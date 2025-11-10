ETV Bharat / state

চতুর্থ ডি'লিট পাচ্ছেন মমতা, সাম্মানিক উপাধি দিচ্ছে জাপানের প্রতিষ্ঠান

আগামী 12 বা 13 নভেম্বর কলকাতার আলিপুরে 'ধনধান্য' প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই সম্মান মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন ইউকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা ।

চতুর্থ ডি'লিট পাচ্ছেন মমতা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 10, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 10 নভেম্বর: আরও একটা ডি'লিট উপাধি পেতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার তাঁকে সাম্মানিক ডক্টর অফ লিটারেচার (ডি'লিট) উপাধিতে ভূষিত করছে জাপানের এক খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । এই সম্মান পাওয়ার মধ্যে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্তির তালিকায় যুক্ত হবে চতুর্থ ডি'লিট উপাধি ।

সূত্রের খবর, জাপানের ইউকোহামা ইউনিভার্সিটি-র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিশেষ সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । আগামী 12 বা 13 নভেম্বর কলকাতার আলিপুরে অবস্থিত 'ধনধান্য' প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে । সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ইউকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা । তাঁরা সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সম্মান তুলে দেবেন বলে জানা গিয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছেছে । জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রশাসনিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সংস্কৃতিচর্চায় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের দিকে নজর রেখে জাপানি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই সম্মান প্রদান ৷

এর আগেও তিনটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এই একই সম্মান পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । 2018 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি'লিট প্রদান করে । তৎকালীন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর হাত থেকে সেই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন তিনি । এর পাঁচ বছর পর, 2023 সালে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তাঁকে ডি'লিট প্রদান করা হয় । সেই সময় বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সম্মান তুলে দেন । এছাড়াও ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি থেকেও সাম্মানিক ডক্টরেট পেয়েছেন মমতা ।

রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সৃজনশীলতা ও সাহিত্যচর্চায় অবদান রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একাধিক কবিতা ও গদ্য রচনার বই ৷ এছাড়াও গান লেখা, তাতে সুর দেওয়া, ছবি আঁকার প্রতি তাঁর অনুরাগ লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷

রাজ্যের শাসকদলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, "এই সম্মান কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বাংলার গৌরবও । আন্তর্জাতিক মহলে বাংলার নেতৃত্ব ও উন্নয়নের ধারাকে তুলে ধরছে এই স্বীকৃতি ।" তাঁর কথায়, জাপানের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডি'লিট সম্মান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও উজ্জ্বল হবে বাংলার নাম । চলতি সপ্তাহেই এই সম্মান প্রদানের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ।

TAGGED:

MAMATA TO GET HONORARY D LIT
JAPANESE ORGANISATION D LIT
ডিলিট পাচ্ছেন মমতা
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
MAMATA BANERJEE

