হাঠৎ মা ক্যান্টিনে পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী, নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করলেন মমতা

বুধবার প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্নে যাওয়ার পথে হঠাৎই মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় থামে একটি মা ক্যান্টিনের সামনে। সেখানে নিজেই সাধারণ মানুষদের হাতে খাবার তুলে দেন মমতা।

মা ক্যান্টিনে নিজের হাতে খাবার পরিবেশন মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 17, 2025 at 6:08 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের কোনও সুযোগই হাতছাড়া করতে চান না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দুপুরে ফের একবার তাঁর সেই 'জনদরদি' রূপেরই সাক্ষী শহর কলকাতা ৷ এদিন নবান্ন যাওয়ার পথে হঠাৎ করেই একটি 'মা ক্যান্টিনে' উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি, নিজের হাতে তাঁদের পাতে খাবারও তুলে দেন তিনি।

এদিন দুপুরে যখন প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্নে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তখন হঠাৎই তাঁর কনভয় থামে কলকাতার একটি মা ক্যান্টিনের সামনে। কোনও পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি না-থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর এই আকস্মিক উপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি ক্যান্টিনের ভেতরে ঢুকে পড়েন তিনি । সেখানে তখন সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে এত কাছ থেকে দেখতে পেয়ে খুশি হন উপস্থিত সকলে।

মা ক্যান্টিনে হাঠৎ পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

ক্যান্টিনে ঢুকেই মুখ্যমন্ত্রী সেখানকার খাবারের গুণমান এবং পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন । শুধু পরিদর্শনই নয়, এরপর তিনি নিজেই পরিবেশকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বড় ডেকচি থেকে গরম ভাত ও তরকারি থালায় সাজিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষের হাতে তুলে দেন । রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে এভাবে সাধারণ মানুষের মতো খাবার পরিবেশন করতে দেখে আপ্লুত হন সেখানে উপস্থিত আমজনতা।

উল্লেখ্য, স্বল্পমূল্যে গরিব মানুষের মুখে পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়ার লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে 'মা ক্যান্টিন' প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাত্র 5 টাকায় সাধারণ মানুষকে ডিম-ভাত এবং সবজি পরিবেশন করা হয় ৷ মূলত দিনমজুর এবং দুঃস্থ মানুষদের কথা মাথায় রেখেই পাড়ায় পাড়ায় এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে ৷

নিজের হাতে খাবার পরিবেশন মমতার (ইটিভি ভারত)

এদিন ক্যান্টিনে আসা অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর এই উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত সান্নিধ্য পেয়ে উপস্থিত প্রবীণরা দু'হাত ভরে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথাও এদিন ধৈর্য ধরে শোনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী নতুন করে জনসংযোগে বাড়তি জোর দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা সরাসরি দেখতে তিনি মাঝেমধ্যেই এরকম সারপ্রাইজ ভিজিট করে থাকেন। এদিন মা ক্যান্টিনে গিয়ে তিনি পরোক্ষে এই বার্তাই দিলেন যে, তাঁর সরকারের মানবিক প্রকল্পগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সেদিকে তাঁর কড়া নজর রয়েছে ৷

প্রায় বেশ কিছুক্ষণ সেখানে সময় কাটিয়ে এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলে এরপর নবান্নর উদ্দেশ্যে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এই ঘটনার ছবি ও ভিডিও দ্রুত ভাইরাল হয় । তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই মানুষের মুখ্যমন্ত্রী এবং মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। আজকের এই পরিদর্শন তারই প্রতিফলন।

