SIR'এর প্রতিবাদে মঙ্গলে মতুয়াগড়ে মমতা, অতীতে ঠাকুরবাড়ি গেলেও আজ কী করবেন ?
রাজ্যে SIR নিয়ে প্রথম থেকে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল ৷ এই পরিস্থিতিতে মতুয়াগড়ে জনসভা-মিছিল করবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী । তবে ঠাকুরবাড়িতে যাবেন কিনা, তা স্পষ্ট নয় ৷
Published : November 25, 2025 at 8:44 AM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: মঙ্গলবার মতুয়াগড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল ও জনসভাকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা । সতর্ক প্রশাসন । মিছিলের রুটে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন হয়েছে এবং পুরো এলাকা নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে । SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়া নিয়ে মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় যে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ।
চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত প্রায় 3 কিলোমিটার মিছিলের পাশাপাশি এদিন বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী । কিন্তু এই সফরের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে একটাই প্রশ্ন, তিনি কি এবার ঠাকুরবাড়িতে যাবেন ?
অতীতে ঠাকুরনগরে গেলেই মুখ্যমন্ত্রী অন্তত কিছু সময়ের জন্য ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছেন, মতুয়া ধর্মীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ করেছেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন ৷ এটাই ছিল তাঁর ঐতিহ্যগত কর্মসূচি। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন । বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং তাঁর অনুগামীরা ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে ধিক্কার জানিয়ে পাল্টা প্রচারে নেমেছেন । তাঁরা দাবি করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর 'মতুয়া আবেগকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা'।
কয়েক বছর আগে এক সরকারি অনুষ্ঠানে ঠাকুরের নাম ভুল উচ্চারণ হওয়ার ঘটনাকে নতুন করে সামনে এনে ঠাকুরনগরের পোস্টার-রাজনীতিও আবার উসকে দেওয়া হচ্ছে । বিজেপির প্রচারের লক্ষ্য স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে যতটা সম্ভব চাপ তৈরি করা, এমনটাই অভিযোগ তৃণমূলের ৷
এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, ঠাকুরনগরে মিছিলের দিনে মুখ্যমন্ত্রী কি কোনও বিক্ষোভের মুখোমুখি পড়বেন ? তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য তা মানতে নারাজ । তাদের দাবি, শান্তনু শিবিরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মতুয়া সমাজ মুখ্যমন্ত্রীকে কখনও ভুল বোঝেনি এবং ভুল বুঝবেও না । তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ও মতুয়া মহাসঙ্ঘের অন্যতম সংঘাধিপতি মমতা বালা ঠাকুর স্পষ্ট জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় মতুয়া সমাজের পাশে থেকেছেন । এবারও এসআইআর নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করতেই রাজপথে নামছেন তিনি । মতুয়ারা তাঁকে ভুল বুঝবেন না । তাঁর মতে, "ঠাকুরনগরের মানুষ শান্ত । বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একাংশ ।"
তবে মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুরবাড়িতে যাবেন কি না, তা নিয়ে কোনও সরকারি ঘোষণা নেই । তৃণমূল জানাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি প্রশাসনিকভাবে নির্ধারিত থাকলেও, তিনি যে কোনও সময় হঠাৎ কোনও জায়গায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন । ফলে শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত ছাড়া কিছুই বলা যাচ্ছে না । যদি তিনি ঠাকুরবাড়িতে যান, তাহলে তাঁর বার্তা কী হবে এবং শান্তনু অনুগামীদের প্রতিক্রিয়া কী দাঁড়ায়, উভয় দিকেই নজর থাকবে । আবার যদি না-যান, তাহলে সেটাও রাজনৈতিক বার্তা দেবে ৷ মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে তৃণমূলের অবস্থান ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, তা নিয়ে নতুন জল্পনা শুরু হবে। যদিও সরকার ও তৃণমূল দু'পক্ষই বলছে, বিক্ষোভের আশঙ্কা নেই, মানুষের প্রতিক্রিয়া শান্ত ও স্বাগতই হবে ।
এসআইআর নিয়ে মতুয়াদের উদ্বেগ দিন দিন বাড়ছে । অনেকেই মনে করছেন, তাঁদের ভোটাধিকার বা নাগরিক পরিচয় নিয়ে বিপদ তৈরি হতে পারে । এই জল্পনা, উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তার মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার মতুয়াগড়ে আসছেন মানুষের উদ্বেগ দূর করতে । তবে দিনের শেষে সব নজর থাকবে, মিছিল শেষে দিদির গাড়ি কোন দিকে মোড় নেয় । ঠাকুরবাড়ির গেট কি আবার তাঁর জন্য খুলবে ? নাকি এবার তিনি অন্য রাজনৈতিক বার্তা দেবেন ? উত্তর মিলবে আজই ৷