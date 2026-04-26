5 হাজার টাকা দিয়ে বলবে ভোট দাও... বিজেপিকে দুষে তোপ মমতার

এদিন তিনি বলেন, "কোনও গদ্দারের তরফ থেকে টাকা যাবে। অনেকে আছেন যারা টাকার কাছে বিক্রি হন তাঁরা মিরজাফর।"

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী (ছবি:পিটিআই)
Published : April 26, 2026 at 8:38 PM IST

কলকাতা, 26 এপ্রিল: শেষ বেলার প্রচারে এসে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ক্যামাক স্ট্রিটের পর মনসাতলা রোড ক্রসিংয়ের জনসভা থেকে তাঁর আশঙ্কা, বিজেপি টাকা ছড়িয়ে ভোট কিনতে পারে ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কড়া সামলোচনা করেন মমতা ৷ সম্প্রতি শাহ দাবি করেছেন কলকাতা বস্তিতে পরিণত হয়েছে ৷ এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বস্তিবাসী মানুষদের অধিকার ও আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূল নেত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "আমার কাছে খবর আছে বস্তি বস্তিতে টাকা পাঠাবে ৷ কোনও গদ্দারের তরফ থেকে টাকা যাবে। অনেকে আছেন যারা টাকার কাছে বিক্রে হয়ে যান তাঁরা মিরজাফর। বস্তিতে বস্তিতে যাবে আর বলবে 5 হাজার করে টাকা নাও আর আমাদের ভোট দাও।"

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তীব্র নিশানা করে মমতা বলেন, "হোম মিনিস্টার বলেছেন, কলকাতাকে মমতাজি ঝুপড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। তাতে কী ? কলকাতায় কি গরিব লোক থাকবে না ? বস্তি এলাকা থেকে কেউ কি এমএ পাস করে না ? ইঞ্জিনিয়ার হয় না ? আইএএস হয় না ? আইপিএস হয় না ? আমরাও গ্রামে জন্ম নিয়েছি। "

এদিন নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। ইভিএমে কারচুপি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি ভোটারদের সতর্ক করে বলেন, "কোনও মেশিন খারাপ হয়ে গেলে তাতে ভোট দেবেন না। ওরা চিপ লাগিয়ে দেবে। আর ভোট শুরুর আগে দেখে নেবেন ভোট নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ছে কি না ।" ভোট শেষ হওয়া থেকে শুরু করে গণনাকেন্দ্রে যাওয়া পর্যন্ত ইভিএম কড়া পাহারায় রাখার নির্দেশও দেন তিনি।

রাজ্যে ভোটের আগে পুলিশের রদবদল নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতার অভিযোগ, ভিন রাজ্য থেকে বেআইনি টাকা ঢোকাতেই এই প্রশাসনিক রদবদল করা হয়েছে। ভবানীপুরে কালো রংয়ের একটি স্করপিও গাড়ির গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা দাবি, "এই জন্যই আমাদের পুলিশ চেঞ্জ করে দিল ৷ ওড়িষা থেকে 300 কোটি টাকা নিয়ে এল। আমরা জানি না পুলিশ নাকা চেকিং করছে কি না । আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে তো আমি ধরে নিতাম।"

সংখ্যালঘু ভোটারদের আশ্বস্ত করে এনআরসি (NRC) এবং ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়েও বিজেপিকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এরপরে ওরা এনআরসি করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমরা করতে দেব না। ওয়াকফ সম্পত্তি জবরদখল করতে দেব না আমরা। সবশেষে, বিরোধীদের কোনও উস্কানিতে পা না দিয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের আবেদন জানান তৃণমূল নেত্রী। দলীয় সতীর্থদের তিনি বলেন, "আপনারা মাথা উঁচু করে কাজ করবেন ৷ (প্ররোচনা) জাস্ট ইগনোর ৷ একদম ঠান্ডা মাথায় একদিনের জন্য কাজ করতে হবে-এটা মনে রাখবেন।" এই বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পতন নিশ্চিত বলে দাবি করে মমতা বলেন, "আমরা লড়ব, জিতব, বাংলা জিতবে এবং বিজেপিকে শূন্য বানাবে।"

