মাদার টেরেসার মৃত্যুবার্ষিকীতে মাদার হাউসে মমতা, সমাধিতে শ্রদ্ধা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর
কলকাতার সঙ্গে মাদার টেরেসার নাম যেন অবিচ্ছেদ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সদর দফতর মাদার হাউস আজও মানবসেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা। সামশের আলির প্রতিবেদন ৷
Published : September 5, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা: 5 সেপ্টেম্বর: শনিবার মাদার টেরেসার মৃত্যুদিন । আর সেই দিনই কলকাতার মাদার হাউসে গিয়ে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শনিবার সকালে এন্টালির আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের মাদার হাউসে পৌঁছে সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি । কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনাতেও অংশ নেন । পরে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার মেরি জোসেফের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল নেত্রী ।
মৃত্যুর 29 বছর পরেও অমলিন সেই বার্তা
1997 সালের 5 সেপ্টেম্বর কলকাতাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন মাদার টেরেসা ৷ তাঁর প্রয়াণের 29 বছর পরেও তাঁর মানবসেবার আদর্শ যে মানুষের মনে একই ভাবে জায়গা করে রয়েছে, এ দিনের মাদার হাউসের ছবি যেন তারই প্রমাণ । মাদারের সমাধিতে ফুল দিতে সকাল থেকেই সেখানে ভিড় করেন দেশ-বিদেশের বহু মানুষ । বিশেষ প্রার্থনাতেও যোগ দেন অনেকে ।
'অসহায় মানুষের পাশে ছিলেন'
মাদার টেরেসার জীবনকে স্মরণ করে মমতা বলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমাজের সবচেয়ে অসহায়, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি । কোনও প্রত্যাশা ছাড়াই মানুষের সেবা করার যে দৃষ্টান্ত মাদার রেখে গিয়েছেন, তা আজও গোটা বিশ্বের কাছে অনুপ্রেরণা ।
'ভালবাসাই পারে মানুষকে কাছে আনতে'
মাদার হাউসে যাওয়ার অভিজ্ঞতাকে গভীর আবেগ ও আত্মমন্থনের মুহূর্ত বলে বর্ণনা করেছেন মমতা। সমাজে বিভাজনের আবহের মধ্যে মাদারের ভালবাসা, সহমর্মিতা ও মানবিকতার বার্তাকে আরও বেশি করে মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে বলেই ইঙ্গিত তাঁর । মমতার কথায়, মানুষের প্রতি ভালবাসা, পারস্পরিক সম্মান এবং প্রত্যেকের মর্যাদা রক্ষা, এই মূল্যবোধের উপরেই গড়ে উঠতে পারে একটি সমান ও শান্তিপূর্ণ ভারত ।
মাদারের সঙ্গে মমতার সম্পর্কও দীর্ঘদিনের
মাদার টেরেসার প্রতি মমতার শ্রদ্ধা অবশ্য বহুবছরের। 2016 সালে ভ্যাটিকান সিটিতে মাদার টেরেসাকে সন্ত ঘোষণা করার অনুষ্ঠানে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন তিনি । কলকাতার সঙ্গে মাদারের সম্পর্ক এবং শহরের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য তাঁর দীর্ঘ দিনের কাজের কথাও বিভিন্ন সময়ে স্মরণ করেছেন মমতা ।
'মাদার'কে ঘিরে কলকাতার আবেগ
কলকাতার সঙ্গে মাদার টেরেসার নাম যেন অবিচ্ছেদ্য । তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সদর দফতর মাদার হাউস আজও মানবসেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা । 5 সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাই প্রতি বছরই সেখানে ভিড় করেন সাধারণ মানুষ । কেউ আসেন ফুল নিয়ে, কেউ নীরব প্রার্থনায়, কেউ বা শুধু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে স্মরণ করেন তাঁকে যাঁর কাছে অসহায় মানুষের সেবাই ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম ।