শুক্রে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর, জোর তৎপরতা প্রশাসনিকমহলে
প্রায় 17 একর জমিতে মন্দির নির্মাণের দায়িত্বে থাকবে হিডকো । শিলান্যাস অনুষ্ঠান ঘিরে প্রস্তুতি শেষ লগ্নে ।
Published : January 15, 2026 at 12:59 PM IST
শিলিগুড়ি, 15 জানুয়ারি: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা । তারপরেই শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় দেশের বৃহত্তম মহাকাল মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আগামিকাল, অর্থাৎ 16 জানুয়ারি শুক্রবার বিকেলে মহাকাল মহাতীর্থ বা মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করবেন তিনি । তার আগে এখন চলছে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা ৷ তুঙ্গে প্রশাসনিক তৎপরতা ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে মাটিগাড়া ও সংলগ্ন এলাকায় সাজোসাজো রব । বুধবার নবান্নের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে এই সফরের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ।
আগামী দিনে উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে মাটিগাড়ার এই মহাকাল মন্দির নতুন মাইলফলক হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে । মহাকাল মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব আগেই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয় । প্রকল্পকে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর মুখ্যমন্ত্রী একটি ট্রাস্ট গঠন করে দেন ৷ শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন উজানু মৌজায়, মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এই মন্দির নির্মিত হবে । 10 নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন জমির পাশেই রয়েছে রেললাইন ও চামটা নদী । প্রায় 17 একর জমিতে মন্দির নির্মাণের দায়িত্বে থাকবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা হিডকো ।
উল্লেখ্য, তিন মাস আগে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত দার্জিলিং সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের পুনর্গঠন কাজের পরিদর্শন ও পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর মহাকাল মন্দির পরিদর্শন করেন । সেখানেই তিনি শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির নির্মাণের কথা ঘোষণা করেন ।
ইতিমধ্যেই শিলান্যাস অনুষ্ঠান ঘিরে প্রস্তুতি শেষ লগ্নে । সূত্রের খবর, এই অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং-সহ পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত থাকবেন । পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর থেকেও অনেকে যোগ দেবেন ।
বুধবার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, সেখানে লেখা আছে, শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ মাটিগাড়ায় ওই শিলান্যাস অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে । উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ এবং স্থানীয় প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা গত কয়েকদিন ধরেই অনুষ্ঠানস্থলের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন । মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মহাকাল মন্দির উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে এক নতুন মাইলফলক তৈরি করবে । মন্দিরের পাশাপাশি যদি একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে, তবে শিলিগুড়ি তথা গোটা উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও অর্থনৈতিক চেহারাই বদলে যেতে পারে বলে তাঁদের অভিমত । মাটিগাড়ার অনুষ্ঠান সেরে মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ি যাবেন । সফরের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ 17 জানুয়ারি জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে । ওই অনুষ্ঠানে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত উপস্থিত থাকতে পারেন বলে প্রশাসনিক মহলে খবর ।
স্থানীয় প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, মহাকাল মন্দির প্রকল্পটিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে । পর্যটন মানচিত্রে এই মন্দিরটি আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে বলে মনে করা হচ্ছে । শুক্রবারের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন । শুক্রবারের এই কর্মসূচি ঘিরে এখন থেকেই শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে ।