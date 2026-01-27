উন্নয়নের ডালি নিয়ে সিঙ্গুরে মমতা, তৃণমূলের দাবি ভাঁওতা; কটাক্ষ বিজেপি'র

উন্নয়নের ডালি নিয়ে সিঙ্গুরে মমতা, তৃণমূলের দাবি ভাঁওতা; কটাক্ষ বিজেপি'র
প্রায় তিন বছর পর সিঙ্গুর সফরে আসছেন মমতা ৷ তাঁর সভা ঘিরে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল ৷ শুধু প্রতিশ্রুতি না-দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন, দাবি বিজেপি'র ৷
Published : January 27, 2026 at 9:06 PM IST
সিঙ্গুর, 27 জানুয়ারি: সিঙ্গুর তাঁর চেনা মাঠ ৷ অনেকের মতে, বিরোধী নেত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে সিঙ্গুর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ৷ বুধবার সেখানেই তাঁর সভা ৷ 10 দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সিঙ্গুরেই সভা করে গিয়েছেন ৷ তাঁকে জবাব দেওয়ার পাশাপাশি সিঙ্গুরের জন্য মমতা কী ঘোষণা করেন সে দিকেই তাকিয়ে স্থানীয়রা ৷
প্রধানমন্ত্রী টাটার প্রস্তাবিত ন্যানো কারখানার জমিতে নতুন শিল্পের প্রতিশ্রুতি দিন-এমনটাই চেয়েছিলেন কৃষক থেকে শুরু স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ ৷ তা হয়নি ৷ তৃণমূলের দাবি, সিঙ্গুরকে মোদি হতাশ করেছেন ৷ মমতা করবেন না ৷ উন্নয়নের ডালি নিয়ে 'দিদি' সিঙ্গুরে আসছেন, জানালেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ৷ কটাক্ষের সুরে বিজেপি নেতা দীপাঞ্জন গুহর দাবি, শুধু প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে ।
জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর 12.30টা নাগাদ সিঙ্গুরে আসবেন মমতা ৷ প্রথমে হবে সরকারি অনুষ্ঠান ৷ সেখানে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অন্যদের জন্য একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। তারপর সেই মঞ্চ থেকেই জনসভা করবেন মমতা। সভা ঘিরে তিনটি হ্যাঙারের পাশাপাশি হেলিপ্যাডও তৈরি হয়েছে ৷ তৎপর সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে শাসক শিবিরের জন প্রতিনিধিরা । মঙ্গল-বিকেল থেকেই পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে সভাস্থল। সভা করেই দিল্লি রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। আগে ঠিক ছিল তিনটে থেকে শুরু হবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান ৷ কিন্তু পরে জানা যায় সভা সেরেই দিল্লি রওনা হবেন মমতা ৷ তাই খানিকটা এগিয়ে এসেছে সভার সময় ৷
এদিন দুপুরে সভাস্থল পরিদর্শন করতে আসেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, তৃণমূলের আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ ও চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার । প্রথম থেকেই স্থানীয় বিধায়ক ও কৃষি বিপণন দফতরের মন্ত্রী বেচারামকে সভা আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছে তৃণমূল ৷ এদিন সভাস্থল ঘুরে দেখার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী একের পর এক মিথ্যা কথা বলেছেন ৷ কুৎসা ও অপপ্রচার করে গিয়েছেন ৷ অপমান করেছেন বাংলাকে ৷ কাজের কাজ না করে সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে নাটক করেছেন ৷ এই জনসভা থেকে সেসবের জবাব দিতে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি রাজ্যবাসীকে কিছু দিতে পারেননি ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের ডালি নিয়ে সিঙ্গুরে আসছেন। সিঙ্গুর তথা রাজ্যবাসীকে তিনি উন্নয়নের ডালি দিয়ে ভরিয়ে দেবেন। টাটার কারখানার জন্য থাকা 997 একর জমির মধ্যে 800 একর এখন চাষযোগ্য হয়ে গিয়েছে ৷ বাকি 100 একর জমি যাতে চাষযোগ্য হয় সেই প্রস্তুতি চলছে ৷"
অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর পর মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরে মমতা মিটিং করতে আসছেন। এই সিঙ্গুরের মাটিতে আন্দোলন করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থান হয়েছে। কিন্তু এখানে শিল্প কোথায় ? ওঁর শিল্প মানে চপ শিল্প। উনি যদি সত্যি শিল্প করতে চান তাহলে সমস্ত জটিলতা মিটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ব্যাপারে মন দিন ৷"
দিন দশেক আগে সিঙ্গুরের মাটি থেকে একাধিক প্রসঙ্গে তোপ দাগেন মোদি ৷ তবে দীর্ঘ ভাষণে একবারও সরসারি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেননি ৷ পাশাপাশি শিল্প স্থাপন নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট ঘোষণাও করেননি ৷ তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো না-হলে বাংলায় শিল্প আসবে না ৷ অন্য একটি অংশে বাংলা তৃণমূলকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তিও দেবেন বলে দাবি মোদির ৷ এমনই নানা অভিযোগের জবাব দিতে প্রায় তিন বছর বাদে একদা তাঁর আন্দোলনের মৃগয়া ভূমি সিঙ্গুরে আসছেন মমতা ৷