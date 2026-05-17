রবি ঠাকুর-নেতাজির বাংলায় ভয় দেখিয়ে শাসন করা যায় না, বুলডোজার অভিযান নিয়ে তোপ মমতার

রবি ঠাকুর-নেতাজির বাংলায় ভয় দেখিয়ে শাসন করা যায় না, বুলডোজার অভিযান নিয়ে তোপ মমতার
ফেসবুক পোস্টে মমতা লেখেন, "রাজ্য প্রশাসনের ঔদ্ধত্যের শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষের বাড়ি থেকে হকারদের স্টল ৷ "
Published : May 17, 2026 at 10:28 PM IST
কলকাতা, 17 মে: তিলজলা থেকে শুরু করে হাওড়া স্টেশন-সহ বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে বুলডোজার অভিযান চলছে তার তীব্র বিরোধিতা করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷
রবিবার রাতে ফেসবুকে একটি পোস্টে মমতা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাংলায় ভয় দেখানোর রাজনীতি চলে না ৷ গায়ের জোরে বাংলা শাসন করা যায় না ৷ সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে বুলডোজার চালানো যায় না ৷ তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি, রাজ্য প্রশাসনের ঔদ্ধত্যের শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষের বাড়ি থেকে হকারদের স্টল ৷
মমতা আরও লেখেন, "আমরা এখন দেখছি বাংলার সাধারণ মানুষের আত্মসম্মানের উপর আঘাত নামিয়ে আনা হচ্ছে ৷ যাঁরা খুব কষ্ট করে নিজেদের জীবন গড়ছেন সেই দিনমজুর থেকে শুরু করে ফুটপাথের বিক্রেতা এবং ছোট ছোট দোকানের মালিককে নিশানা করেছে সরকার ৷"
পোস্টের এই অংশে হাওড়া স্টেশনের পাশাপাশি তিলজলায় যেভাবে বুলডোজারের ব্যবহার হয়েছে তার তীব্র বিরোধিতা করে মমতা লেখেন, " হাওড়া স্টেশনে বুলডোজার চলল ৷ তিলজলা আর পার্ক সার্কাসের রাস্তায় মানুষের অসন্তোষ জমছে ৷ আচমকা যাঁদের মাথার উপর থেকে ছাদ সরিয়ে নেওয়া হল অথবা সংসার চালনোর শেষ উপায়টুকুও কেড়ে নেওয়া হল তাঁদের মনে গভীর অসন্তোষের জন্ম হচ্ছে ৷ সরকারের আচরণ থেকে মনে হচ্ছে তাদের কাছে চমক দেওয়ার ইচ্ছা মানবিকতার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই সরকার আগে ভাঙচুর করে তারপক মানুষের কথা শোনে ৷ এই সরকার বাংলার মূল্যবোধ ভুলে গিয়েছে ৷ একটি সমাজ কীভাবে তার মধ্যে থাকা দুর্বল শ্রেণির মানুষের সঙ্গে আচরণ করে তার ভিত্তিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে ৷ দুর্বল শ্রেণির অস্তিত্ব বিপন্ন করে দেওয়া কোনও সমাজের পক্ষেই ইতিবাচক পদক্ষেপ হতে পারে না ৷"
ফেসবুকের পোস্টের একেবারে শেষ দিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "যে রাজ্য় সংস্কৃতি, সহানুভূতি এবং বিরোধিতাকে পরাজিত করার মূল্যবোধ নিয়ে তৈরি তার শাসনের পরিভাষা কখনওই বুলডোজার হতে পারে না ৷"