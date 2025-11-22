কোন্নগরের অসুস্থ বিএলও-র বাড়িতে ফোন, আর্থিক সাহায্য পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী
এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে গিয়ে সেরিব্রাল অ্যাটাকে অসাড় বাঁ হাত-পা ৷ বছর ষাটের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বিএলও-র পরিবারের পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : November 22, 2025 at 7:19 AM IST
কোন্নগর, 22 নভেম্বর: এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে সেরিব্রালে আক্রান্ত কোন্নগরের বিএলও তপতী বিশ্বাস ৷ প্রথমে কোন্নগরের মাতৃ সদন হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও বর্তমানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন । বাঁ চোখ ও বাঁ হাত সেভাবে কাজ করছে না । এই পরিস্থিতিতে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তপতীর পরিবারের সঙ্গে তিনি মিনিট পাঁচেক কথা বলেছেন বলে জানা গিয়েছে । ওই অঙ্গনওয়ারী কর্মীর দ্রুত আরোগ্যের পাশাপাশি সমস্ত রকম চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । সেই সঙ্গে এক লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো শ্রীরামপুর মহকুমার শাসকের এক আধিকারিক সরকারিভাবে এক লক্ষ টাকার চেক তপতীর পরিবারের হাতে তুলে দেন ।
এই বিষয়ে শ্রীরামপুরের মহকুমাশাসক শম্ভুদীপ সরকার ইটিভি ভারতকে জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ও হুগলি জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে তপতী বিশ্বাসের চিকিৎসার সাহায্যের জন্য এক লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর এই মানবিক মুখ দেখে আশ্রস্ত বিএলওর পরিবার । তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছেন ভালো চিকিৎসার ।
উত্তরপাড়া বিধানসভার 279 নম্বর বুথে কোন্নগর পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডে বিএলওর দায়িত্বে ছিলেন তপতী বিশ্বাস ৷ বুধবার বেলা পৌনে এগারোটা নাগাদ এসআইআর-এর কাজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফর্ম বিলি করছিলেন ৷ সেই সময় সেরিব্রাল অ্যাটাক হয় তাঁর । তারপরেই স্বামী প্রবীর বিশ্বাস ও পরিবারের লোকজন মিলে কোন্নগরের মাতৃসদনে ভর্তি করেন তপতীকে । পরিবারের অভিযোগ, এসআইআরের কাজের চাপেই অসুস্থ হন প্রৌঢ় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ৷ কোন্নগরে চিকিৎসায় ভালো সাড়া না পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তপতীকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয় । বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি ৷ শুক্রবার সেই ঘটনার কথা জানতে পেরে বিএলও-র পরিবারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী । সঠিক চিকিৎসার আশ্বাস দেন ৷
তপতীর দেওর প্রদীপ বিশ্বাসের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রায় পাঁচ মিনিট কথা বলেন । সেই কথোপকথনের কথা প্রসঙ্গে প্রদীপ বিশ্বাস বলেন,"মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৌদির চিকিৎসার ব্যাপারে কথা হয়েছে ৷ উনি আমাদের পরিবারের প্রতি যথেষ্টই সহানুভূতিশীল । চিকিৎসার পাশাপাশি পরিবারের কথা ভেবেই এক লক্ষ টাকা সাহায্য করেছেন । ওনার এই মানবিকতায় আমরা কৃতজ্ঞ । আমাদের একটাই আশা, বৌদিকে যাতে সুস্থ করে বাড়ির ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি ।"