরাসরি নিশানা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো । তাঁর অভিযোগ, নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে চাওয়া আমলাদের দিল্লির উপরতলা থেকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে । এই প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় তিনি বলেন, "মানুষের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না । বিজেপি সরকার চলে গেলে আপনার চেয়ারটাও চলে যাবে ।" এই লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি ।
ধর্নামঞ্চ থেকে এদিন কেন্দ্র ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন মমতা । সরাসরি 'এপস্টিন ফাইল' প্রকাশ্যে আনার হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, "এপস্টিন বার করব ? করব নাকি বের ? রেখে দিয়েছি । ভোটের সময় খুলব । জেনে রেখো বাংলা মরে যায়নি ।" প্রসঙ্গত, জেফ্রি এপস্টিনের যৌন অপরাধ সংক্রান্ত এই বিতর্কিত ফাইলে বিশ্বের বহু তাবড় নেতার নাম জড়িয়েছে ৷ এর মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম থাকারও অভিযোগ উঠেছিল । যদিও তা স্পষ্ট হয়নি ৷ সেই বিতর্ককেই এদিন হাতিয়ার করেন মমতা । তিনি বলেন, "আপনারা আমাকে যত আঘাত করবেন, আমি তত প্রত্যাঘাত করব ।"
নির্বাচনের ঠিক মুখে তামিলনাড়ু থেকে এন রবিকে বাংলার রাজ্যপাল করে পাঠানো নিয়েও গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন ছুড়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে কেন রাজ্যপাল বদল করা হল ? শুনেছি তামিলনাড়ুতে সবচেয়ে বেশি গোলমাল করেছে, সেই রাজ্যপালকে বাংলায় পাঠানো হল কেন ? কোনও ব্লুপ্রিন্ট আছে ?" রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জল্পনা প্রসঙ্গে তাঁর চ্যালেঞ্জ, "রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করবে ? তাতেও ভোটে জিততে পারবে না । মানুষই বিজেপিকে ভোট দেবে না ।"
ধর্নামঞ্চে এদিন মমতার পাশেই বসেছিলেন এসআইআর (SIR) আতঙ্কে প্রাণ হারানো একাধিক ব্যক্তির পরিবারের লোকজন । তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই ওই মৃতদের পরিবারে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে । বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বেচারা নীতীশ কুমার । ওবিসি মুখ দেখানোর জন্য ভোটের আগে 10 হাজার, তার পরে বুলডোজার । তার পরে নীতীশ কুমার বাহার ।" সব শেষে, রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে আগামী দিনের বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থির করে দেন তিনি । তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা । বাংলার ভোটের পরে টার্গেট দিল্লি । সারা দেশ ঘুরব । বাংলা নিয়ে জ্বলছ, অপেক্ষা করো জবাব পাবে ।"