উন্নয়নের ডালি নিয়ে সিঙ্গুরে মমতা, তৃণমূলের দাবি ভাঁওতা; কটাক্ষ বিজেপি'র

প্রায় তিন বছর পর সিঙ্গুর সফরে আসছেন মমতা ৷ তাঁর সভা ঘিরে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল ৷ শুধু প্রতিশ্রুতি না-দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন, দাবি বিজেপি'র ৷

MAMATA SINGUR RALLY
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে সিঙ্গুর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 27, 2026 at 9:06 PM IST

3 Min Read
সিঙ্গুর, 27 জানুয়ারি: সিঙ্গুর তাঁর চেনা মাঠ ৷ অনেকের মতে, বিরোধী নেত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে সিঙ্গুর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ৷ বুধবার সেখানেই তাঁর সভা ৷ 10 দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সিঙ্গুরেই সভা করে গিয়েছেন ৷ তাঁকে জবাব দেওয়ার পাশাপাশি সিঙ্গুরের জন্য মমতা কী ঘোষণা করেন সে দিকেই তাকিয়ে স্থানীয়রা ৷

প্রধানমন্ত্রী টাটার প্রস্তাবিত ন্যানো কারখানার জমিতে নতুন শিল্পের প্রতিশ্রুতি দিন-এমনটাই চেয়েছিলেন কৃষক থেকে শুরু স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ ৷ তা হয়নি ৷ তৃণমূলের দাবি, সিঙ্গুরকে মোদি হতাশ করেছেন ৷ মমতা করবেন না ৷ উন্নয়নের ডালি নিয়ে 'দিদি' সিঙ্গুরে আসছেন, জানালেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ৷ কটাক্ষের সুরে বিজেপি নেতা দীপাঞ্জন গুহর দাবি, শুধু প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

উন্নয়নের ডালি নিয়ে সিঙ্গুরে মমতা, দাবি তৃণমূলের (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর 12.30টা নাগাদ সিঙ্গুরে আসবেন মমতা ৷ প্রথমে হবে সরকারি অনুষ্ঠান ৷ সেখানে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অন্যদের জন্য একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। তারপর সেই মঞ্চ থেকেই জনসভা করবেন মমতা। সভা ঘিরে তিনটি হ্যাঙারের পাশাপাশি হেলিপ্যাডও তৈরি হয়েছে ৷ তৎপর সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে শাসক শিবিরের জন প্রতিনিধিরা । মঙ্গল-বিকেল থেকেই পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে সভাস্থল। সভা করেই দিল্লি রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। আগে ঠিক ছিল তিনটে থেকে শুরু হবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান ৷ কিন্তু পরে জানা যায় সভা সেরেই দিল্লি রওনা হবেন মমতা ৷ তাই খানিকটা এগিয়ে এসেছে সভার সময় ৷

mamata singur rallymamata singur rally
মমতার সভার অপেক্ষায় সিঙ্গুর (ইটিভি ভারত)

এদিন দুপুরে সভাস্থল পরিদর্শন করতে আসেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, তৃণমূলের আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ ও চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার । প্রথম থেকেই স্থানীয় বিধায়ক ও কৃষি বিপণন দফতরের মন্ত্রী বেচারামকে সভা আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছে তৃণমূল ৷ এদিন সভাস্থল ঘুরে দেখার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী একের পর এক মিথ্যা কথা বলেছেন ৷ কুৎসা ও অপপ্রচার করে গিয়েছেন ৷ অপমান করেছেন বাংলাকে ৷ কাজের কাজ না করে সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে নাটক করেছেন ৷ এই জনসভা থেকে সেসবের জবাব দিতে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি রাজ্যবাসীকে কিছু দিতে পারেননি ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের ডালি নিয়ে সিঙ্গুরে আসছেন। সিঙ্গুর তথা রাজ্যবাসীকে তিনি উন্নয়নের ডালি দিয়ে ভরিয়ে দেবেন। টাটার কারখানার জন্য থাকা 997 একর জমির মধ্যে 800 একর এখন চাষযোগ্য হয়ে গিয়েছে ৷ বাকি 100 একর জমি যাতে চাষযোগ্য হয় সেই প্রস্তুতি চলছে ৷"

mamata singur rally
সভা স্থলে তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রীরা (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর পর মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরে মমতা মিটিং করতে আসছেন। এই সিঙ্গুরের মাটিতে আন্দোলন করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থান হয়েছে। কিন্তু এখানে শিল্প কোথায় ? ওঁর শিল্প মানে চপ শিল্প। উনি যদি সত্যি শিল্প করতে চান তাহলে সমস্ত জটিলতা মিটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ব্যাপারে মন দিন ৷"

mamata singur rally
বুধবার সিঙ্গুর সফরে আসছেন মমতা (ইটিভি ভারত)

দিন দশেক আগে সিঙ্গুরের মাটি থেকে একাধিক প্রসঙ্গে তোপ দাগেন মোদি ৷ তবে দীর্ঘ ভাষণে একবারও সরসারি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেননি ৷ পাশাপাশি শিল্প স্থাপন নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট ঘোষণাও করেননি ৷ তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো না-হলে বাংলায় শিল্প আসবে না ৷ অন্য একটি অংশে বাংলা তৃণমূলকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তিও দেবেন বলে দাবি মোদির ৷ এমনই নানা অভিযোগের জবাব দিতে প্রায় তিন বছর বাদে একদা তাঁর আন্দোলনের মৃগয়া ভূমি সিঙ্গুরে আসছেন মমতা ৷

