SIR আবহে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার গুরুত্ব স্পষ্ট করলেন মমতা
রাজ্যে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার কাজ ৷ এই আবহে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার গুরুত্ব স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : October 29, 2025 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হল এসআইআর (SIR) অর্থাৎ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন। মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর-এর কাজ ৷ আর এই আবহে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার গুরুত্ব স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বুধবার পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে রাজ্যবাসীকে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানান—এই রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি চাই না, চাই মানবতা, ঐক্য আর উন্নয়ন । এদিন এই মঞ্চ থেকেই চন্দননগর, কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো এবং দার্জিলিংয়ের সরস মেলার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।
মনে করা হচ্ছিল এই মঞ্চ থেকে এসআইআর নিয়ে বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সরাসরি তিনি এই নিয়ে কোনও বক্তব্য রাখেননি। তবে যা বলেছেন, পরোক্ষে তাতেও এসআইআর যোগ দেখতে পাচ্ছে ওয়াকিবহালমহল ।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, “দেশ ভালো থাকুক, বাংলা ভালো থাকুক, সাধারণ মানুষ ভালো থাকুক। ভাগাভাগি বা বিভাজন কোনওভাবেই চাই না। গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুন্ন থাকুক, প্রকৃত ভোটারদের অধিকার অক্ষুন্ন থাকুক ।” রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে সম্প্রতি এসআইআর বিতর্কের আবহেই এই বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একসঙ্গে থাকার মধ্যেই রয়েছে এই দেশের ও বাংলার প্রকৃত সংস্কৃতি । 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার', এই আপ্তবাক্য উদ্ধৃত করে তিনি জানান, বিভাজনের রাজনীতিতে কিছু হয় না, মানুষ তখনই শক্তিশালী হয় যখন সবাই একসঙ্গে থাকে। 'ভাগ হলে সবাই ধসে পড়বে'—এভাবেই সাধারণ মানুষকে ঐক্যের বার্তা দিলেন তিনি ।
পোস্তা বাজারের ব্যবসায়ীদের অভাব-অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কয়েক বছর আগে বন্দরের পক্ষ থেকে এই জমি খালি করার জন্য যা করা হচ্ছিল, তা তিনি নিজে রুখে দেন। মন্ত্রী মলয় ঘটককে নিয়ে বিষয়টি সামাল দেন। 'এই জমি আমাদের, এখানে ব্যবসা চলবে'—সাফ বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। ব্যবসায়ীদের অনুরোধে বড়বাজারে পুলিশ স্টেশন, ফায়ার স্টেশন ও হাসপাতাল গড়ে তোলার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। করোনা অতিমারির সময় বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে কীভাবে তিনি নিজে এসে ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে কথাও মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এদিন এই মঞ্চ থেকে বড়বাজার এলাকায় বাড়তে থাকা অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে বলেন, "প্লাস্টিক বা দাহ্য সামগ্রী মজুত করলে ব্যবসা নয়, প্রাণহানির আশঙ্কা বাড়ে । জীবন অনেক দামি, তাই সতর্ক হন ৷"
পোস্তার কিছু পুরনো ও বিপজ্জনক বাড়ি নিয়ে কলকাতা পুরসভা যে নোটিশ দিয়েছে, সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “লোকে ভাবে বাড়ি ভাঙলে কোথায় থাকবে। কিন্তু যদি প্রাণটাই না থাকে, তাহলে থেকে কী হবে ?” তিনি আশ্বস্ত করেন, সরকার তথ্যসংগ্রহ করে যদি প্রয়োজন হয়, ঘর তৈরি করে বসবাসের সনদ দেবে।
সব শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি কিছু চাই না। শুধু চাই সবাই ভালো থাকুন, উন্নত হোন । কেউ হিংসে করলে করুক, শিখতে চাইলে শিখুক। কিন্তু ঝগড়া নয়, শান্তি আর ঐক্য চাই ।” তাঁর এই আবেগঘন বক্তৃতা রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে । অনেকের মতে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিবেশে মানুষের মন জয় করতে মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।