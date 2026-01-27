ETV Bharat / state

'ভ্যানিশ কুমার তৈরি থাকুন', অভিষেকের হুঁশিয়ারি সত্যি করে বুধেই দিল্লি যাচ্ছেন মমতা

মঙ্গলবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব ।

বুধেই দিল্লি যাচ্ছেন মমতা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 27, 2026 at 12:52 PM IST

কলকাতা, 27 জানুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ পরিমার্জন বা 'এসআইআর' প্রক্রিয়া ঘিরে রাজ্য রাজনীতির উত্তাপ এবার আছড়ে পড়তে চলেছে খোদ রাজধানীর বুকে । এসআইআর-এর বিরোধিতা করে এতদিন বাংলা জুড়ে সরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার সেই প্রতিবাদের আঁচ সরাসরি দিল্লিতে পৌঁছে দিতে চলেছেন তিনি । পূর্বঘোষিত হুঁশিয়ারি মেনেই আগামিকাল, অর্থাৎ বুধবার দিল্লি উড়ে যাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী । দলীয় সূত্রে খবর, সিঙ্গুরে প্রশাসনিক সভা ও জনসমাবেশ শেষ করেই সোজা দমদম বিমানবন্দর থেকে দিল্লির বিমানে উঠবেন মুখ্যমন্ত্রী ।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে রাজ্যে এক গভীর চক্রান্ত চলছে । বেছে বেছে বাংলার বৈধ নাগরিকদের, বিশেষ করে মহিলাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কমিশনের যুক্তি অনুযায়ী 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা তথ্যের গরমিলের কারণে নাম বাদ যাচ্ছে ৷ তবে শাসকদলের দাবি, এর নেপথ্যে রয়েছে বিজেপির আইটি সেলের বিশেষ সফটওয়্যার । এই 'কারচুপি'র বিরুদ্ধেই এবার সরাসরি জাতীয় স্তরে সরব হতে চলেছেন মমতা ।

বারুইপুরের 'আবার জিতবে বাংলা' কর্মসূচি থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন, "ভ্যানিশ কুমার তৈরি থাকুন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাবেন ।" অভিষেকের সেই ভবিষ্যদ্বাণীই এবার বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে ।

সিঙ্গুর সফরটিও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । কয়েকদিন আগেই সিঙ্গুরে সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । রাজনৈতিক মহলের মতে, বুধবার সেই মাঠ থেকেই প্রধানমন্ত্রীর তোলা বিভিন্ন প্রশ্নের কড়া জবাব দিতে পারেন মমতা । প্রশাসনিক বৈঠক ও জনসভার জোড়া কর্মসূচি সেরেই তিনি দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন । ভবানীপুরের মিছিল শেষের সভাতেও মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন । প্রথমে মনে করা হয়েছিল, আগামী সপ্তাহের শুরুতে এই সফর হতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তড়িঘড়ি বুধবারই দিল্লি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ।

রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেভাবে লক্ষ লক্ষ নাম বাতিলের চেষ্টা হচ্ছে, তা নজিরবিহীন । এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফর শুধুমাত্র প্রশাসনিক দাবিদাওয়া পেশ নয়, বরং এক বড় রাজনৈতিক লড়াইয়ের সূচনা । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে পা রাখলে কমিশনের দফতরের সামনে বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের ঝাঁজ যে আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য । এখন দেখার, নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কী অবস্থান নেন এবং সেখান থেকে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন কোনও সমীকরণ তৈরি হয় কি না ।

এদিকে, মঙ্গলবারও জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতির বিশেষ নজর নবান্নের দিকে । দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব । মূলত একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার সস্ত্রীক কলকাতায় এলেও, অখিলেশের এই সফর ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে ।

সোমবার বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা নিয়ে সরব হন । এসআইআর ও আইপ্যাক অফিসে সাম্প্রতিক ইডি হানার ঘটনার নিন্দা করে তিনি বলেন, "বাংলায় বিজেপির হার সময়ের অপেক্ষা মাত্র ।" 'ইন্ডিয়া' (INDIA) ব্লকের অন্যতম শরিক হিসেবে অখিলেশ যাদব বার্তা দিয়েছেন যে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ফের বাংলার মসনদে দেখতে চান । তাঁর এই মন্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি সমাজবাদী পার্টির অটুট সমর্থনের ইঙ্গিত ।

দুপুর দেড়টা নবান্নে এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা । মনে করা হচ্ছে, জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট এবং আগামীর রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে দুই সুপ্রিমোর মধ্যে আলোচনা হবে । বৈঠকের পর তাঁরা যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারেন বলে খবর । চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের সাফল্যের পর, ছাব্বিশের বিধানসভাকে পাখির চোখ করে দুই দলের এই সখ্যতা বিজেপি-বিরোধী জোটে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

