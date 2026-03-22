এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়লেই দলকে জানান, কর্মীদের কড়া বার্তা মমতার ; তোপ বিজেপি-কমিশনকে

রবিবার ভবানীপুরের অহীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত বিশেষ কর্মী সভা থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করলেন মমতা ।

mamata banerjee
ভবানীপুরের অহীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত একটি বিশেষ কর্মী সভায় যোগ দেন মমতা (ইটিভি ভারত)
Published : March 22, 2026 at 10:55 PM IST

কলকাতা, 22 মার্চ: ভোটের সময় এলাকায় বহিরাগতদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এলাকায় বাইরের লোকেদের আনাগোনা বাড়লে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানাতে হবে । এমনকী প্রয়োজনে পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী । রবিবার নিজের ঘরের মাঠ ভবানীপুর থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে এরকমই একাধিক বার্তা দিলেন তিনি ।

এদিন সন্ধ্যায় ভবানীপুরের অহীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত একটি বিশেষ কর্মী সভায় যোগ দেন মমতা। এই সভা থেকে একদিকে যেমন দলীয় কর্মীদের আগামিদিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের রণকৌশল বুঝিয়ে দেন, তেমনই অন্যদিকে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষায় আক্রমণও করেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায়। রাজনৈতিকভাবে এই লড়াই লড়তে হবে বলে বুথ স্তরের কর্মীদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

নির্বাচনে অর্থের ব্যবহার নিয়েও বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের শাসকদলকে তীব্র কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "যারা সাধারণ মানুষকে গ্যাস দিতে পারে না, তারা ভোটের আগে ক্যাশ বা নগদ টাকা ছড়িয়ে ভোট কিনতে চাইছে।" এই বিষয়ে দলের কর্মীদের সদা সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

mamata banerjee
কর্মীরা বরণ করে নিচ্ছেন দলনেত্রীকে (ইটিভি ভারত)

নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর রাজ্য প্রশাসনে একাধিক রদবদল করেছে নির্বাচন কমিশন। এই প্রসঙ্গ টেনে কমিশন এবং মোদি সরকারকে একযোগে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অভিযোগ, মাত্র তিনদিনের মধ্যে রাজ্যের 50 জনেরও বেশি পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিককে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। এই একতরফা পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়ার পর রাজ্যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে, তার সম্পূর্ণ দায়ভার নির্বাচন কমিশন এবং মোদি সরকারকেই নিতে হবে। কোনওভাবেই সেই দায় তৃণমূল কংগ্রেস বা রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপানো যাবে না বলে তিনি এদিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন।

ভোটার তালিকা নিয়েও এদিন কর্মীদের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। তিনি জানিয়েছেন, সোমবারই নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বা অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এই তালিকায় যাঁদের নাম বাদ পড়বে বা চক্রান্ত করে যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হবে, তাঁদের পাশে তৃণমূল কর্মীদের দাঁড়াতে হবে।

mamata banerjee
কর্মিসভা থেকে একাধিক বার্তা দিলেন মমতা (ইটিভি ভারত)

ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া মানুষদের সবরকম আইনি সহায়তা দিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান । প্রয়োজনে বাদ পড়া ভোটারদের ট্রাইব্যুনাল বা আদালত পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আইনি লড়াই লড়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এই বিষয়ে স্থানীয় নেতৃত্ব ও বুথ কর্মীদের বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে বলেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

কর্মীদের মাথা ঠান্ডা রাখার পরামর্শ দিয়ে মমতা বলেন, "প্ররোচনায় পা না-দিয়ে শান্তিতে এবং মাথা ঠান্ডা রেখে ভোট করানোর দিকে নজর দিতে হবে।" এদিনের সভা থেকে ভবানীপুরকে একটি 'মিনি ইন্ডিয়া' বা ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, এই কেন্দ্রে সব ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করেন। তাই সম্প্রীতি বজায় রেখে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচার চালাতে হবে। সবমিলিয়ে, ভবানীপুরের অহীন্দ্র মঞ্চের এই সভা থেকে তৃণমূল নেত্রী স্পষ্ট করে দিলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোনওভাবেই এক ইঞ্চি জমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়বে না তাঁর দল।

