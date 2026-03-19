ঈদের পরই জেলায় মেগা প্রচার শুরু মমতার, উত্তরবঙ্গকে পাখির চোখ করে ময়দানে নামছে তৃণমূল
Published : March 19, 2026 at 2:52 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: বঙ্গে ইতিমধ্যেই বেজে গিয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা। গত রবিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়েছে, আর তারপর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত তৎপরতা ৷ সেই ঘোষণার 48 ঘণ্টার মধ্যেই, অর্থাৎ গত মঙ্গলবার রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে রীতিমতো চমক দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর মুহূর্ত থেকেই রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা জোরকদমে ময়দানে নেমে পড়েছেন ৷ দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে ছোট ছোট পথসভা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগের কাজ ইতিমধ্যেই পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ বিরোধী দলগুলি যখন প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার অঙ্ক কষতে ব্যস্ত, তখন শাসকদল এক কদম এগিয়ে প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷ তবে রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এখন একটিই প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি করে ঘুরপাক খাচ্ছে, কবে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী ময়দানে নামছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ? কবে থেকে শুরু হবে তাঁর মেগা প্রচার কর্মসূচি ?
তৃণমূলের শীর্ষ দলীয় সূত্রে খবর মিলেছে, আগামী সপ্তাহ থেকেই জেলায় জেলায় এই হাইভোল্টেজ নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ চলতি সপ্তাহের শনিবার ঈদ। এই উৎসবের দিনটি পেরোলেই পুরোদমে রাজনৈতিক ময়দানে নামবেন তিনি। উৎসবের আবহ মিটলেই বিভিন্ন জেলায় জেলায় গিয়ে প্রধান বিরোধী শক্তি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুর একেবারে উচ্চগ্রামে বেঁধে দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচনে দলের জয়ের রণকৌশল ঠিক কী হবে, কীভাবে বিরোধীদের আক্রমণ শানাতে হবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে কোন কোন ইস্যুগুলি তুলে ধরতে হবে, তা নির্ধারণ করে দেবেন মমতা ৷ দলের নিচুতলার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে বিপুল উদ্দীপনা তৈরি করতে মুখ্যমন্ত্রীর এই আসন্ন জেলা সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের এই চূড়ান্ত সূচি নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের অন্দরে রূপরেখা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে এবং তা খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে আনা হবে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারেও নিজের হাই-প্রোফাইল ভোটপ্রচার শুরুর জন্য উত্তরবঙ্গকেই বেছে নিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পিছনে রয়েছে একটি বড় কৌশলগত এবং সময়ভিত্তিক কারণ। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, এবারের বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হবে মাত্র দু'দফায়। প্রথম দফা 23 এপ্রিল, যেখানে রাজ্যের মোট 152টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। এরপর দ্বিতীয় তথা শেষ দফা 29 এপ্রিল, যেখানে বাকি 142টি বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। যেহেতু প্রথম দফাতেই মূলত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তাই উত্তরবঙ্গ থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মেগা জেলা সফর শুরু হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে ৷ প্রথম দফার ভোটকে মাথায় রেখেই শাসকদল তাদের প্রচারের প্রাথমিক ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করছে ৷ উত্তরবঙ্গের মাটি থেকেই তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন এবং পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত দলের ঐক্যবদ্ধ বার্তা পৌঁছে দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এদিকে, নির্বাচনের দিন ঘোষণার মাত্র 48 ঘণ্টার মধ্যে মঙ্গলবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে তৃণমূল তাদের সুদৃঢ় সাংগঠনিক তৎপরতার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছে। রাজ্যের 294টি আসনের জন্যই প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়া মাত্রই নিজের এলাকায় স্থানীয় দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূলের প্রার্থীরা। পাড়ায় পাড়ায় বর্ণাঢ্য মিছিল, ডোর-টু-ডোর ক্যাম্পেন এবং পাড়ার মোড়ে মোড়ে পথসভার মাধ্যমে সাধারণ ভোটারদের মন জয়ের নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু এই স্থানীয় স্তরের ধারাবাহিক প্রচারের পাশাপাশি প্রত্যেক প্রার্থীই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন নিজের এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর সেই কাঙ্ক্ষিত মেগা জনসভার জন্য।
রাজ্যের প্রতিটি কোণায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আলাদা এবং সুদৃঢ় জনভিত্তি রয়েছে ৷ তৃণমূল প্রার্থীরা অত্যন্ত ভালো করেই জানেন, তাঁদের নেত্রী যখন নিজে এসে প্রচারের মঞ্চে দাঁড়াবেন, তখন সেই সভার উন্মাদনা এবং জনমানসে তার প্রভাব হবে সম্পূর্ণ আলাদা। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এসে নির্বাচনের লড়াইয়ের মূল অভিমুখ ঠিক করে দেবেন, দলের নিচুতলার কর্মী-সমর্থকদের চাঙ্গা করবেন এবং বিগত বছরগুলিতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরবেন, এমনই প্রবল আশা নিয়ে দিন গুনছেন ঘাসফুল শিবিরের সমস্ত প্রার্থীরা।
আসন্ন এই নির্বাচনী প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে আরও তীব্র আক্রমণ শানাবেন এবং অতীতের তুলনায় আরও বেশি করে সুর চড়াবেন বলেই দৃঢ় মত ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক মহলের ৷ বিজেপিকে রুখতে এবং রাজ্যে পুনরায় নিজেদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে ধরে রাখতে তৃণমূল কংগ্রেস যে এবার বিন্দুমাত্র কসুর ছাড়বে না, তা প্রার্থী তালিকা ঘোষণার দ্রুততা এবং প্রথম সারির নেতাদের তৎপরতা দেখেই বেশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ এখন শুধু অপেক্ষা মুখ্যমন্ত্রীর সশরীরে রাস্তায় নামার। আগামী সপ্তাহ থেকে তাঁর এই মেগা প্রচার শুরু হলে বঙ্গ রাজনীতির পারদ যে আরও কয়েক গুণ চড়বে এবং নির্বাচনী আবহাওয়া একেবারে সরগরম হয়ে উঠবে, তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।